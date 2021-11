10 zajímavostí o víně, které vás ohromí

Ať už máte vztah k vínu jakýkoliv, musíte uznat, že je dobré ho mít vždy po ruce. A pokud jste opravdový znalec, tak se ve vaší domácí sbírce nacházejí jistě cenné nebo oblíbené lahve, kterými se chcete pochlubit a vystavit je na očích svému okolí. Společnost CONTEG Cooling se specializuje na výrobu vinoték, které víno nejen správně vychladí, ale hlavně vám je každý bude závidět!

V nabídce společnosti se pod značkami Varius a Winius nacházejí ty nejpoptávanější vinotéky vhodné jak pro domácnosti, tak i pro velké gastro provozy. Všechny mají nezaměnitelný premiový design, vína chrání před kolísavým vlhkem a starají se o jeho optimální uskladnění. Díky variabilitě vinoték se dá vybrat typ i druh úložného prostoru – lahve mohou stát, nebo ležet. Vinotéka může být rozdělena do jedné, nebo více chladicích zón podle toho, zda chcete skladovat bílé, červené víno, šampaňské nebo všechny tři dohromady v třízónové vinotéce. Aktuálně všechny sériově vyráběné vinotéky můžete poptat a objednat na webu společnosti www.conteg-cooling.cz

V CONTEG Cooling mají víno rádi a vínu rozumí. A zde je jejich desatero zajímavostí o vínu.

1. Nejdražší víno

Za rekordních 558 tisíc dolarů (asi 12,4 milionu korun) se v New Yorku prodala v aukci lahev francouzského červeného vína. Cena za burgundské Romanée-Conti ročník 1945 překonala všechna očekávání aukční síně Sotheby’s. Vyvolávací cena byla pouhých 32 tisíc dolarů.

2. Největší láhev

Největší láhev vína se jmenuje „Nebuchadnezzar.“ 15 litrový objem odpovídá přibližně 20 lahvím běžné velikosti.

3. Od pytlů k láhvi

Víno bylo dříve uchováváno v pytlích z kozí kůže. Až Angličan Sir Kenelm Digby (1603-1665) vynalezl tmavě zelenou láhev na víno, kterou dnes všichni známe.

4. Fontána plná vína

A opravdu existuje! Nachází se v Itálii a je otevřená 24 hodin denně. A kde ji najdete? V Caldari di Ortona, ve střední Itálii.

5. Pít na zdraví

Tento klasický přípitek vznikl již ve starověkém Řecku. Hostitel se nejprve vína napil, aby ukázal, že není otrávené, a až poté jej nabídl svým hostům.

6. Toast neznamená jen opečený chleba

Římané dávali do svého vína kusy toastů, aby zmírnily kyselost vína. Proto se v anglicky mluvících zemí používá výraz „make a toast“ – pronést přípitek.

7. Ženy a alkohol

Ženy jsou k účinkům vína náchylnější než muži. Je to částečně způsobeno biologií, protože ženy mají v těle méně enzymů potřebných k odbourávání alkoholu.

8. Strach z vína

Někteří lidé mohou mít i „strach z vína“, odborně se tomu říká „ enofobie“.

9. Víno a krev

Vína mají tolik organických sloučenin, že jsou v tomto ohledu komplexnější a složitější než krevní sérum.

10. Správné skladování

U vín s korkovým uzávěrem se lahve skladují naležato, aby korková zátka nevysychala a aby nedošlo k jejímu případnému spadnutí do vína. Kapalina přicházející do kontaktu s korkem také zabraňuje vniknutí vzduchu do láhve.

Správné skladování je pro víno klíčové, což potvrzuje i someliérka Karina Uhlíková, jednatelka společnosti Smart Buying Wine: „Víno i během svého uskladnění stále zraje a aby mělo možnost zrát, musíme mu vytvořit vhodné podmínky, protože nesprávně uložené víno ztrácí svou hodnotu a to bychom určitě nechtěli. Pro dlouhodobé uložení vína bychom si měli pamatovat tato základní pravidla: vhodná teplota cca 12°C, vlhkost 65 %, lahev musí být v horizontální poloze na tmavém místě chráněném před UV paprsky a nevystavovat víno vibracím. Všechny tyto podmínky vinotéky značky Conteg Cooling splňují a co více, jejich design a parametry si můžeme sami na míru zvolit. Měli byste vědět, že při vyšší teplotě víno rychle zraje a je zde riziko oxidace vína, tedy jeho znehodnocení a naopak při nízké teplotě víno zraje pomaleji nebo se zrání může zcela zastavit. Korek musí být zcela zalitý vínem, aby nevyschnul a nedošlo k oxidaci vína a UV paprsky nám mohou víno znehodnotit, stejně jako vibrace, způsobené nesprávně zvolenou vinotékou.“

V nabídce společnosti najdete pod značkami Generus, Cubus, Modus také celou řadu chladicích vitrín, které jsou určeny pro prezentaci čerstvých, nebo balených potravin, dortů, výběrových sýrů, masa, uzenin a nápojů. Ty jsou určeny pro menší i větší gastro provozovny, které si potrpí na špičkovou kvalitu. Za vším je poctivá práce šikovných českých rukou a v CONTEG Cooling dokáží za rozumné peníze vyrobit stejně kvalitní vitríny a boxy jako zahraniční premiové značky. Firma má již bohaté reference a jejich produkty najdete například v síti hypermarketů Globus, v hotelu Alcron, v pražské kavárně Louvre, v restauracích La Casa Argentina nebo Next Door by Imperial.

CONTEG Cooling je součástí české průmyslové skupiny CONTEG Group, která se mimo jiné zaměřuje na výrobu IT rozvaděčů, chladicích systémů a v současné době přes svoje zahraniční pobočky prodává své výrobky do 60 zemí světa. Z malé rodinné firmy se stal silný mezinárodní hráč, který svůj úspěch postavil na kvalitě svých výrobků, a rostoucí obrat a zájem zákazníků dokazuje, že to zkrátka v Contegu dělají dobře.