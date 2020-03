10 hlavních otázek ke studiu MBA

U statutárního ředitele pražské European Business School, Mgr. Patrika Spannbauera jsme zjišťovali odpovědi na hlavní otázky, které si zájemci o studium MBA kladou před výběrem profesní školy.

1. Stojí za to udělat si MBA?

Náklady, čas a úsilí spojené se studiem MBA stojí za to, když absolvent plánuje pracovat v oboru souvisejícím s obchodem, v managementu nebo jako zakladatel či jednatel společnosti. V posledních letech roste i poptávka po specifických oborech, jako je MBA ve zdravotnictví, protože i zde se nároky na manažerské dovednosti zvyšují. Počet absolventů klasických vysokých škol stále roste a s nimi roste i konkurence na ty nejzajímavější pracovní pozice. MBA představuje zajímavou konkurenční výhodu pro každého, kdo chce na trhu manažerských pozic uspět.

Výuka probíhá o víkendech, studium lze efektivně propojit s prací.

2. Proč studovat MBA?

Jedním z nejčastěji uváděných důvodů pro studium MBA je, že pro mnoho lidí to může vést k dalšímu kroku v jejich kariéře. MBA může do profesní výbavy přidat nové specifické dovednosti, jako je leadership nebo strategické myšlení, což je veliká výhoda při usilování o pozice v nejvyšším managementu. Klíčovým očekáváním je i zvýšení platu, ke kterému u většiny absolventů dochází okamžitě po dokončení studia nebo ještě v jeho průběhu, protože získávají povýšení, případně lepší pracovní příležitost.

3. Co mi přinese MBA?

Masters of Business Administration je profesní kvalifikace, kterou vysoce žádají výkonní manažeři nebo ti, kteří se na úspěšnou manažerskou roli připravují. MBA je cesta k osobní propagaci, vyššímu platu, budování profesní reputace i řízení vlastního podnikání. Uvedené důvody dělají z titulu MBA uznávanou stálici. Proto je studium MBA populární a má celosvětové uznání.

4. Je studium MBA náročné?

Není správné srovnávat nároky studia MBA například se studiem na klasické vysoké škole, protože se jedná o jiný typ vzdělávání. Studium MBA nemá přimět biflovat se nové poučky nebo encyklopedické údaje, ale slouží primárně k posílení schopností se ve správný okamžik správně rozhodovat. Nebo jinak: dělat správné věci správným způsobem. Zatímco většina informací se dá dohledat, schopnost volby té správné metody vyžaduje praktické znalosti a dovednosti. Spolehlivé MBA programy jsou jen asi ze třetiny zaměřeny na lektorské přednášky. Zbývající dvě třetiny jsou vynaloženy na samostudium a řešení konkrétních příkladů z praxe, resp. seminárních prací. Účelem všech těchto aktivit je pomoci získat povýšení, případně novou pracovní pozici, která bude znamenat kariérní posun.

Lze vybírat z široké nabídky specializací MBA, LL.M. a dalších programů.

5. Jaké dovednosti získám studiem MBA?

Studium MBA vychází z dosavadních znalostí a zkušeností, ale rozvíjí je dál a vedle toho posiluje nové kompetence. Klíčovou metodou je zaměření na praxi. Absolventi tedy získávají praktické znalosti a dovednosti, které jim umožní úspěšné obstát v klíčových situacích: vedení lidí, týmová práce, řešení problémů, strategická analýza a iniciativa, pokročilé komunikační dovednosti, schopnost dosahovat změn, strategické plánování.

6. Jsem vhodný uchazeč o studium MBA?

Většina kvalitních programů MBA vyžaduje, aby uchazeči měli alespoň dva nebo tři roky pracovní praxe na plný úvazek. Mnoho uchazečů má však zpravidla mnohem více pracovních zkušeností než holé minimum. Studium MBA není vhodné pro úplně čerstvé absolventy nedotčené odbornou praxí, protože jednou z důležitých součástí studia je sdílení zkušeností a schopnost aplikovat znalosti na konkrétní situace opřené o praxi. Pokud má uchazeč výrazně méně pracovních zkušeností, než je požadovaný základ, dobrá škola mu doporučí nejprve spíše studium BBA nebo LL.B.

Absolventi studia MBA obsazují zajímavé pracovní pozice v managementu.

7. Který program MBA je pro mě ten pravý?

Pokud jste se rozhodli vrátit do profesní školy, budete chtít zvolit program, který nejlépe odpovídá vašim profesním cílům, zkušenostem a množství času, který chcete studiu věnovat. Klasické MBA s fyzickou návštěvou školy není jedinou možností. Školy nabízejí i online studium MBA, kdy je možno plnohodnotně studovat bez návštěv výuky a využít všech výhod studia na dálku. Rovněž je možno volit z nabídky obecných manažerských programů nebo naopak specializace zaměřené například na oblasti realit, řízení lidských zdrojů nebo managementu obchodu. Volba programu by měla odrážet úroveň pracovních zkušeností, geografické vzdálenosti od školy a množství času, který je zájemce schopen studiu věnovat.

8. Jak vybrat školu ke studiu MBA?

Platí, že to nejdražší nemusí být nejlepší a naopak, že za nejlevnější cenu jen těžko pořídíte studium s kvalitní výukou. Výběr školy by měl odpovídat reálným ambicím i finančním možnostem studenta. Pro úspěšné využití MBA vzdělání a titulu zkrátka není nutné, aby každý absolvent měl diplom ze zahraničí. Každý student má různé potřeby a je důležité vzít v úvahu různé faktory, včetně nákladů, specializací, kontaktů a dostupnosti. Každopádně škola by měla mít na webu propracované studijní programy, představení lektorů a dostupné informace o obsahu výuky. Rovněž seznámení s referencemi absolventů nebo návštěva Dne otevřených dveří patří mezi vyžadované standardy.

European Business School zve na pravidelný Den otevřených dveří.

9. Jak dlouho studium MBA trvá a jak je zakončeno?

Studium nejčastěji trvá 1 až 2 roky. Optimum představuje třísemestrální studium v délce 12 až 14 měsíců, v rámci kterých student splní všechny povinnosti. Studium MBA nemá být kurz, a proto je krátkozraké přistupovat na nabídky studia, které trvá řádově týdny, nebo dokonce dny. Zakončení studia se řídí výukovým plánem a pravidly každé školy, nejobvyklejší variantou v českých podmínkách je vypracování závěrečné práce nebo případové studie. Studium MBA má být zaměřeno na praxi, aplikace získaných znalostí na praktické situace v závěrečné práci, tedy představuje nejvhodnější způsob, jak znalosti studentů ověřit.

10. Kolik studium stojí a jak ho zaplatit?

Kvalitní studium není levné, ale nemusí být předražené. Nabídka profesních škol nabízí různé možnosti od jednosemestrálních kurzů za nejnižší cenu, kde o kvalitním MBA s potřebnými náležitostmi nelze příliš hovořit, až po studium, za které uchazeč vynaloží statisíce, ale výsledek zcela nenaplní očekávání. V případě volby varianty optimálního poměru cena/výkon se hladina školného pohybuje okolo 100 tisíc korun za celé studium bez dalších poplatků. Vždy je třeba se zajímat o podrobnosti před podáním přihlášky, protože nejnižší cenově zvýhodněné nabídky v sobě velmi často nesou další poplatky za práce, zkoušky, klasifikace apod. Mnohé školy rovněž nabízejí možnost rozdělit si platby školného na splátky. Roste také počet zaměstnavatelů, kteří studium MBA svých lidí podporují a podílejí se na jeho úhradě.

Slavnostní promoce absolventů studia se konají v Rudolfinu.

