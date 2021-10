10 doporučení – Jak zajistit levnější byty a nižší nájmy

10 doporučení pro novou sněmovnu a vládu, jak podpořit novou výstavbu a zajistit dostupné bydlení:

1) Nový stavební zákon je nezbytný, měl by se však upravit, ale jeho účinnost neodkládat déle než o půl roku. Digitalizace je klíčová, ale musí jít ruku v ruce s novým zákonem.

Více zde

2) Pro podporu nové výstavby a zlepšení dostupnosti bydlení ani ten sebelepší stavební zákon nestačí, pokud města a obce, kde se staví, nebudou od státu získávat výrazně více peněz na veřejnou infrastrukturu.

Více zde

3) DPH u nových bytů by se mělo snížit z 15 na 10 procent a zbývajících 5 procent by formou místního poplatku měly získávat města a obce, kde se tyto byty staví (PRINCIP 10+5).

Více zde

4) Města a obce by neměly řešit nedostatek financí od státu tím, že budou od investorů požadovat „dobrovolné“ příspěvky na infrastrukturu. To jen dále zvedá ceny bytů.

Více zde

5) Dostupné bydlení zajistí jen dostatek bytů na trhu a rovnováha nabídky a poptávky se zdravou tržní konkurencí zajišťující dostupné ceny.

Více zde

6) Pro podporu dostupnosti bydlení by měla veřejná správa především zajistit dlouhodobě platná pravidla pro stavební rozvoj a uvolnit dostatek ploch pro novou výstavbu.

Více zde

7) Veřejná správa má jiné důležité úkoly než zajišťovat výstavbu bytů. Pokud se však pro vlastní bytovou výstavbu rozhodne, mělo by se jednat o nájemní byty, které zůstanou ve veřejném vlastnictví.

Více zde

8) I v oblasti bydlení by se měly začít využívat PPP projekty. Řešením mohou být také směny nevyužívaných veřejných pozemků a brownfieldů za byty od soukromých investorů.

Více zde

9) Prioritou by měla být nová výstavba na brownfieldech. Stát by měl finančně podpořit dekontaminaci a revitalizaci brownfieldů, a to nejen těch veřejných, ale i soukromých.

Více zde

10) Kvalita územního plánování a kvalita nové výstavby s akcentem na veřejný prostor jsou pro stavební rozvoj klíčové.

Více zde

Cílem a účelem Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) je podpora pozitivního stavebního rozvoje a kvalitní moderní architektury v České republice, popularizace oboru a vzdělávání a dosažení prorozvojové legislativy a praxe úřadů. Jeho členy pojí společný názor, že Česká republika nemůže žít jen ze své minulosti, ale že se musí rozvíjet, jinak se nevyhne úpadku. Proto se chtějí k problémům aktivně vyjadřovat, iniciovat diskuzi a společně se pokusit změnit věci k lepšímu.

Sdružení pro architekturu a rozvoj je nezávislou iniciativou odborníků z oborů architektury, stavebnictví, ekonomiky a práva

V činnosti sdružení jsou klíčové pololetní Summity architektury a rozvoje. Ty se tradičně konají v pražském Obecním domě za účasti předních politiků a odborníků. Videoreportáž z posledního summitu můžete zhlédnout na webu SAR. Na summitech se vždy řeší aktuální témata a hodnotí se, co se povedlo, co nepovedlo a co je potřeba udělat pro další období, a to na úrovni státu i Prahy. Tyto akce zároveň popularizují kvalitní moderní architekturu a vystupují na nich špičkoví čeští i zahraniční tvůrci. Pravidelnými účastníky summitů jsou nejrespektovanější čeští architekti, například Eva Jiřičná, Josef Pleskot, Zdeněk Fránek, Pavel Hnilička a další. V uplynulém období se summitů účastnily i takové přední osobnosti světové architektury jako Sou Fujimoto, Elizabeth Diller, Ian Ritchie a další.

Více o činnosti sdružení na www.arch-rozvoj.cz.