1. IT Gymnázium v Praze

Ve školách se učí věci, které jsou zastaralé, nejen děti, ale především učitelé mají problém s IT gramotností, stav se nelepší, ačkoliv na problém upozorňuje samotné Ministerstvo školství i Česká školní inspekce. O neutěšeném stavu českého školství se sice hodně mluví, ale jen málokdo pro něj něco opravdu dělá.

Školní budova

1. IT Gymnázium je světlou výjimkou. Školu založili lidé z praxe, kteří hodlají realizovat smysluplné, účelné a moderní středoškolské vzdělávání, něco, po čem tady česká veřejnost doslova prahne.

„Náš absolvent bude schopen okamžitě najít uplatnění na pracovním trhu a k tomu dále studovat,“ říká ředitelka školy Mgr. Markéta Fibigerová, programátorka, analytička a manažerka, vzděláním učitelka českého jazyka a dějepisu.

„Boříme klasické rozdělení na předměty, propojujeme gymnaziální učivo do smysluplných vzdělávacích oblastí a do nich integrujeme informatickou a informační gramotnost. Využíváme technologie nejen k učení, ale i k osobnímu rozvoji. Naším cílem je učit děti myslet a učit se orientovat ve velkém množství dat. Jsme pravděpodobně první česká střední škola, která chce učit informatiku a k tomu komunikaci a sociální dovednosti. Jsme totiž přesvědčeni a máme navíc zkušenost z praxe, že v IT nechybí jen odborníci kompetentní po stránce technické, ale chybí v něm hlavně lidé, kteří jsou schopni řešit problémy, převzít zodpovědnost, efektivně se domluvit. IT navíc dávno není nějakým izolovaným oborem, IT prorůstá do všech progresivních odvětví a potřebuje úplně normální jedince, ne nějaké podivíny, jak naše společnost ajťáky typicky vnímá. I z toho důvodu chceme přitáhnout pozornost dívek,” říká dále ředitelka.

Zakládající tým s ředitelkou Markétou Fibigerovou

Škola se chce zaměřit také na fyzické aktivity studentů a podporovat je v pozitivním přístupu ke sportu. „Chceme doslova zbořit mýtus o ajťácích coby peciválech,“ říká Fibigerová, sama aktivní lezkyně a skialpinistka.

Škola je od května loňského roku intenzivně připravována, v dubnu proběhne přijímací řízení, v září 2020 nastoupí čtyřicet dětí do dvou tříd prvního ročníku. Zdroj www.itgymnazium.cz