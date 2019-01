Zlom na realitním trhu. Po letech růstu přichází studená sprcha

Proměna realitního trhu během roku 2018 byla téměř hmatatelná. Za posledních pár let jsme byli zvyklí, že se ceny nemovitostí stále zvedaly, a to o 10 někdy až 15 procent každý rok. Přesto nebyla nouze o klienty, kteří realitním makléřům byty a domy pomalu rvali z rukou. “Letos jsem očekával další růst cen, i když ne tak silný, ale to, co se odehrává od jara a neustále nabírá na síle, je pro mě vystřízlivěním.” říká Daniel Kotula z realitní kanceláře RE/MAX.

Současná situace na realitním trhu

Zájemců o prohlídky výrazně ubylo, a to především u větších, tedy i dražších bytů. Pokud je cena jen o kousek vyšší, než v roce 2017, pak už není zájemce téměř žádný. “Ceny nemovitostí začaly stagnovat, koupi si může dovolit méně lidí a růst cen nemovitostí už pravděpodobně předhonil růst příjmů obyvatel.” dodává Kotula, který se specializuje na Prahu a blízké okolí. Menší byty zatím velký pokles zájmu nedostihl: “V porovnání s dražšími nemovitostmi, kde je oslabení poptávky v poslední době citelné, u malometrážních bytů tento trend téměř nezaznamenáváme. O menší byty je díky jejich likviditě, návratnosti investice a relativní dostupnosti stále poměrně velký zájem - jak ze strany investorů, tak z řad koncových uživatelů.“ doplňuje Lucie Tůmová, manažerka FINDEO reality.

Statistické údaje, ale pokles zájmu o nemovitosti potvrzují. Počet poskytnutých hypoték za prvních devět měsíců letošního roku je podle Fincentra Hypoindex o 10,3 procenta nižší, než ve stejném období loni. Objem půjčených peněz poklesl o 8,6 miliardy, to je o 5,1 procenta méně než v roce 2017. Trend potvrzují i čísla o počtech zájemců o sjednání hypotéky na serveru penize.cz. “V listopadu jsme zaznamenali meziroční pokles zájemců o hypotéky o 13,2 procenta. I přesto je ale poptávka stále výrazně vyšší než v letech předcházejících. Je však otázkou, kolik zájemců na hypotéku po zpřísnění podmínek dosáhne a také, kolik z nich bude moci zaplatit každý měsíc výrazně vyšší splátku,” dodává Martin Vlnas, ředitel serveru peníze.cz.

Jasně mluví také počty inzerovaných nemovitostí na Reality.iDNES.cz. Mezi léty 2014 a 2017 ubylo z nabídek realitních kanceláří okolo 43 % bytů a více než 41 % domů. “Od ledna letošního roku, především v jeho druhé polovině, naopak počet nabídek roste, a to o více než 20 % u bytů a 7 procent u domů.” říká Jiří Knechtl, marketingový ředitel Reality.iDNES.cz.

Z těchto údajů vyplývá, že žně realitních makléřů, které zaznamenávali několik posledních let se chýlí ke konci. Neznamená to, že přijde pád cen nemovitostí, i zde stále platí, že jsou závislé na ekonomické situaci v zemi. Ta vysokým cenám nahrává, stále jsme ve fázi růstu, máme nejnižší nezaměstnanost napříč celou Evropskou unií, rostou platy a s nimi i nálada utrácet, navíc hypoteční úvěry jsou stále levné. Obyvatelé se tak nachází v situaci, kdy se nebojí koupit nemovitosti za vyšší ceny.

Je vhodná situace na prodej nemovitosti?

Není jednoduché jednoznačně říct, zda prodat či neprodat. Záleží to na mnoha faktorech a tím nejdůležitějším je motivace, proč chceme nemovitost prodávat. “Když peníze z prodeje nemovitosti nijak nevyužijete a dokážete si představit, že nemovitost můžete vlastnit dalších dvacet let a užívat ji nebo pronajímat, pak není důvodu prodávat, a to přestože jsme na vrcholu cen. V nemovitostech jsou peníze dobře uloženy a pravděpodobnost, že jejich cena dlouhodobě poroste, je vysoká.” míní Kotula.

Pokud má majitel pro peníze z prodeje nemovitosti uplatnění nebo ji plánoval prodat v blízké budoucnosti, pak není vhodné váhat a s prodejem by bylo dobré začít co nejdříve. Ceny jsou v současnosti na svém vrcholu nebo těsně pod ním a čekání by se nemuselo vyplatit. “Až se ekonomice přestane dařit, ceny nemovitostí klesnou a zpět na vrchol se mohou dostat třeba až za 10 let.” upozorňuje Kotula.

Je vhodné nemovitost v současnosti koupit?

Také zde je potřeba si ujasnit, za jakým účelem nemovitost kupuji. Chce-li kupující na nemovitosti vydělat a koupit jí za účelem spekulace, pak je to velmi rizikový krok. Zajímavé mohou být stále investiční byty určené k pronájmu. Peníze slušně vydělávají a dobrý investiční byt může zajistit vyšší příjmy než finance ponechané na běžném účtu.

Pokud kupujeme byt či dům na bydlení a okolnosti nás k tomu tlačí, pak se kupovat vyplatí i dnes. V dlouhodobém hledisku a za normální situace totiž hodnota dané nemovitosti poroste, a to i když bude v některou dobu krátkodobě pod svou kupní cenou.

Zároveň je ale potřeba dodat, že není vhodné kupovat nemovitost za každou cenu a nikdy není dobré se příliš zadlužit. “V ČR je trendem nemovitosti vlastnit a nájemní bydlení je něco jako sprosté slovo. Pokud ale kupující nemá dostatečné finance na pokrytí alespoň 20 % ceny nemovitosti a splátka hypotéky přesahuje 45 až 50 % jeho čistých měsíčních příjmů, pak je lepší počkat, spořit a koupit nemovitost, až to nebude takové riziko.” říká Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz „Lidé si často neuvědomují, že pokud se dostanou do finanční tísně a nebudou schopni nemovitost splácet, pak jim ji banka zabaví a zároveň po nich bude vymáhat případný rozdíl mezi kupní a prodejní cenou. Pakliže o nemovitost majitel přijde v době finanční recese, pak nejen že přijde o střechu nad hlavou, ale bude mít na krku mnohdy i několikamilionový dluh.” uzavírá Makovský.

Článek byl zpracován ve spolupráci s Ing. Danielem Kotulou, realitním makléřem RK RE/MAX pro Prahu a blízké okolí.