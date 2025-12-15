Zlínský kraj není zapadákov. Musíme mladým ukázat, proč tady žít

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš hodnotí uplynulý rok jako úspěšný, ale bez růžových brýlí, problémy podle něj nezmizely. V rozhovoru mluví o tom, co se kraji letos podařilo, na čem bude stavět příští rok i proč věří, že se mladí po získání zkušeností vrátí zpátky do regionu.

Radim Holis

Radim Holis | foto: Zlínský kraj

Silnice Bystřice pod Hostýnem
Čiperova vila
KNTB - interna
SŠ COPT Uherský Brod
11 fotografií

Kdybyste měl zhodnotit uplynulý rok, které tři věci se Zlínskému kraji povedly nejvíc?

Dokončili jsme například výstavbu nového domova pro seniory v Liptále, zřídili novou výjezdovou základnu zdravotnické záchranné služby v Luhačovicích a otevřeli opravený most přes Moravu v Napajedlích. To jsou projekty, které byly finančně nákladné a mají také přímý dopad na životy obyvatel našeho kraje. Ale důležitých věcí bylo daleko víc, výrazně jsme také pokročili v modernizaci Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, otevřeli jsme kulturně-kreativní centra ve Hvězdárně ve Valašském Meziříčí a v Čiperově vile ve Zlíně, opravili řadu našich středních škol. Zároveň si ale otevřeně říkám, že rezervy pořád máme a práce před námi je hodně.

Co je prioritou pro rok 2026?

Nedávno jsem byl na debatě se studenty, kde zaznělo: „Zlínský kraj je zapadákov.“ Upřímně – zabolelo mě to. Ale beru to jako realitu uvažování části mladých lidí. Naší prioritou proto zůstává měnit tohle myšlení. Zlepšovat komunikaci mezi generacemi, víc propojovat veřejnou sféru, firmy a školy a dělat kraj atraktivnějším místem pro život i práci. Nemyslím si, že je Zlínský kraj špatný. Naopak. Je čistý, bezpečný, máme krásnou přírodu, silné firmy i šikovné lidi. Jen mladí mají trochu jinou optiku a jiná měřítka. Chápu, že chtějí poznat svět, láká je Praha, Brno, ruch velkých měst. A vlastně jsem za to rád. Ať jdou, ať sbírají zkušenosti. Věřím ale, že až se budou chtít usadit, vrátí se. Máme tu dnes spoustu lidí, kteří odžili kus života v zahraničí nebo v Praze a dnes se vrátili, podnikají tady a jsou na Zlínský kraj hrdí. Tyhle příběhy bych rád víc ukazoval mladým jako inspiraci.

Daří se vám brzdit odliv mladých lidí?

Je to téma prakticky všech krajů mimo velká centra. Dnes probíhá tvrdý konkurenční boj, každý vysokoškolák je ta nejcennější komodita. Toto téma jsme otevřeli už v minulém volebním období a systematicky na něm pracujeme společně s firmami i školami. Snažíme se vzbudit chuť ke spolupráci a myslím si, že už je vidět posun. Ale buďme upřímní, dokud budeme mít třetí nejhorší mzdy v republice, žádná hezká kampaň mladé lidi nepřesvědčí. Tady musíme táhnout za jeden provaz všichni – kraj, obce, školy i zaměstnavatelé.

Máte nějaké konkrétní projekty pro letošní rok, které chcete realizovat?

Největší výzvou letošního roku je zahájení výstavby nového gynekologicko-porodnického pavilonu v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Jde o největší investici kraje. Na přelomu února a března bychom chtěli vysoutěžit zhotovitele a v létě začít stavět. Nemocnice tím získá nový střed areálu, který bude připravený na dalších 50 let. Na to pak naváže výstavba centrálního polybloku. Druhým klíčovým projektem letoška je posun v rozvoji malenovické zóny. Chceme vyhlásit urbanistickou soutěž, která jasně určí, jak strategické pozemky využít a jaký ekonomický přínos budou mít pro kraj.

Jste předsedou Asociace krajů ČR už více než rok. Co to přineslo Zlínskému kraji?

Především možnost být u důležitých rozhodnutí a ovlivňovat je správným směrem. Konkrétně třeba u nové úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví, která byla původně nastavená výrazně v neprospěch krajských nemocnic. Pro regiony s fakultní nemocnicí to problém nebyl, ale pro nás nebo Vysočinu ano. Díky jednání s ministrem zdravotnictví se podařilo zapracovat zásadní připomínky. Zjednodušeně, dokážeme prosazovat zájmy regionů s reálnou znalostí místních podmínek. A také lépe propojovat naše firmy s těmi nadnárodními. Navíc to sám vnímám jako prestižní funkci. Zlínský kraj je dnes v republice víc vidět a slyšet, což vnímám jako velkou výhodu.

TOP investice Zlínského kraje v roce 2025

Zlínský kraj patří mezi největší investory v regionu. Opravuje silnice, modernizuje nemocnice a školy nebo zlepšuje zázemí pro seniory. A nejde jen o plány na papíře – tady je přehled staveb, které kraj letos dokončil nebo má naplno rozjeté.

Silnice Bystřice pod Hostýnem
Čiperova vila
KNTB - interna
SŠ COPT Uherský Brod
Chráněné bydlení Krásno
11 fotografií

ZDRAVOTNICTVÍ

Kroměřížská nemocnice – severní přístavba budovy A

V plném proudu jsou v Kroměřížské nemocnici i během zimy práce na severní přístavbě budovy A, která roste vedle současné magnetické rezonance. Zázemí tu najde urgentní příjem chirurgických oborů a oční oddělení s vlastním operačním sálem. Vznikne tu i nové parkoviště.

Celkové náklady: 185 milionů korun, bez dotace

Krajská nemocnice T. Bati – I. etapa modernizace budovy interny

Největší budova v areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně prochází od roku 2023 postupnou rekonstrukcí. Stavaři tu na jaře dokončili modernizaci standardní lůžkové stanice, další práce probíhaly na kompletním zateplení a výměně oken, budova tak získala nový háv.

Celkové náklady: 92 milionů korun, z toho dotace: 27 milionů Kč

SOCIÁLNÍ OBLAST

Domov pro seniory Liptál

Na konci roku dokončil Zlínský kraj výstavbu jednoho z nejmodernějších domovů pro seniory v republice v Liptále. Od ledna nabídne zázemí celkem 58 klientům, a to v převážně jednolůžkových pokojích. Celý objekt je bezbariérový, vhodný i pro zcela imobilní klienty.

Celkové náklady: 250 milionů Kč, z toho dotace: 60 milionů Kč

Chráněné bydlení Krásno

V březnu kraj otevřel nové chráněné bydlení v Krásně nad Bečvou, místní části Valašského Meziříčí. Vzniklo úpravami bývalého penzionu Magnolie. Po rekonstrukci tu vznikly dvě domácnosti, každá pro čtyři klienty s mentálním postižením.

Celkové náklady: 17 milionů korun, bez dotace

ŠKOLSTVÍ

Střední škola – COPT Uherský Brod – rekonstrukce budovy teoretické výuky

Rozsáhlou rekonstrukci má za sebou budova teoretické výuky Střední školy – COPT Uherský Brod. Modernizace zahrnovala kompletní stavební úpravy, vybudování dvou nových počítačových učeben, ateliéru, dvou odborných učeben a školní jídelny s výdejnou.

Celkové náklady: 56 milionů Kč, z toho dotace: 17 milionů Kč

Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště – modernizace učeben a nová multimediální posluchárna

Výrazné proměny se na škole dočkaly odborné učebny a laboratoře, které byly vybaveny novým nábytkem i technikou. Modernizací auly v budově Z pak vznikla nová multimediální přírodovědná posluchárna, vybavená nejmodernější audiovizuální technikou.

Celkové náklady: 23,5 milionu Kč, z toho dotace: 20 milionů Kč

KULTURA

Hvězdárna Valašské Meziříčí – Kulturní a kreativní centrum

V areálu valašskomeziříčské hvězdárny vzniklo nové Kulturní a kreativní centrum, které poskytne moderní zázemí pro vzdělávání a popularizaci vědy. Součástí objektu jsou také prostory určené pro výzkum a vývoj, zejména v oblasti kosmických experimentů.

Celkové náklady: 80 milionů Kč, z toho dotace: 50 milionů Kč

Čiperova vila ve Zlíně – Kulturní a kreativní centrum

Dokončena byla rekonstrukce Čiperovy vily ve Zlíně. Vzniklo zde nové kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje, kde se budou setkávat umělci, zástupci kulturních organizací a žáci uměleckoprůmyslových škol.

Celkové náklady: 202 milionů Kč, z toho dotace: 100 milionů

DOPRAVA

Silniční most v Napajedlích

Motoristům a chodcům v Napajedlích začal v srpnu po rok a půl trvající rekonstrukci opět sloužit most mezi autobusovým nádražím u Fatry a centrem města, spojující oba břehy řeky Moravy. Nabízí nejen pohodlný průjezd pro automobily, ale také bezpečný chodník pro pěší.

Celkové náklady: 140 milionů Kč, z toho dotace: 67,5 milionu Kč

Silnice Bystřice pod Hostýnem – Hlinsko pod Hostýnem

Nákladná rekonstrukce silnice mezi Bystřicí pod Hostýnem a Hlinskem pod Hostýnem se chýlí ke svému dokončení. V příštím roce zbývá opravit průjezdní úsek Bílavskem. Tím bude modernizace 3,4 kilometru dlouhého úseku završena.

Celkové náklady: 235 milionů Kč, z toho dotace: 200 milionů Kč

Kolik Zlínský kraj letos investoval?

  • Doprava: 685 milionů Kč
  • Zdravotnictví: 634 milionů Kč
  • Školství: 433 milionů Kč
  • Sociální oblast: 338 milionů Kč
  • Kultura: 215 milionů Kč

