Zlínský kraj je i díky ZRIA znovu vidět ve světě

Proto se zaměřuje na rozvoj nových technologických oborů, spolupráci se světovými univerzitami, podporu podnikání, investic a tvorbu vysoce placených pracovních míst. Představitelé ZRIA se za několik měsíců její existence zúčastnili několika významných zahraničních akcí a zviditelnili tak Zlínský kraj například v USA nebo evropských zemích. Získali také řadu kontaktů, které jsou pro jejich práci důležité. Připravili řadu podkladů a studií, na jejichž základě bude veřejná správa rozhodovat o konkrétních projektech. Rychlé uskutečnění několika efektivních cest do vzorových měst v Polsku, Litvě, Estonsku a také do USA bylo možné díky velké podpoře ministra zahraničí Jana Lipavského a českých ambasád v těchto zemích, které poskytují při misích neocenitelnou pomoc.

Setkání nad stěžejními tématy Zlínského kraje s ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským

Agentury pomohly měnit mnohá města a kraje ve světě

Podobné regionální rozvojové agentury působí v mnoha zemích a byly pro vznik ZRIA inspirací. Evropa i svět nabízí celou řadu příkladů, jak úspěšně transformovat regiony. Ty skrývají úžasné know-how a návody. Není potřeba vymýšlet již vymyšlené – je lepší se inspirovat a vyvarovat se případných chyb, které už někdo udělal před námi. Také proto je v pozici „šéfa zahraničních vztahů ZRIA“ rodilý Australan Joshua Wheeler.

„Chtěli jsme ho zapojit ne proto, že umí perfektně anglicky, ale protože má stejné vnímání a myšlení jako lidé, které k nám ze zahraničí lákáme a kteří přemýšlejí globálně. To se skvěle hodí v hovorech, které máme se zahraničními partnery a investory,“ uvedl ředitel strategického úseku ZRIA Petr Kubíček.

Zlínský kraj na světově proslulé technologické konferenci SXSW

Na světově proslulé konferenci SXSW zaměřené na technologický pokrok v texaském Austinu se letos prezentovala také ZRIA a Zlínský kraj. Nejskloňovanějšími slovy zde byly umělá inteligence a cybersecurity. Členové mise při veletrhu navázali vztahy s většinou významných představitelů města Austin, státu Texas, The University of Texas a dalšími. Byli mezi TOP 20 delegací, které přivítal starosta města Austin a ředitel Austin Technology Council.

„Naši prezentaci Zlínského kraje považujeme za úspěšnou a i díky tomu náš region už nyní v částech Texasu zastupuje celou Českou republiku. Proto ihned navazujeme a vyjednáváme o výměnném programu s UTB pro naše studenty a pedagogy,“ popsal Petr Kubíček jeden z konkrétních závěrů cesty. Dalším výsledkem je to, že se ZRIA a Zlínský kraj díky navázaným kontaktům budou významně podílet na přípravách celostátní delegace České republiky na SXSW 2025, téma bude Cyber Security a Defense.

S prezidentem Pavlem na Business foru iniciativy Trojmoří

Na Business foru iniciativy Trojmoří (The Three Seas Initiative), která je neformální organizací dvanácti zemí střední a východní Evropy mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem, se s prezidentem České republiky Petrem Pavlem setkal i ředitel strategického úseku ZRIA Petr Kubíček.

„Prezident vyjádřil podporu naší misi žít lokálně ve Zlínském kraji a přitom pracovat, podnikat a přemýšlet globálně a hledat nové příležitosti v moderních oborech. Díky moderním technologiím a tomu, že zná velmi dobře naše reálie, ji označil za velmi životaschopnou. Také proto bylo možné při jeho následné návštěvě Zlínského kraje na tyto debaty navázat,“ uvedl Kubíček.

Prezident Petr Pavel vyjádřil podporu ZRIA misi: “Žít lokálně ve Zlínském kraji a přitom pracovat, podnikat a přemýšlet globálně”.

Součástí fóra v litevském Vilniusu byly kromě setkávání významných osobností panelové diskuse na téma transformace dopravy a chytré konektivity, finančních nástrojů, digitálních inovací, kybernetických ekosystémů a obnovy. Vše, co Zlínský kraj potřebuje ke svému restartu.

ZRIA byla součástí týdenní mise do USA kvůli AI a kybernetické bezpečnosti

Součástí mise čtyř desítek podnikatelů, zástupců univerzit a výzkumných institucí do Washingtonu D.C. a New Yorku, USA byla na pozvání vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše také ZRIA.

„Cílem mise, a tedy i tím naším, bylo posílit spolupráci v klíčových technologických oblastech, zejména v oblasti umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti. Právě to jsou obory, které chceme ve Zlíně společně s univerzitou významně podporovat,“ uvedl ředitel strategického úseku ZRIA Petr Kubíček. Mise de facto navázala na jarní cestu do texaského Austinu.

„USA jsou světovým technologickým lídrem a zároveň významným spojencem naší republiky. To nabízí příležitost navazovat a rozvíjet zajímavá partnerství. Do USA jsme vezli firmy a instituce, které rozhodně mají co nabídnout,“ ocenila účastníky, a tím i ZRIU, Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Agentura v návaznosti na misi již rozvíjí konkrétní spolupráci s Game Center na univerzitě v New Yorku a také inovačním ekosystémem v New York City a New Jersey.

Polská Lodž a estonský Tallinn inspirací pro proměnu Zlína a kraje

Jako příklady úspěšné transformace slouží pro Zlín a celý kraj proměna bývalých průmyslových areálů na moderní multifunkční prostory plné života a podnikatelských nápadů v polské Lodži a estonském Tallinnu. Ukázala to pracovní cesta ředitele strategického úseku ZRIA Petra Kubíčka. Ten se v obou městech sešel se zástupci obdobných organizací, které místní proměnu nastartovaly a řídily transformaci Manufaktury v Lodži a Telliskivi Creative City v Tallinnu.

Lodž a Zlín nespojuje jen architektura červených cihel, ale také monoprůmyslová minulost. Obě města navíc vnímají místní univerzitu a urbanismus jako pilíře svého dalšího rozvoje. Lodž byla významným centrem textilního průmyslu, stejně jako Zlín průmyslu obuvnického. V obou městech zůstaly staré areály. Ty se změnily v pulzující centra, kde se lidé setkávají, pracují, odpočívají a baví se.

Například Manufaktura, stará textilní továrna, je dnes jedním z největších nákupních a kulturních center Evropy. Bývalá elektrárna se změnila na moderní kulturní centrum s planetáriem, vědeckým centrem a interaktivními expozicemi. „Atraktivní urbanismus, prostředí, které je příjemné, udržitelné a podporuje kvalitu života lokálních obyvatel, je jedním ze základních pilířů, na nichž chceme budoucnost Zlínského kraje stavět. A právě baťovský areál ve Zlíně je územím s potenciálem pro podobnou společenskou a kulturní revitalizaci jako to v Lodži,“ uvedl Kubíček.

Projekt Telliskivi Creative City zase vznikal od roku 2007 v bývalém areálu Baltské železnice v Tallinu. Mimo jiné to bylo jedno z míst, kde začínal Bolt. Dnes zahrnuje 10 budov a 300 společností, z nich 90 procent je kreativních. Například projekty Tallin Test Bed a Tallinovation udělaly z města magnet na talenty a investice z celého světa a ukázaly způsoby, jak mohou města a kraje podporovat růst a inovace.

ZRIA je dnes v intenzivním kontaktu s řediteli Telliskivi a vede debatu o formách spolupráce ve zlínském regionu. Stejně tak s představiteli obdobné organizace v Tallinu jedná o jejich pomoci s nastavením ekosystému podpory startupů, který se v Tallinu i celém Estonsku osvědčil.

Zástupkyně ZRIA na významné stáži v Bruselu

Získat přehled a informace o mezinárodní spolupráci v oblasti odborného školství je cílem odborné stáže v Bruselu, které se na podzim zúčastní také zástupkyně krajské rozvojové společnosti ZRIA Dr. Petra Březáčková, Ph.D.. Ta uspěla ve výběrovém řízení, které bylo na tento projekt vypsáno.

Program je připraven na míru a dle požadavků stážisty. Jeho pilířem jsou přímo schůzky s pracovníky institucí, experty ze stálého zastoupení České republiky při EU a dalšími lídry v této oblasti, jako jsou třeba krajská zastoupení, asociace zabývající se odborným vzděláváním a přípravou nebo studentské asociace apod.