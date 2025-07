Zlínské filmové léto: Prožijte prázdninové večery s filmy pod hvězdami

Promítat se budou české i zahraniční hity – od komedií a dobrodružných animáků až po životopisná dramata.

Červenec zahájí promítání v sadu Svobody před zlínským zámkem. V pátek 4. července si nenechte ujít poetickou českou komedii Moře na dvoře režiséra Martina Horského, autora úspěšné komedie Ženy v běhu. V hlavních rolích se objeví Ondřej Vetchý, Jiří Langmajer, Linda Rybová, Sara Sandeva, Jenovéfa Boková nebo Miroslav Táborský. O den později, 5. července, vás čeká silný příběh operní ikony Marie Callasové ve filmu Maria s Angelinou Jolie v hlavní roli.

Od 9. do 12. července se hlavní filmová scéna přesouvá do parku Komenského. Během čtyř večerů se zde promítnou žánrově pestré snímky – od fantasy a hudebního životopisu až po českou komedii a sportovní satiru.

Těšit se můžete na akční fantasy Čarodějnice a lovec, v níž se mocná čarodějka vydává do Pustých zemí odhalit tajemství vlkodlačí kletby a zachránit zbytek lidstva, na životopisný snímek Better Man sledující divokou hudební jízdu Robbieho Williamse od rebela v Take That až po sólového krále světových pódií, černohumornou komedii Na plech o absolventovi, který se nedopatřením ocitne mezi vařiči pervitinu a rozjede s nimi byznys, a na pokračování úspěšného filmu Vyšehrad Dvje, kde se Lavi pokouší prorazit v Anglii, ale místo slávy ho čeká pád až na venkovský FK Smrkov a další lavina průšvihů.

V srpnu se filmové večery přesunou z centra Zlína do místních částí. Letní kino zavítá nejprve do místní části U Majáku, odkud se přestěhuje na fotbalové hřiště v Příluku. Následovat budou Malenovice, kde se promítání uskuteční opět na fotbalovém hřišti a celé letní promítání pak zakončí tradiční zastávka na Jižních Svazích v Centrálním parku.

Filmová nabídka bude i tentokrát pestrá – připravena je kouzelná pohádka Čarodějka, britská romantická klasika Bridget Jones: Láskou šílená, bláznivá komedie Já a můj terapeut, komedie pro celou rodinu Ježek Sonic 3, český film Vlny nebo zábavný Minecraft film pro všechny fanoušky populární videohry.

Vstup na všechny projekce je zdarma. Nezapomeňte si s sebou vzít deku, rozkládací židli nebo piknikové vybavení a vychutnejte si pohodové večery s přáteli či rodinou.

Celý program Zlínského filmového léta naleznete na www.visitzlin.eu.