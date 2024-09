Zlín je dobré místo pro podnikání, jen ho musíme zase nastartovat

Firmu po osmi letech prodal a mimo jiné se prostřednictvím svého fondu věnuje i podpoře talentů a začínajících podnikatelů. Právě proto začíná Martin Bernátek spolupracovat s krajskou rozvojovou agenturou ZRIA.

„Možná si to neuvědomujeme, ale Zlín je dobré místo pro podnikání. Ve srovnání s jinými centry je levnější, máme dostupnější kanceláře, logistiku, kapacity. I naše geografická poloha je dobrá, když se podíváme na dostupnost do Vídně, na Slovensko, na rozvíjející se Polsko, jen toho využít, až bude dokončena dálnice, bude to ještě lepší,“ hledá Bernátek především pozitiva.

Jeho bývalá firma je vlastně příkladem úspěšného startupu a spolupráce nadšeného podnikatele s talenty z univerzity. „Měl jsem velké štěstí na lidi, našel jsem šikovné kreativní studenty marketingu, dal jim volnou ruku a vytvořili jsme lákavý brand. Spoluurčovali jsme roky trend prodeje na internetu,“ popisuje Bernátek. Protože si dobře pamatuje na své začátky, uvědomuje si, jak je pro nové projekty důležitá podpora. Proto to dělá prostřednictvím svého fondu Entita WTF, který se soustředí na e-commerce, cirkulární ekonomiku, komunitní gastro projekty a digitální inovace. Neorientuje se jen na finanční zisk, ale také na pozitivní společenský dopad jednotlivých projektů.

„Zlín potřebuje více Martinů Bernátků. Nejen úspěšných podnikatelů, ale lidí, kteří chtějí do regionu něco vracet a pomoci ho restartovat. Také proto spolu vedeme diskuse o spolupráci a sladění aktivit,“ uvedl Petr Kubíček, ředitel strategického úseku rozvojové agentury ZRIA. Právě ona hledá další způsoby, jak spolupracovat na Bernátkově novém projektu, který má globální ambice a vzniká ve Zlíně, přesně v duchu mota ZRIA: „Žij lokálně, pracuj globálně“.

„Jsem rád, že se ve Zlíně začíná něco dít, že je snaha podporovat začínající podnikatele a talenty, je to potřeba. Ne každý má peníze na založení firmy, někdy stačí pomoci jen trochu a výsledek je super,“ řekl Bernátek. Jemu, stejně jako zástupcům ZRIA chybí ve Zlíně místo potkávání nejen mladých Zlín je dobré místo pro podnikání, jen ho musíme zase nastartovat podnikatelů. Místo, které denně žije, kde se přirozeně vyměňují zkušenosti, uzavírají byznysová partnerství, vznikají nápady. „Musí to být v centru, rychle dostupné pro každého, aby to studenti i firmy měli takříkajíc na dlani,“ potvrzuje Petr Kubíček s tím, že ambicí ZRIA je takové místo vytvořit, například v baťovském areálu.

V souvislostí s úspěchem Bernátkovy Ovečkárny je ještě více zvýrazněna role UTB, jejíž studenti byli jedním z důležitých faktorů jeho příběhu. „Musel jsem si je ale najít sám, myslím, že by univerzita měla být ve vztahu k podnikatelům mnohem aktivnější, nabízet své služby a studenty. Vždyť co je pro ně více, než při studiu poznat praxi, získat zkušenosti, pak jsou z nich po promoci hotoví lidé použitelní po praxi. Navíc si při studiu vydělají peníze, za které si mohou užít, utratí je ve městě, a to bude zase více žít a prosperovat,“ vysvětluje Bernátek. A co považuje za nejdůležitější? „Aby kraj i město uměly spolupracovat se soukromým kapitálem tak, aby ten mohl fungovat. Pak porosteme všichni!“