Vychoval Bittnera a další cyklistické hvězdy. Jaký je jeho recept?

Existuje nějaký recept na práci s mládeží? A jak se budoucí hvězda z malého žáčka vychová?
„Je mi skoro šedesát a od třinácti jezdím na kole. Bráchové taky jezdili, takže jsem vlastně celý život u cyklistiky. Chodím normálně do práce a cyklistice se věnuju při tom. Jediný recept je, že tomu musíte dávat pořád sto procent. Někdy to s těmi dětmi není jednoduché, ale chce to výdrž,“ říká zkušený trenér mládeže.
Většinou k němu přicházejí děti se zájmem o cyklistku z regionu. „Určitě osmdesát procent je z našeho kraje. Je pro mě nejlepší, když mám to děcko už od žáků až po juniory. Lépe se za ta léta integrují do týmu, zapadnou do naší cyklistické rodiny. Lépe pochopí, o čem cyklistika je. Většinu kluků, co to dotáhli zatím nejdál, jsem vedl odmala,“ popisuje Kaňkovský.
Cyklistiku však nevnímá jen jako souboj těch největších talentů, kteří míří do velkého světa. „Cyklistika je otevřená všem dětem, které si ji chtějí vyzkoušet. I proto nyní probíhá náborová kampaň Českého svazu cyklistiky pod názvem Jízda začíná. Na webu www.jizdazacina.cz si mohou rodiče i děti najít nejbližší oddíl a v září využít možnost otevřených tréninků po celé republice, což je podle mě super! Menší děti by se měly sportem hlavně bavit,“ uvádí Kaňkovský.
Výčet jeho úspěšných svěřenců je však skutečně pestrý. Pavel Bittner už září ve WolrdTour týmu Team Picnic PostNL, Jakub Otruba obléká barvy pro-kontinentální stáje Caja Rural - Seguros RGA a letos se účastí španělské Vuelty, v dalším španělském týmu Burgos Burpellet BH působí Vojtěch Kmínek, Tomáš Přidal je excelentním vrchařem a mistrem republiky z týmu Elkov Kasper.
„Nejmenší talent z těch velkých jmen měl Přidal. Ten má všechno tvrdě vydřené. Ale ve dvaceti se stal nejmladším mistrem republiky v elitní kategorii a když teď vidím, jak přijíždí čtvrtý v etapě na Aveniru, což je pro kategorii U23 obdoba Tour de France, je to nádhera. Skvělý kluk a moc bych mu přál, aby se dostal ještě někam výš, do kvalitního zahraničního týmu,“ prozrazuje Kaňkovský.
Obrovskou radost má, když každým rokem sleduje progres Pavla Bittnera. Mimochodem, donedávna měl ve svém týmu i jeho mladšího bratra Jana, který teď působí v ATT Investments.
„Pavel je hrozně skromný kluk, měl jsem ho tu devět roků. Tým s ním skvěle pracuje a jde nahoru takticky i výkonnostně. Nesnažili se ho hned utavit, ale postupně ho rozvíjejí. Myslím, že o něm v budoucnu ještě hodně uslyšíme. Nejen jako o sprinterovi, ale o i závodníkovi na velké klasiky,“ říká úspěšný mládežnický trenér.
Jedním z jeho posledních klenotů je Matěj Piták. Jeden z nejlepších juniorů od nás odchází do development týmu hvězdné WorldTour stáje Visma Lease a Bike. „To je ryzí vrchař, ale dokáže zajet i časovku a zaspurtovat z menší skupiny. Už dnes patří mezi nejlepší juniory na světě a věřím, že ho nový tým bude jen posouvat dopředu,“ popisuje Kaňkovský.
Je smířen s tím, že od něj největší talenti odcházejí výš. Sám má v týmu kategorie od žáků po juniory. „Jsme omezeni maximálně na dvacet lidí. Na víc už nemám organizační ani finanční kapacity. Dělám to sám se synem, je to hodně drahý koníček. Když vidím, že od nás odchází do lepšího týmu, je to obrovská čest. Sice z toho nic nemám jako třeba ve fotbale, kdy mateřský oddíl participuje na přestupu, ale odměnou mi je, když vidím Bittnera na Tour de France. Říkám si: tak tenhle kluk jezdil devět let u mě,“ líčí trenér týmu Mapei Merida Kaňkovský a jmenuje další velké talenty: Adam Jindrák nebo Jakub Tesařík, který už je v juniorském týmu Quick Stepu.
Za roky práce s mládeží už většinou poměrně brzy pozná, zda by z jeho nového žáčka mohlo něco být. „Ale nikdy to není o jednom člověku. Chce to systematickou práci. Vždycky říkám, že musíme zasít, abychom mohli tak za tři čtyři roky sklízet. Snažím se z nich vychovat nejen dobré cyklisty, ale hlavně dobré lidi použitelné v běžném životě. Jsem třeba pedant na školu, protože život není jen o tom kole,“ dodává Jiří Kaňkovský.