Vizovické Trnkobraní: nejlepší švestkový festival s Kryštof a Chinaski

Program dalšího ročníku Vizovického Trnkobraní je extrémně nadupaný – vystoupí více než dvě desítky skupin v čele s kapelami Kryštof a Chinaski

Skupina Kryštof se na Trnkobraní návštěvníkům představí hned první festivalový den v pětasedmdesátiminutovém vystoupení, ve kterém zazní známé aktuální hity jako Zůstaň tu se mnou, Nesmím zapomenout nebo Srdcebeat, ale i starší kousky, namátkou třeba Cesta. A co můžeme od skupiny Kryštof na Trnkobraní očekávat? Kryštof se do Vizovic vrací po pěti letech a slibuje, že přiveze fanouškům jedinečnou show s velkou výpravou a spoustou dalších věcí, které by pořádný koncert měl mít. Návštěvníci Trnkobraní se tak mohou těšit na nové nebo předělané projekce přes celou scénu, vymazlenou světelnou show a klasické efekty, které Kryštof představili na svém již legendárním dvojkoncertě na pražském Strahově – například kolo, na kterém Richard Krajčo projíždí nad hlavami fanoušků.

Již čtyři roky se na Trnkobraní neobjevila ani skupina Chinaski, letos ovšem dorazí v plné parádě a nové sestavě, která se ustálila po loňských personálních změnách. Frontman skupiny Michal Malátný se již do Vizovic velmi těší nejen na skvělé publikum, ale také na výbornou slivovici a ovocné knedlíky.

Kompletní hudební program letošního 52. ročníku festivalu Vizovické Trnkobraní, který se koná v pátek a sobotu 16. a 17. srpna v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích, nabízí vedle Kryštof a Chinaski rozsáhlou přehlídku velkých jmen české a slovenské pop-rockové hudební scény, jako jsou Škwor, No Name, Mirai, Michal Hrůza, Anna K., Horkýže Slíže, Vypsaná fixa, Lenny, Argema, Visací zámek, Fleret a spousta dalších.

Návštěvníci se mohou těšit také na doprovodný program zahrnující soutěž v pojídání švestkových knedlík. Jedlickou show letos moderují Láďa Hruška a Michal Kavalčík (dříve známý jako Ruda z Ostravy). Nenechte si ujít přehlídku filmů s Bolkem Polívkou k 70. narozeninám tohoto slavného vizovického rodáka, divadelní představení, oblíbené Komiky s. r. o., taneční vystoupení folklorních a divadelní, tvůrčí a pohybové aktivity pro děti. Ve festivalovém areálu bude opět možné ochutnat ovocné knedlíky vyráběné z mnoha druhů ovoce, ze kterých hostitelská likérka Rudolf Jelínek pálí své destiláty, nebo navštívit muzeum slivovice.

Vstupenky na 52. Vizovické Trnkobraní lze zakoupit v předprodejní síti Ticketstream za 990 korun na oba dny, samostatný pátek a sobota pak stojí 540 Kč resp. 600 Kč. Děti, senioři a zdravotně handicapovaní mohou využít různé slevy. Na místě pak budou lístky o něco dražší. Více na www.trnkobrani.cz.

Pátek 16. 8.

1. Starobrno stage

17:00 Mirai

19:00 Vypsana fixa

21:00 Kryštof

23:15 Horkýže Slíže

2. Rudolf Jelínek stage

16:00 Th!s

18:00 Partystars

20:00 Visací zámek

22:15 UDG

00:15 Gazdina roba

Sobota 17. 8.

1. Starobrno stage

12:00 Lenny

13:00 Velká cena Vizovic v pojídání švestkových knedlíků

15:00 Michal Hrůza

17:00 Anna K.

19:00 No Name

21:00 Chinaski

23:15 Škwor

2. Rudolf Jelínek stage

11:00 ECHO - vítěz talentové soutěže

13:00 ATMO music

14:30 Voxel

16:00 Sebastian

18:00 Argema

20:00 Bohemian Metal Rhapsody

22:15 Fleret

00:15 Kosovci

3. Jelínkův biograf

4. Divadelní scéna

11:00 Dětské divadlo – pohádky od Lenky – loutkové divadlo

13:00 Zdenek Polách a Matýsek – břichomluvec, loutkoherec

15:00 MINIDisco s Dádou Patrasovou

16:00 Komici s.r.o. (Miloš Knor, Lukáš Pavlásek, Tigran Hovakiam a Lucie Macháčková)

18:00 Komici s.r.o.

20:00 Komici s.r.o.



5. Dětský program

DDM Zvonek