Sofian Medjmedj vystoupí na 15. ročníku Dne Zlínského kraje

Jedinečná atmosféra Baťova areálu
„Den Zlínského kraje je příležitostí ukázat všem, co náš region dokáže. Zkrátka odprezentovat to nejlepší z našeho kraje – od kvalitních potravin a vín přes řemeslnou zručnost až po kulturu, sport a vzdělávání, to vše v jedinečné atmosféře Baťova areálu. Těšíme se, že si tento den užijeme společně s obyvateli kraje i jeho hosty,“ zve hejtman Radim Holiš.
Šlapací letadla z Kunovic i běh hasičů
Letošní ročník přináší několik novinek, mezi které patří zejména šlapací letadla z Leteckého muzea v Kunovicích nebo šlapací autíčka. Poprvé se také uskuteční běh hasičů do schodů a prezentace záchranné techniky se rozšíří do podoby IZS arény.
Bohatý hudební program
Hlavní hudební program na Platformě 14I15 zahájí taneční klub Fortuna Zlín, následovat bude vystoupení skupiny Minami. Koncerty se uskuteční na platformě mezi 14. a 15. budovou 14|15 BAŤOVA INSTITUTU a nabídnou pestrou směsici žánrů.
Jedním z headlinerů letošního ročníku bude mladý český zpěvák Sofian Medjmedj, nominant na Cenu Anděl a držitel Českého slavíka v kategorii Objev roku. Ve své hudbě kombinuje pop, R&B a rap a do povědomí se dostal například hitem Čekám na zázrak. Na pódiu se dále představí slovenská punkrocková kapela Horkýže Slíže, české rapové duo ATMO music, skupina Realita, legendární Argema nebo kapela Mechaniq s repertoárem skupiny Mandrage.
Sportovní aktivity
Tradičním vrcholem sportovní části programu bude Běh na počest Emila Zátopka s klasickou tratí na 6 km a lidovým během na 2 km. Připraveny jsou také dětské běhy. Informace o registraci běžci najdou na www.denzk.cz, přihlásit se bude možné také přímo na místě.
Gastronomie a regionální produkty
Baťovský areál opět zaplní také stánky s lokálními potravinami a řemeslnými výrobky. Na své si přijdou milovníci valašských bramboráků, domácích langošů nebo frgálů. Chybět nebudou ani bramborové spirály, káva nebo pivní dodávka. Součástí gastronomické nabídky budou také regionální produkty včetně včelařských výrobků a dalších místních specialit.
Ve vinařské uličce bude čekat lahodný burčák a špičková vína od vinařů z regionu. Také letos ocení vedení Zlínského kraje nejkvalitnější zemědělské a potravinářské výrobky, které si vysloužily prestižní označení Regionální potravina a Chuť Zlínského kraje.
Atrakce pro celou rodinu
Nejmenší návštěvníci si užijí lidský stolní fotbálek, farmářskou stezku a festival řemesel. Rodiny s dětmi mohou využít možnost bruslení v Cream Tigers Ice Areně nebo si vyzkoušet šlapací letadla a autíčka.
Vzdělávací program
V Baťově mrakodrapu budou probíhat komentované projížďky historickým výtahem s průvodcem, výstavy včetně expozice Stavba roku Zlínského kraje ve 2. etáži a pozorování slunce na terase 16. etáže.
Více informací najdete na webových stránkách www.denzk.cz.