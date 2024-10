Slovo problém nemám ve slovníku, říká ředitelka úřadu Zlínského kraje

Podobné vlastnosti má i jeho ředitelka Jitka Hlavačková, energická a usměvavá žena, která zvládla náš rozhovor vměstnat do svého nabitého rozvrhu mezi schůzku s vedoucí jednoho z odborů a setkání s mladými talenty.

Jste vůbec první žena, která usedla do křesla ředitelky Krajského úřadu Zlínského kraje. Vnímáte, že jste v některých ohledech průkopnicí?

Myslím si, že průkopnice je hodně silné slovo, a sama se tak neberu. Snažím se dívat na výzvy, s nimiž se potýkáme, z jiného úhlu a hledat neobvyklá řešení. Zkrátka ráda zkouším nové cesty, jak naše úkoly řešit.

Můžete přiblížit vaši pracovní náplň?

Jsem zodpovědná za řízení a koordinaci celého krajského úřadu. Jedná se o strategické plánování zejména v oblastech personálního, procesního, projektového, ekonomického a bezpečnostního řízení. Mezi mé další povinnosti patří plnění úkolů v přenesené působnosti, tedy ze státní úrovně, i úkolů v samostatné působnosti kraje uložených hejtmanem, radou a zastupitelstvem. Současně se snažím na úřadě vytvářet příznivé podmínky pro růst a profesionální výkon mých téměř pěti set kolegů. A samozřejmě hájím zájmy krajského úřadu na úrovni státních institucí a dalších úřadů.

Jaká témata jsou pro vás důležitá?

Od počátku svého působení v čele úřadu se snažím nejvíce akcentovat elektronizaci, digitalizaci i umělou inteligenci. Ty jsou totiž opravdu klíčové pro urychlení našich interních procesů a napomáhají tomu, abychom drželi krok s dobou a byli skutečně moderní institucí pro 21. století.

Co se vám během vašeho působení povedlo a jaké jsou vaše vize do budoucna?

Společně s mými kolegy se nám podařila spousta věcí, z nichž mám radost. V první řadě vznikla strategie Krajského úřadu Zlínského kraje, což je pro nás významný dokument, který nám, v souladu s naším posláním a vizí, pomáhá směřovat přesně k našim cílům. A jak jsem právě zmiňovala, nejvíce inovací se snažíme dělat v oblasti elektronizace a robotizace.

Z interních novinek bych mohla jmenovat například robota Alberta. Ten ověřuje správnost údajů v žádostech o kotlíkové dotace nebo přípravu nového intranetu s prvky umělé inteligence. Rozvíjíme se významně také v odvětví kyberbezpečnosti.

Lídrem jsme ve sdíleném archivu obrazové zdravotnické dokumentace, na což jsem opravdu pyšná. Musím zmínit také digitální technickou mapu, v jejíž implementaci a rozvoji jsme mezi kraji na špici. Nový máme i krajský web a doplním, že v přípravných fázích je i mapa regionálních produktů, která bude sloužit primárně veřejnosti. Novinek je zkrátka celá řada a je těžké vybrat jen pár z nich.

Jaké vlastnosti by měla mít dobrá manažerka?

Vnímám to tak, že úřad se má řídit stejně jako firma. Jsou tam sice samozřejmě oblasti, ve kterých se odlišují, ale z manažerského pohledu usuzuji, že princip je stejný.

Já sama jsem hodně projektově nastavená a orientuji se hlavně na cíl. Pořád je pro mě ale velmi důležité lidské hledisko a na to by se určitě nemělo zapomínat. Záleží mi na tom, aby byli lidé na úřadě spokojení, práce je bavila a viděli v ní přidanou hodnotu a měli dobré pracovní prostředí. Jednoduše to není jen o výkonu, byť i on je klíčovou součástí naší práce. Takže určitě by měla být empatická. Já osobně si myslím, že je velmi důležitá i systematičnost, řád a pravidla. Ve velké organizaci je základ mít dobře nastavené procesy. A v neposlední řadě by měla mít i velkou chuť do práce a být cílevědomá, aby se vše posouvalo dopředu, rostlo.

Růst je jednou z hlavních hodnot úřadu, řadí se k nim i profesionalita a partnerství. Jak se tyto hodnoty promítají do vaší každodenní práce?

Pro mě je toto základ, kterého se držím a právě zmiňovaný růst vnímám jako klíčový. Já osobně jsem hodně nastavená na výkon, v každé výzvě si umím najít smysl. Slovo výzva používám cíleně, protože problém není něco, co mám ve slovníku. Ve všem vidím potenciál ke změně k lepšímu a snažím se hledat vhodná řešení, zpochybňovat zaužívané postupy a najít nejvhodnější východisko pro každou jednotlivou situaci. Vždy ve všem hledám smysl a chci práci odvést co nejefektivněji, abychom se společně dostali k vytyčenému cíli, i kdyby to mělo být nevyšlapanou cestou. V tom mi pomáhají mí kolegové. Zároveň mě baví na sobě neustále pracovat, učit se a rozvíjet se. Svou práci bychom neměli vykonávat slepě, ale dát jí něco ze sebe, aby měla přidanou hodnotu. A myslím si, že tyto hodnoty si vzala za své spousta kolegů. Navzájem se rozvíjíme a inspirujeme, pracovat v takovém týmu je skutečně radost.

Mluvíte o týmu, což zní jako firma o pár zaměstnancích, ale úřad je jedním z největších zaměstnavatelů v kraji. V jakých oblastech je možné se uplatnit a co můžete nabídnout?

Je možné se realizovat v celé řadě oblastí, od dopravy přes sociální služby až po zdravotnictví, právo nebo IT. Troufám si říct, že jsme zaměstnavatel s opravdu silnou vizí, kterou naplňujeme jako úřad společně. Naši zaměstnanci se skutečně podílejí na proměně svého regionu. Práce na úřadě je často dynamická a člověk je v kontaktu s inspirativními lidmi, profesionály ve svém oboru. Zároveň má možnost nahlédnout do jiných oddělení a rozšířit si obzory a profesně růst. V této chvíli vyhodnocujeme dotazník spokojenosti a jsem opravdu ráda, že z něj vychází spousta pozitiv. Lidé do práce chodí rádi, naplňuje je, vnímají posun, vidí smysl v tom, že společně rozvíjíme náš region.

Zlínský kraj se prezentuje jako „kraj bez hranic“. Co toto heslo znamená pro vás?

Toto heslo je mi moc blízké. Jak jsem zmiňovala, mám ráda řád a pravidla, ale i díky nim se můžeme rozhlédnout za své hranice, objevovat, mít nové nápady, cíle, vize, poznávat nové lidi i sebe sama, inspirovat se. Víme, že nás nic nebrzdí, neomezuje. Je to otevřený prostor k novým myšlenkám a cílům, místo, kde se mohu inspirovat. Také v tom heslu cítím volnost k objevování nových řešení.

Když ráno vstáváte, na co se těšíte? Co máte na své práci nejraději?

Nejraději mám na své práci to, jak je různorodá – jak ve smyslu témat, tak lidí, se kterými se setkávám, a to na úřadě i mimo něj. Samozřejmě mám kolem sebe vynikající kolektiv, kolegové jsou zapálení a to mi dodává velkou sílu. A samozřejmě mě má práce baví, naplňuje a těším se sem každý den.