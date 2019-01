Silné texty, komedie i muzikál. Zlínská divadelní sezóna je v polovině

Sezónu divadlo otevřelo komedií Testosteron. „Je to komedie o tom, co si muži myslí o ženách. Manifest mužské prapodstaty,“ říká režisér Patrik Lančarič. Zatímco jeviště při Testosteronu patří výhradně mužům (Lančarič obsadil osm herců), hlediště se při každé repríze plní převážně ženami. „Napsal jsem komedii, ale chtěl jsem hovořit o něčem vážném: jak těžké je být člověkem, když jste muž. Jak těžké je vymáčknout ze sebe cokoliv duchovního, když jste předurčeni biologickými mechanismy,“ uvedl už dříve o svém textu polský dramatik Andrzej Saramonowicz.

Pomyslným protipólem Testosteronu je intimní drama Mikve. V komorním prostoru Studia Z je krásnou hereckou příležitostí pro osm hereček. „Mikve je lázeň. Je to místo, kde se zbožné židovské ženy jednou měsíčně potkávají a svlékají, aby se očistily. Odhalené na kůži, psychicky i fyzicky, před sebou nemusejí mít žádná tajemství. A přece odvracejí tvář,“ naznačila obsah hry dramaturgyně Katarína Kašpárková Koišová s tím, že Mikve není pouze sondou do života židovských žen. „Je možné, že se něco z toho, co řeší ony, děje i ve vašem sousedství,“ řekla. Hra izraelské autorky Hadar Galron vzbudila krátce po svém uvedení v Izraeli velmi kontroverzní reakce a objevily se i snahy ji zakázat. Silný text byl několikrát nominována na cenu Izraelské Divadelní akademie a získal cenu Hra roku 2005.

Hru Upokojenkyně doposud s úspěchem hrály pouze amatérská divadla. Městské divadlo Zlín je první profesionální scénou, která si troufla zařadit ji na repertoár. Za trochu tajemným názvem se skrývá brilantně napsaná komedie z domova pro seniory, která nijak nemoralizuje, ale skvěle baví, i když je z nemalé části o strastech stárnutí a umírání. Text Kazimíra Lupince byl nominován na Cenu Marka Ravenhilla 2015 a kde se hrál, tam sklidil pozitivní reakce diváků i kritiky. Zlín není výjimkou. S inscenací v lednu dokonce vyrazí zabojovat o vítězství na Grand festival smíchu v Pardubicích. Na jevišti herce živě doprovází dixielandová kapela Jazzzubs.

Unikátním projektem Masaryk/Štefánik oslavilo Městské divadlo Zlín spolu s Divadlem Aréna Bratislava 100. výročí vzniku ČSR. Obě divadla spojila své tvořivé síly a vznikla výjimečná inscenace, kterou mohou diváci vidět ve Studiu Z.

Na repertoár letos divadelníci zařadili i „největší tragédii všech dob“, Hamleta. Proč? Nejvíc prý rezonuje v těch nejtěžších časech. „Je to tím, že text vznikal v době, kdy se hroutil středověk a dravě nastupoval novověk. Doba se vymykala z kloubů a s ní i jednání a charaktery lidí, kteří byli součástí systému,“ myslí si režisér Zdeněk Dušek. Titulní role připadla benjamínkovi zlínského souboru Matěji Štruncovi. „Hamlet bývá často interpretován jako zkušený třicátník, tomu zlínskému je 22 let. Zrcadlí moment, kdy se mladý člověk střetne se světem dospělých. Narazí na systém a chce se po něm, aby se k němu bezmyšlenkovitě připojil. Díky Matějovi cílíme na mladé v publiku,“ prozradil Dušek.

Na spadnutí je ve Zlíně další velká událost – 9. února divadelníci uvedou česko-slovenskou premiéru muzikálu Petr a Lucie. Dvě duše na prahu dospělosti se potkají náhodou, v podchodu, když bombardují Paříž. „Má láska místo ve světě plném nenávisti?“ ptá se režisér Patrik Lančarič. Autorem písní je slovenský muzikant Dežo Ursiny a básník Jan Štrasser. Libreto napsala Alta Vášová.

A zdaleka to není vše. Zlínské publikum se může těšit ještě na českou premiéru science komedie Moskyti, lingvistickou komedii Pan Kaplan má třídu rád nebo na nesmrtelného Saturnina.