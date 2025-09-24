Oslavy tradice výroby kávy rozproudily Náměstí i továrnu ve Valmezu

Komerční sdělení
Oslavy 120. výročí balíren kávy ve Valašském Meziříčí proběhly ve velkém stylu – program na Náměstí i v továrně přilákal davy.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Oslavy tradice výroby kávy rozproudily Náměstí i továrnu ve Valmezu | foto: EMC a.s.

Valašské Meziříčí ožilo speciální celodenní akcí věnovanou místní tradiční výrobě kávy, na kterou z dob pražíren Arnošta Dadáka navazuje Jacobs Douwe Egberts. Oslavy 120. výročí od založení továrny propojily pestrý kulturní i doprovodný program pro děti i dospělé, Dadákův historický odkaz, exkluzivní možnost prohlídky továrny i ochutnávku lahodné kávy od profesionálních baristů. Program na Náměstí přilákal přes 3500 návštěvníků až do vrcholu večera, více než hodinového vystoupení kapely No Name. Mimořádný zájem o celodenní program, skvělé ohlasy na návštěvu továrny i nezapomenutelná atmosféra na Náměstí byly důstojnou tečkou za oslavami kávové historie ve Valašském Meziříčí.

Oslavy tradice výroby kávy rozproudily Náměstí i továrnu ve Valmezu
Oslavy tradice výroby kávy rozproudily Náměstí i továrnu ve Valmezu

Komentované prohlídky továrny Jacobs Douwe Egberts – výjimečná příležitost exkurze do světa výroby kávových produktů

Zájem o den otevřených dveří továrny v rámci komentovaných prohlídek byl enormní – všech 540 vyhrazených míst pro návštěvu se zaplnilo za pár hodin. Během hodinové exkurze mohli návštěvníci nahlédnout do celého procesu výroby kávy, kde se za nepřetržitého provozu ročně vyrobí přes 33 tisíc tun kávy s exportem do více než 20 zemí světa. Za doprovodu podmanivé vůně kávy se návštěvníci seznámili s detaily výrobních procesů a technologií ve zpracování kávových zrn od zeleného zrnka až po hotový zabalený produkt. Prohlédli si pražírnu, výrobní linky i velín. Poznali produkty, které se tu vyrábí, i zajímavosti ze světa výroby kávy. Na konci byla připravená ochutnávka kávových výrobků z místní produkce. Střípky z exkurze bude možné si připomenout také na sociálních sítích továrny Jacobs Douwe Egberts (JDE Valašsko).

„Den otevřených dveří našich balíren se nad míru vydařil. Jsem rád, že návštěvníci exkurze mohli nasát atmosféru výroby a poznat blíže výrobky, se kterými se dennodenně setkávají. Je vidět, že výroba s dlouholetou tradicí ve Valmezu má širokou základnu příznivců, čehož si nesmírně ceníme,“ říká Karel Škvain, ředitel továrny Jacobs Douwe Egberts ve Valašském Meziříčí.

Oslavy tradice výroby kávy rozproudily Náměstí i továrnu ve Valmezu

Náměstí ve Valmezu v zajetí hudby, zábavných atrakcí i Dadákova odkazu

Odpolednímu programu kralovala hudební i umělecká vystoupení. Do kulturního programu skvěle zapojilo všechny návštěvníky akce známé cirkusové duo Bratři v tricku. Ani na Náměstí nechyběla vůně lahodné kávy ze stánku Jacobs Douwe Egberts, kávoví baristé zde během odpoledne připravili přes 2000 šálků. Odkaz významného rodáka z Valašského Meziříčí, Arnošta Dadáka, připomněla také svou návštěvou jeho vnučka Svatava Billová. Atmosféru doby vzniku továrny dokreslovaly velmi navštěvovaný fotokoutek, výstava vzácných historických vozů, motocykl z legendárních Postřižin i spolek Calma v dobových kostýmech. Na své si přišly i děti, které po celou dobu odpoledního programu zaplnily dětské atrakce, kreativní dílny s výrobou upomínkových předmětů například z kávových zrnek či malování na obličej. Vrcholem programu byly koncerty známé folkové kapely Fleret a oblíbené skupiny NO NAME, které svou energií rozproudily do posledního místa zaplněné Náměstí.

Oslavy tradice výroby kávy rozproudily Náměstí i továrnu ve Valmezu
Oslavy tradice výroby kávy rozproudily Náměstí i továrnu ve Valmezu

„Chtěli jsme, aby oslavy tohoto významného jubilea potěšily všechny generace a připomněly význam a historii výroby pražené kávy, která je s Valašským Meziříčím neodmyslitelně spojená. Skvělá atmosféra i Náměstí, které koncem večera doslova praskalo ve švech, jsou pro nás tím nejlepším oceněním k završení oslav 120 let naší továrny,“ dodává Karel Škvain.

Nejčtenější

Bývalá restaurace U Majáku znovu zažehne jiskru své slávy

Komerční sdělení

Park přátelství, jak se vžilo říkat Chvojkovým lomům, v Plzni na Slovanech určitě stojí za to navštívit. Zelená oáza plná hravých prvků a malebných zákoutí je příjemným ostrovem v betonové džungli...

Jak na zubní kaz?

Komerční sdělení

Zubní kaz je nejrozšířenějším infekčním onemocněním na světě, a přestože je u nás péče finančně dostupnější, nežli je tomu u našich sousedů na západ, tak se ve statistikách dentálního zdraví...

CNC frézař Martin Češka nejlepším mladým Čechem na EuroSkills

Komerční sdělení

Česká výprava veze z EuroSkills cenné zkušenosti. Nejlepším národním výkonem se prezentoval Martin Češka, který se v soutěži CNC frézařů nabité silnou konkurencí umístil na 11. místě.

Jak se rodí nová Kuřim

Komerční sdělení

Mnoho měst v dnešní době řeší, jak napomoci svému rozvoji, přilákat nové obyvatele a současně pro ně vytvořit kvalitní občanskou vybavenost a celkově kvalitní podmínky pro život.

Parkování u Městské nemocnice Ostrava se nově dá předplatit online

Komerční sdělení

Parkování v Ostravě je zase o něco jednodušší. V podzemní části parkovacího domu u Městské nemocnice Ostrava na Fifejdách je vyhrazeno 50 abonentních míst, která si nyní můžete pohodlně sjednat...

Oslavy tradice výroby kávy rozproudily Náměstí i továrnu ve Valmezu

Komerční sdělení

Oslavy 120. výročí balíren kávy ve Valašském Meziříčí proběhly ve velkém stylu – program na Náměstí i v továrně přilákal davy.

24. září 2025

Velký Špalíček je tu pro vás již 24 let

Komerční sdělení

Od podzimu roku 2020 je novým vlastníkem tohoto obchodního centra Biskupství brněnské. Povídáme si s Pavlem Králem, jednatelem společnosti Velký Špalíček s.r.o., která jako samostatná organizace...

23. září 2025

The Most CLASSIC 2025: Automobilový festival, kde se závodí

Komerční sdělení

V sobotu 4. října 2025 se Autodrom Most promění v centrum milovníků klasických aut. The Most CLASSIC není jen výstavou krásných strojů – je to festival plný akce. Na programu jsou závody prestižní...

23. září 2025

Popcorn: od klasické soli až po sýrové a máslové dobroty

Komerční sdělení

Když se řekne popcorn, většině z nás se vybaví filmový večer s miskou křupavých zrnek. Tahle pražená kukuřice si ale své místo zaslouží i mimo kino – patří mezi univerzální pochoutky, které potěší na...

23. září 2025

Jak na zubní kaz?

Komerční sdělení

Zubní kaz je nejrozšířenějším infekčním onemocněním na světě, a přestože je u nás péče finančně dostupnější, nežli je tomu u našich sousedů na západ, tak se ve statistikách dentálního zdraví...

23. září 2025

David Pastrňák se připojuje k Team Visa pro olympijské hry 2026

Komerční sdělení

Společnost Visa oznámila, že se hokejista David Pastrňák připojil k Team Visa, globálnímu programu, který sportovcům poskytuje podporu pro maximální rozvoj jejich sportovní i profesní kariéry.

23. září 2025

Sezona nekončí: Ústecký kraj láká cyklisty na nové trasy

Komerční sdělení

Léto je pryč, sezona však nekončí. Cyklisté se dokonce v Ústeckém kraji dočkali v posledních dnech několika významných novinek.

23. září 2025

20 let se společností ASEKOL

Komerční sdělení

Červené kontejnery, půl milionu tun elektroodpadu a udržitelná budoucnost.

22. září 2025

ESAB Vamberk vyrábí dráty, které drží svět pohromadě

Komerční sdělení

Ve východočeském Vamberku se už skoro 90 let vyrábějí svařovací dráty, bez nichž by se neobešla auta, mosty ani mnohé stavby po celém světě. Závod firmy ESAB si přitom zachovává svou atmosféru a v...

22. září 2025

ESAB Vamberk vyrábí dráty, které drží svět pohromadě

Komerční sdělení

Ve východočeském Vamberku se už skoro 90 let vyrábějí svařovací dráty, bez nichž by se neobešla auta, mosty ani mnohé stavby po celém světě. Závod firmy ESAB si přitom zachovává svou atmosféru a v...

22. září 2025

Dentobus vyrazil za dětmi. Podívá se jim na zoubky

Komerční sdělení

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s krnovskou nemocnicí spustil pilotní projekt. Tým odborníků navštíví 10 základních škol s pojízdnou stomatologickou ordinací - Dentobusem a zkontroluje zuby více...

22. září 2025

Rekonstrukce bez kompromisů: Dveře, které chrání i zdobí

Komerční sdělení

Rekonstrukce je šance, jak si vytvořit domov, ve kterém se budete cítit příjemně a bezpečně. Jedním z hlavních funkčních i designových prvků každé domácnosti jsou dveře. Vyplatí se je vybírat velmi...

22. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.