Oslavy tradice výroby kávy rozproudily Náměstí i továrnu ve Valmezu

Valašské Meziříčí ožilo speciální celodenní akcí věnovanou místní tradiční výrobě kávy, na kterou z dob pražíren Arnošta Dadáka navazuje Jacobs Douwe Egberts. Oslavy 120. výročí od založení továrny propojily pestrý kulturní i doprovodný program pro děti i dospělé, Dadákův historický odkaz, exkluzivní možnost prohlídky továrny i ochutnávku lahodné kávy od profesionálních baristů. Program na Náměstí přilákal přes 3500 návštěvníků až do vrcholu večera, více než hodinového vystoupení kapely No Name. Mimořádný zájem o celodenní program, skvělé ohlasy na návštěvu továrny i nezapomenutelná atmosféra na Náměstí byly důstojnou tečkou za oslavami kávové historie ve Valašském Meziříčí.
Komentované prohlídky továrny Jacobs Douwe Egberts – výjimečná příležitost exkurze do světa výroby kávových produktů
Zájem o den otevřených dveří továrny v rámci komentovaných prohlídek byl enormní – všech 540 vyhrazených míst pro návštěvu se zaplnilo za pár hodin. Během hodinové exkurze mohli návštěvníci nahlédnout do celého procesu výroby kávy, kde se za nepřetržitého provozu ročně vyrobí přes 33 tisíc tun kávy s exportem do více než 20 zemí světa. Za doprovodu podmanivé vůně kávy se návštěvníci seznámili s detaily výrobních procesů a technologií ve zpracování kávových zrn od zeleného zrnka až po hotový zabalený produkt. Prohlédli si pražírnu, výrobní linky i velín. Poznali produkty, které se tu vyrábí, i zajímavosti ze světa výroby kávy. Na konci byla připravená ochutnávka kávových výrobků z místní produkce. Střípky z exkurze bude možné si připomenout také na sociálních sítích továrny Jacobs Douwe Egberts (JDE Valašsko).
„Den otevřených dveří našich balíren se nad míru vydařil. Jsem rád, že návštěvníci exkurze mohli nasát atmosféru výroby a poznat blíže výrobky, se kterými se dennodenně setkávají. Je vidět, že výroba s dlouholetou tradicí ve Valmezu má širokou základnu příznivců, čehož si nesmírně ceníme,“ říká Karel Škvain, ředitel továrny Jacobs Douwe Egberts ve Valašském Meziříčí.
Náměstí ve Valmezu v zajetí hudby, zábavných atrakcí i Dadákova odkazu
Odpolednímu programu kralovala hudební i umělecká vystoupení. Do kulturního programu skvěle zapojilo všechny návštěvníky akce známé cirkusové duo Bratři v tricku. Ani na Náměstí nechyběla vůně lahodné kávy ze stánku Jacobs Douwe Egberts, kávoví baristé zde během odpoledne připravili přes 2000 šálků. Odkaz významného rodáka z Valašského Meziříčí, Arnošta Dadáka, připomněla také svou návštěvou jeho vnučka Svatava Billová. Atmosféru doby vzniku továrny dokreslovaly velmi navštěvovaný fotokoutek, výstava vzácných historických vozů, motocykl z legendárních Postřižin i spolek Calma v dobových kostýmech. Na své si přišly i děti, které po celou dobu odpoledního programu zaplnily dětské atrakce, kreativní dílny s výrobou upomínkových předmětů například z kávových zrnek či malování na obličej. Vrcholem programu byly koncerty známé folkové kapely Fleret a oblíbené skupiny NO NAME, které svou energií rozproudily do posledního místa zaplněné Náměstí.
„Chtěli jsme, aby oslavy tohoto významného jubilea potěšily všechny generace a připomněly význam a historii výroby pražené kávy, která je s Valašským Meziříčím neodmyslitelně spojená. Skvělá atmosféra i Náměstí, které koncem večera doslova praskalo ve švech, jsou pro nás tím nejlepším oceněním k završení oslav 120 let naší továrny,“ dodává Karel Škvain.