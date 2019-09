Michelinská šéfkuchařka míří na Karlovský gastrofestival

Nenechte si ujít degustační menu respektované maďarské šéfkuchařky Eszter Palágyi, která připraví v sobotu 5. října Michelinskou galavečeři a o den později Michelinský oběd. Obě menu jsou mimořádnou příležitostí zakusit zážitkovou maďarskou gastronomii v její vrcholné formě snoubenou s vyhlášenými maďarskými víny.

„Eszter Palágyi je velmi vytížená a mimo svou restauraci Costes prakticky nehostuje. O to víc nás těší, že přijala pozvání a představí se u nás. V době, kdy restauracím vládnou převážně muži, je tato teprve 32letá maďarská šéfkuchařka v gastronomickém světě skutečnou raritou,“ láká Tomáš Blabla, ředitel Karlovského gastrofestivalu a současně pořádajícího Resortu Valachy.

Eszter Palágyi o sobě s nadsázkou říká, že po mluvení a chození bylo vaření hned třetí dovedností, kterou si v životě osvojila. Hned po škole zamířila na stáže v nejlepších podnicích v Anglii, Francii a Německu, čtrnáct let sbírala zkušenosti a po návratu domů teď slaví jeden triumf za druhým. „Nejenže opakovaně obhájila michelinskou hvězdu, ale „svou“ restauraci Costes přivedla již třikrát za sebou k prvnímu místu v TOP 10 restaurací Maďarska a třikrát za sebou byla také vyhlášena jako Chef of the year v Maďarsku,“ dodává Tomáš Blabla.

V seznamu osobností, od nichž se maďarská šéfka učila, se skví i jméno francouzského „šéfkuchaře století“ Joëla Robuchona. Právě Francie jí učarovala natolik, že její vlivy prolíná do národní maďarské kuchyně. „Ve Francii jsem se poučila o čisté eleganci a komplexních chutích, což od té doby využívám při vymýšlení a vaření svých jídel. Vždy používám maďarské sezónní suroviny a tradiční metody úpravy, které zachovávají jejich charakteristickou chuť,“ popisuje šéfkuchařka, k jejímž nejoblíbenějším surovinám patří lanýže a zvěřina.

Na ty ve Velkých Karlovicích samozřejmě také dojde. Hlavním chodem sobotní galavečeře bude zvěřina se švestkovými noky a růžičkovou kapustou, mezichodem pak pstruh s kukuřicí a lanýžem. Těšit se ale můžete i na další lahůdky, mezi nimiž jistě zaujme dezert Somlói Galuska (maďarská čokoláda s ořechy, rumem a rozinkami) nebo vyhlášená maďarská mangalica.

V předvečer gastrofestivalového víkendu, v pátek 4. října, se ještě ve Spa hotelu Lanterna uskuteční zahajovací galavečeře v podání místního týmu vedeného šéfkuchařem Josefem Tydlačkou. Menu bude snoubeno s prestižní značkou šampaňského G.H.Mumm.

