MASTERS OF ROCK otvírá v červenci svou již 22. kapitolu!

Vše k festivalu najdete ZDE.
MASTERS OF ROCK, to už není jen další festival. Je to něco jako letní potřeba, zvyk, tradice, dovolená plná nezapomenutelných zážitků, pro mnoho rock-metalových fanoušků ze všech koutů světa. Tohle je festival, který nikde jinde nezažijete! Má svou vlastní, osobitou a vždy příjemnou a přátelskou atmosféru, kvůli které sem přijíždějí všechny světové metalové hvězdy vždy tak rády. V půlce července se sem chystají tyto potvrzené kapely:
HELLOWEEN – 40 Years Anniversary
Německá power-metalová ikona HELLOWEEN rychlostí blesku vyprodala svůj říjnový pražský narozeninový koncert, a tak přijala pozvání na léto do VIZOVIC, kde bude moci svou nezdolnou metalovou energii a vášeň vysypat ještě na mnohem více metalových fanoušků! Na muzice HELLOWEEN vyrostly celé generace a jejich skladby jsou považovány za kultovní! Na své šestnáctém albu „HELLOWEEN“ se tato legenda vrátila v sedmičlenné sestavě a způsobila přímo globální metalové šílenství. Letos navíc vydali zbrusu nové album „Giants & Monsters“ a slaví své famózní 40. narozeniny! Oslavy pokračují i na MASTERS OF ROCK 2026! Potečou slzy dojetí a nadšení?
MARILYN MANSON
Jeho alba byla pětkrát nominována na ocenění Grammy, získal nespočet cen a nominací v metalových anketách časopisů a MTV. Režíroval mnoho svých videoklipů. Vydal celkem 12 studiových alb, to zatím poslední „One Assassination Under God – Chapter 1“ v roce 2024. Jeho fascinace leskem a temnotou Ameriky a hudební ztvárnění jeho vizí je silně provokativní, nezapomenutelné. MARILYN MANSON je jednoznačně nezaměnitelný. Je to žijící, temná legenda, jehož živá show mají až hrozivě zvláštní atmosféru. Je v tom chaos, ale i kontrola. To on ovládá davy a vy budete dělat, co on si zamane. Bude to šílené, bude to strašidelně bláznivé, bude to jednoznačně další ikonický moment, metalový rituál, který ve VIZOVICÍCH prožijete!
ARCH ENEMY
Už je tomu neuvěřitelných 30 let, co jsou ARCH ENEMY na světové metalové scéně a za tu dobu se stali jednou z největších legend žánru! Tato metalová síla, kterou v roce 1995 založil švédský kytarový hrdina Michael Amott, přežila tři desetiletí zcela bez kompromisů a stále roste na síle i popularitě. ARCH ENEMY zde představí svoji novou tvář, zpěvačku Lauren Hart, a tak dodají programu festivalu novou, svěží energickou bombu plnou dokonalé zuřivosti, mocné dynamiky, super tvrdosti, ale i krásy!
SLAUGHTER TO PREVAIL
Kapela SLAUGHTER TO PREVAIL posouvá heavy music do nových extrémů, nabízí neomluvitelně tvrdý moderní metal a zároveň překonává všechna očekávání. Do VIZOVIC přivezou svého loni v létě zrozeného „Grizzlyho“! Album „Grizzly“ je zcela neúprosným útokem, balancujícím mezi syrovou agresí a masivní, nezapomenutelnou chytlavostí. S touto death-core demoliční četou v neodmyslitelných maskách vás letos na „Masters“ čeká opravdu až nebezpečný zvukový útok, doprovázený přímo spalující, grandiózní show!
IN FLAMES
Kultovní švédská melodic-death metalová hvězda, je dokonalým příkladem toho, jak důležité je zůstat neochvějně věrný svým vizím v dnešním hudebním světě plném zdánlivě nekonečných subžánrů a prchavých trendů. Od svého založení v roce 1990 ve švédském Göteborgu tato legendární kapela nesčetněkrát dokázala ohromit a rozpohybovat celé davy fanoušků a svou muzikou ovlivnila mnoho dnešních největších metalových kapel. Je to ikona, vzor a legenda, jejichž muzika byla, je a bude nabitá mocnou energií, celou škálou emocí a důležitým poselstvím předávaným hodně tvrdě, ale s respektem! IN FLAMES zavítají vůbec poprvé do VIZOVIC na MASTERS OF ROCK!
THE RASMUS
Jedna z nejslavnějších finských rockových kapel už se na vás všechny ve VIZOVICÍCH těší! Jejich show je pověstně vzrušující a vždy přináší řadu překvapení! Tato vysoce kreativní banda vám přiveze svou vydařenou hudební koláž plnou heavy kytar, elektroniky i popovějších melodií v temnějším hávu a rozhodně vás nenechá v klidu. Do VIZOVIC dorazí se svým svěžím hudebním katalogem, ze kterého je opravdu z čeho vybírat!
DIRKSCHNEIDER – 40th Anniversary „Balls To The Wall“
„Masters“ by nemohl být úplný, kdyby se na něm konečně neobjevila i slavná metalová ikona, mistr Udo Dirkschneider a jeho banda DIRKSCHNEIDER, která s neuvěřitelným nadšením slaví 40. výročí vydání nejznámějšího a nejprodávanějšího alba ACCEPT vůbec, „Balls To The Wall“! Kdo je letos v srpnu viděl na festivalu ROCK CASTLE v Moravském Krumlově, může s čistým svědomím dosvědčit, že to, co se dělo na pódiu, byl jedním slovem dokonalý metalový masakr. Udo a spol. s naprostou pohodou a s přehledem sázeli jeden hit za druhým. Tuhle parádní show byste si neměli nechat ujít na obří Ronnie James Dio stage na „Masters“!
Do VIZOVIC se příští rok v červenci chystá celá řada dalších, velkých a zajímavých rock-metalových hvězd. Těšte se na CAVALERA CONSPIRACY - Chaos A.D., KISSIN´ DYNAMITE – Rozlučková show zpěváka Hannese Brauna, FEUERSCHWANZ, LORDI – The Arockalypse 20th anniversary - Horror Castle Show, PRIMAL FEAR, ORDEN OGAN, THE GATHERING - Mandylion - 30th Anniversary show, VISIONS OF ATLANTIS, VOIVOD, MARKO HIETALA, MIRACLE OF SOUND, AD INFINITUM, ELVENKING, ANGUS McSIX, BRAINSTORM, CRUCIFIED BARBARA, CURSE OF CAIN, ENEMY INSIDE, CHONTARAZ, ARCTIS, HAMMER KING, W.E.B., NECKBREAKKER, AGENT STEEL, ART NATION, LORDS OF THE TRIDENT, MELODIUS DEITE, LUNARSEA, SELF DECEPTION, KING SATAN, GUILTERA, VECTOR OF UNDERGROUND, MATANZICK, domácí hvězda FLERET, DOCTOR P.P., slovenská SYMFOBIA či fešáci GATE CRASHER.
Program festivalu najdete ZDE
Na festivalovém webu najdete už i program letos opět velmi zajímavé DRUHÉ STAGE festivalu a brzy se zde objeví také program tolik očekávaných a oblíbených AUTOGRAMIÁD účinkujících hvězd.
MASTERS OF ROCK 2026 - těšte se na 4 senzační letní dny naplněné metalem a radostí ze setkání s přáteli.
Festivalové i jednodenní vstupenky, vč. VIP na sezení na tribunách PLATINUM či GOLD a místa v luxusním kempu CHILL VILLAGE s již postavenými a zařízenými stany pro 2 či 5 osob, jsou k dostání ZDE
Vstupenky nabízí také sítě Ticketportal, Ticketmaster či NFCtron.