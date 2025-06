MASTERS OF ROCK otvírá v červenci 2025 svou třetí dekádu

MASTERS OF ROCK 2025 – 10. – 13. 7. 2025, VIZOVICE, Areál likérky R. Jelínek

Valašské hlavní město VIZOVICE zažije příští léto přátelský nájezd rock-metalových fanoušků z celého světa už podvacátéprvní! Na 4 červencové dny (čtvrtek 10. 7. až neděle 13. 7.) se tak toto malé městečko, a hlavně místní likérka R. Jelínek, opět stanou světovou festivalovou metropolí, kde to bude žít dravou, hlasitou, energickou muzikou té nejvyšší kvality a budou se tady společně bavit lidé všech generací, všech vyznání, ze všech koutů světa!

Všechny kapely, které v létě uvidíte na hlavní Ronnie James DIO Stage 21. ročníku MASTERS OF ROCK jsou potvrzeny a vstupenky v prodeji, vč těch VIP na sezení na třech nových tribunách PLATINUM, GOLD a SILVER s pohodlnými sedačkami a řadou dalších benefitů.

Na MASTERS OF ROCK 2025 se vám představí tyto kapely:

TILL LINDEMANN - jeden z nejslavnějších metalových frontmanů na světě zavítá do VIZOVIC úplně poprvé! Přijede vám osobně, se svou kapelou, představit svůj sólo hudební projekt, proslulý bohatými texty a velmi silnými, až dramatickými live show! TILL LINDEMANN není jen talentovaný hudebník a básník, je to celosvětový fenomén, jehož koncerty jsou tak působivé, až se podlamují kolena! Miliony fanoušků po celém světě jsou fascinovány jeho vokální silou, výrazným charismatem a uměním předávat mocnou metalovou energii publiku. Příští červenec si tak ve VIZOVICÍCH naplno užijete jeho blízkou přítomnost na Ronnie James Dio Stage, jeho nové i starší hudební kousky, a to vše v jedinečné, naprosto impozantní show!

POWERWOLF – úspěšná metalová smečka vlčáků dorazí se svou fantastickou novinkou „Wake Up The Wicked“, která překonala všechna očekávání a všechny meze. Fanoušci po celém světě žádají o další a další přídavky a nešetří svými chvalozpěvy. A společenství metalových vlků je vyslyšelo! Tato oblíbená kapela se v rámci svého letního „Summer of the Wicked Tour 2025“ zastaví opět i u nás, v ČR! A kde se jim dostane největšího ohlasu a nejatraktivnějšího prostředí? Přece právě na MASTERS OF ROCK 2025 v areálu likérky R. Jelínek ve VIZOVICÍCH! Šílený kazatel Attila Dorn a jeho věrná družina bude opět ve své bombastické, ohnivé show kázat pro radost všech, kteří věří v sílu opravdu mistrovského metalu a mají ho ve svém srdci. Vizovice budou v červenci tančit s vlky!

HAMMERFALL – švédské hromové metalové kladivo udeří opět ve VIZOVICÍCH! HAMMERFALL vybrousili další nový, přímo elektrizující metalový diamant, album „Avenge The Fallen“. Tato deska je jednoznačně jejich dosud nejambicióznější a nejmocnější! Staví na legendárním odkazu a zároveň posouvá zvuk do nových výšin. Fanoušci mohou očekávat hymnické i epické momenty a jako vždy, nekompromisního metalového ducha, kterým jsou HAMMERFALL proslulí. Připravte se na vzletné vokály, drtivé riffy a hymnické melodie, HAMMERFALL se těší až vás opět přenesou do té správné metalové extáze!

APOCALYPTICA - finská violoncellová legenda se svou fantastickou show „Plays Metallica“, přijíždí do VIZOVIC po mnoha letech! APOCALYPTICA vydala svůj unikátní debut „Plays Metallica by Four Cellos“ v roce 1996 a tento instrumentální violoncellový rockový opus pak změnil budoucí podobu tvrdé muziky. Tato deska byla zcela novým, čerstvým a svěžím přístupem k hitům nejslavnější metalové kapely světa. A co víc? APOCALYPTICA dala tímto počinem světu zcela nový, svůj vlastní a osobitý rock-metalový žánr. Od té doby Apocalyptica prodala miliony desek a pravidelně vyprodává haly po celém světě! Nedávno spatřilo světlo světa nové album „Plays Metallica vol. 2“. Tito instrumentální mistři pro vás do VIZOVIC chystají nezapomenutelnou, fantastickou show plnou slavných hitů legendární Metallicy, v originálních aranžích na 3x 4 struny!

Do VIZOVIC se v červenci chystá celá řada velkých a zajímavých rock-metalových hvězd, tady je jejich dosavadní výčet:

TILL LINDEMANN, POWERWOLF, HAMMERFALL, APOCALYPTICA – Plays Metallica, THE HU, LITA FORD – poprvé live v ČR, SOULFLY, FLOOR JANSEN – s hity NIGHTWISH a více, KORPIKLAANI, PAIN, DRAGONFORCE, GLORYHAMMER, SEPTICFLESH, RHAPSODY OF FIRE za doprovodu zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, WARKINGS, KANONENFIEBER, ME AND THAT MAN, VAN CANTO, DARTAGNAN, CITRON, VARG – 20th Anniversary show, HERMAN FRANK LEGACY, TEMPERANCE, ORPHANED LAND, RYUJIN, LEAGUE OF DISTORTION, BURNING WITCHES, CROWNSHIFT, NACHTBLUT, DRAGONLAND, SHREDHEAD, ILLUMISHADE, MOON SHOT, RIVET SKULL, METHEDRAS, SECRET RULE, HURRICANE ON SATURN, METALITE, RAXAR, DOGA, SEBASTIEN, DARK GAMBALLE, a FORREST JUMP.

PROGRAM FESTIVALU na hlavní Ronnie James DIO Stage zde.

Letní festivalová sezona je tímto rozjetá naplno! MASTERS OF ROCK pro vás v červenci otvírá svou již třetí desetiletku. Připojte se ke světové „Masters“ komunitě a zajistěte si svou účast ve VIZOVICÍCH „u Jelínka“ co nejdříve! Těšíme se na vás!

Nákup vstupenek (festivalových, jednodenních i VIP na tribuny a nově i místa v komfortních stanech Chill Village, zde.

Více info na festivalovém webu www.mastersofrock.cz

Sledujte festival i na Facebooku či Instagramu.