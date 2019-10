Janek Ledecký vystoupí za týden ve Zlíně s filharmonií a Ivanem Hlasem

Ledecký zde představí symfonické verze svých nejslavnějších písní, ale přinese i pár překvapení v podobě skladeb, co ještě se svou kapelou nehrál. Půjde tedy o velkou změnu oproti jarní unplugged sezóně. „Některé kapely jedou symfonické turné tak, že k už hotovým aranžím ‚přimontují‘ orchestr. Takže ten symfoňák tam mají vlastně jenom pro oko. My to stavíme poctivě od začátku,“ říká Ledecký o turné.

Hostem ve všech městech bude uznávaný písničkář Ivan Hlas, který se vrátil na scénu po nemoci. „Ivan je ten frajer, od kterého jsem se to všechno naučil. Rozhodli jsme se, že po těch letech se sejdeme a uděláme turné se symfonickým orchestrem. Bude to fakt velké, protože nejsme žádní troškaři, “ pokračuje Ledecký.

„Jsem poctěn, že mě Janek občas nazývá svým guru, tedy člověkem, který ho navedl na cestu vlastní muziky. Mám radost, že naše kamarádství trvá celá ta léta a můžeme spolu občas něco zajímavého udělat. To znamená, že Janek něco, víceméně šíleného vymyslí a ozve se, jestli do toho jdu. A já jdu. Právě teď se to zase stalo a moc se těším. Bavili jsme se o mé úloze a mám dojem, že třeba skladba Malagelo, provedená symfonickým orchestrem, bude skutečnou ozdobou Jankova koncertu. A nejen ona,“ prozrazuje Hlas.

Speciální aranže Ledeckého písní připravuje jeho bubeník Hanz Sedlář, který se ujme i role dirigenta.

Vstupenky jsou k dostání v síti Ticketportal.