Investice do životního prostředí jako cesta k udržitelnosti chemie

Neustálý technologický pokrok má ovšem nesporný potenciál pro další inovace a podporuje investice do ekologických projektů. Snižování dopadů na životní prostředí z provozované činnosti je více než doposud nezbytnou podmínkou udržitelnosti provozovaných chemických výrob, energetiky a dalších průmyslových odvětví.

Evropská strategie pro udržitelnost chemických látek se snaží dosáhnout nulového znečištění. Cílem je výhledově přeměnit Evropu v nízkoemisní nebo uhlíkově neutrální hospodářství. Rizika spojená s chemickou výrobou jsou často veřejně diskutovanou otázkou a odvětví chemického průmyslu patří k nejvíce regulovaným oblastem života ve společnosti.

Prosazování ochrany životního prostředí prostřednictvím trvalého zlepšování přináší celosvětová iniciativa Responsible Care®, ke které se DEZA, a.s. přihlásila již v roce 1994. Tento závazek odpovědného podnikání a udržitelného rozvoje vede k podpoře postupného snižování emisní úrovně, k bezpečnému nakládání s chemickými látkami i odpovědnosti vůči přírodě a okolí. Zavedený integrovaný systém řízení v DEZA, a.s. zahrnuje oblast kvality, bezpečnosti, ochrany zdraví a environmentu. V roce 2024 byl tento certifikovaný systém rozšířen o oblast hospodaření s energií.

Provedené ekologické investice dosáhly významného snížení emisí do životního prostředí

V posledních 10 letech byla do ekologizace zařízení v DEZA, a.s. investována více než 1 miliarda Kč. Jen v roce 2023 bylo na ekologické investice rozděleno téměř 50 milionů Kč. Celkové provozní náklady na ekologická zařízení v roce 2023 dosáhly výše 475 mil. Kč, což potvrzuje celkovou vysokou míru ekologických opatření. Dlouhodobě DEZA, a.s. investuje 30 % z celkových vynaložených investičních nákladů do ekologizace svých výrob.

Významný přínos na úroveň emisí v posledních letech měla bezesporu tzv. hermetizace, neboli utěsnění výrobních provozů. Procesní odplyny jsou v současné době svedeny do některých z 12 koncových zařízení určených ke snižování emisí. Zbytkové emise organických látek do ovzduší představují proto jen 0,002 % množství zpracovaných surovin.

Energetické srdce společnosti - podniková teplárna prošla zásadní proměnou již v roce 2014. Díky instalaci denitrifikace, odsířeni a odprášení spalin se po 10 letech snížily na teplárně emise oxidů dusíku o 86 %, oxidy síry o 95 % a prach o 99,4 %. Ke snižování emisí také napomáhá snižování užití konvenčních kapalných paliv a jejich nahrazování zemním plynem nebo alternativními palivy z chemických výrob. Energetické úspory jsou zřejmé i v postupném snižování uhlíkové stopy. Od roku 1990 klesly emise skleníkových plynů o téměř 40 %. Významně je uplatňována vlastní výroba elektrické energie. V roce 2023 podíl nakoupené elektřiny dosáhl pouhých 39 % celkové spotřeby.

V letech 2019 až 2024 došlo k instalaci nízkoemisních hořáků u 10 plynových pecí. Provedení této ekologické investice snížilo emise oxidů dusíku z procesních pecí v roce 2023 o 58 % (7,5 tun NO x ).

Na spalovně průmyslových odpadů došlo instalací denitrifikace spalin v roce 2023 k snížení emisí NO x o téměř 80,0 %.

Změny klimatu připisované globálnímu oteplování planety způsobují nepředvídané výkyvy počasí. Areál DEZA, a.s. ve Valašském Meziříčí leží na horním toku méně vodnaté řeky Bečvy. Aby provoz chemických výrob, ekologických opatření i dodávek tepla obyvatelstvu nebyl ohrožen, byla v roce 2021 vybudována laguna o kapacitě 38 000 m3, která umožní překonat 22 dnů hydrologického sucha.

Obohacování povrchových vod o živiny, zejména dusík a fosfor je velmi nežádoucí. Protože původní biologický stupeň čištění odpadních vod z 60. let neumožňoval snížit tyto ani další ukazatele, bylo v roce 2018 přistoupeno k celkové rekonstrukci biologické čistírny odpadních vod v hodnotě 438 milionů Kč. Moderní biologická čistírna byla uvedena do trvalého režimu v roce 2023. Již zkušební provoz však prokázal, že instalované technologie, např. kaskádový systém aktivace, významně zlepšily odtokové parametry, které nyní odpovídají evropským standardům. Ukazatel CHSK jako indikátor organického znečištění poklesl o 91,9 %, ukazatel BSK 5 jako indikátor biologického znečištění se snížil o 96,7 % a anorganický dusík klesl o 80 %.

Inovace a technologický pokrok jsou příslibem udržitelné budoucnosti

Globální oteplování již způsobilo zvýšení hladiny oceánů o 20 cm. Od roku 1960 se jen v Česku podnebí oteplilo o 2,1 °C. Klimatická změna vyvolává častější a intenzivnější projevy počasí. Další oteplování o více než 1,5 °C může vést ke kolapsům ekosystémů. Lokální dopady jsou patrné již na jehličnatých lesích. Cesta zelené transformace průmyslu s cílem dosažení klimatické neutrality do roku 2050 je proto nezbytná. K zavedení energeticky udržitelných a inovativních technologií se DEZA, a.s. hlásí jako signatář Antverpské deklarace, která nastiňuje klimatická řešení natolik potřebná pro evropský průmysl.

Emise CO 2 z DEZA, a.s. dosahují přibližně 0,0005 % světové produkce. Podporována jsou opatření vedoucí k dekarbonizaci a postupnému snižování znečištění pro vytvoření zdravého životního prostředí. Aktuálně se připravuje výstavba fotovoltaické elektrárny s předpokládanou výrobou 3 GWh elektřiny. Záměr instalace 5980 panelů uspoří 1556 tun emisí CO 2 a odpovídá vysazení 71 463 stromů.

Plasty jsou součástí historie naší prosperity posledních 75 let. Najdeme je všude, staly se nedílnou součástí běžného života. V DEZA, a.s. vyráběné ftalátové estery nachází své uplatnění právě jako změkčovadlo pro polymery, ale i v dalších průmyslových aplikacích. Plánované navýšení výrobní kapacity o téměř 30 % je kompenzováno ekologizací výrobního provozu spočívající v odvedení vzdušiny na katalytickou jednotku, kde budou potenciální chemické emise rozloženy na vodní páru a oxid uhličitý. Přijaté opatření povede ke snížení emisí chemických látek o 79 % a proti současnému stavu ke snížení emisní úrovně asi o 1 tunu ročně.

Nové požadavky nás nutí překonávat zavedená opatření realizací pokročilejších a ještě účinnějších opatření k ochraně životního prostředí, podporujících udržitelnost chemických výrob. V následujícím období je v DEZA, a.s. připravována nebo zvažována celá řada ekologických opatření, které povedou k dalšímu postupnému snižování environmentální zátěže z provozované činnosti. Tyto nové technologie vycházejí z průběžně identifikovaných nejlepších dostupných technik, které mají za cíl v praxi dosáhnout vysokého stupně ochrany životního prostředí. Dlouhodobá udržitelnost výroby spočívající v minimálním vlivu na životní prostředí je pro nás hlavní cíl.