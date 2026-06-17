Formule míří do Zlína! Allwyn zve na jedinečný zážitek zdarma

Na dosah ruky na vás čeká ikonický showcar týmu McLaren Mastercard F1 Team MCL39, závodní simulátory, komunitní běh s tratí inspirovanou závodním okruhem a další aktivity. Akce je zcela zdarma.
Co vás čeká?
Showcar MCL39 zblízka: Přijďte si prohlédnout monopost, se kterým tým minulou sezonu oslavoval šampionát konstruktérů i šampionát jezdců. Dokonalý design a inženýrské umění na dosah ruky pro tu nejlepší fotku do vašeho rodinného alba.
Špičkové závodní simulátory: Vyzkoušejte si, jaké to je krotit stovky koní pod kapotou na profesionálních simulátorech nebo dalších zábavných aktivitách.
Komunitní běhy v závodním duchu: Nazujte tenisky a vyběhněte na trať inspirovanou závodním okruhem. Závod je otevřený pro každého – od rekreačních běžců po rodiny. Každý krok vás přiblíží k atmosféře velkých cen. Více informací o běhu zde.
Exkluzivní merch: Zkuste své štěstí v Allwyn drapáku a vyhrajte hodnotné ceny.
Allwyn pořádá akci jako hrdý partner McLaren Mastercard Formula 1 Team a série Formula 1. Roadshow v průběhu roku 2026 můžete navštívit také v Karlových Varech na Mezinárodním filmovém festivalu, v Českých Budějovicích nebo v Ostravě. Více informací k jednotlivým zastávkám najdete na microsite.
Praktické informace:
· Kdy: 19. - 21. 6., pátek 17:00 – 20:00, sobota 9:00 – 20:00, neděle 9:00 – 19:00
- Kde: Zlín, náměstí Míru
- Vstupné: ZDARMA (včetně všech atrakcí a simulátorů)
- Web akce: Odkaz