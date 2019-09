Díky partnerství s Festivalem světel se rozzáří komín společnosti DEZA

Chemický závod, průmyslový areál, organická chemie. Ptáte se, co to má společného s kulturou? Společnost DEZA, a. s. se letos stala hlavním partnerem festivalu Světlo Valmez. Unikátní projekt propojuje videomapping, hudbu a gastronomii a uskuteční se již potřetí, a to 6. a 7. září ve Valašském Meziříčí.