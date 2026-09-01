30 let zkušeností. Rok 2026 otevírá v ZAKO Turčín další kapitolu rozvoje

Naopak, firma právě realizuje největší investice ve své historii, rozšiřuje výrobní kapacity a připravuje se na další etapu svého rozvoje.
Rodinná společnost, která vznikla v roce 1996 ve Zlínském kraji, se během tří desetiletí vypracovala mezi respektované české strojírenské společnosti. Dnes zaměstnává více než 160 odborníků a zákazníkům nabízí komplexní strojírenskou výrobu – od vlastní konstrukce přes zámečnickou výrobu, svařování a CNC obrábění až po povrchové úpravy, montáž a přesné 3D měření.
Více než 80 % produkce míří na zahraniční trhy, především do Rakouska, Německa, Nizozemska a Švédska. Výrobky společnosti nacházejí uplatnění v kolejových vozidlech, obranném průmyslu, manipulační technice, strojírenských technologiích i energetice. Přestože finální výrobky často nesou značky světových výrobců, jejich důležité části vznikají právě ve výrobních halách ZAKO Turčín.
Každý projekt přináší novou výzvu
Na rozdíl od sériové výroby není práce ve společnosti postavena na opakování stále stejných výrobků. Každá zakázka představuje nové technické zadání, jiné materiály, odlišné požadavky zákazníka i nové výrobní postupy.
Právě schopnost hledat individuální řešení patří mezi největší přednosti společnosti.
„Za třicet let jsme ušli dlouhou cestu. Jsem hrdý na to, že se nám podařilo vybudovat firmu, která obstojí v mezinárodní konkurenci, a přitom zůstává pevně spojená s regionem, kde vznikla. Naše práce není o výrobě stále stejného dílu. Každý projekt přináší nové technické výzvy, a právě to naši práci dělá zajímavou,“ říká jednatel společnosti Jiří Turčín.
Největší investice za třicet let
ZAKO Turčín dlouhodobě investuje do moderních technologií, digitalizace výroby i rozšiřování služeb. Významným milníkem posledních let bylo například vybudování vlastního centra povrchových úprav v Provodově, které společnosti umožnilo nabídnout zákazníkům tryskání, fosfátování, lakování a další povrchové úpravy pod vlastní střechou.
V současnosti však společnost realizuje vůbec největší investiční projekt ve své historii. V Březnici vzniká nová výrobní hala o rozloze téměř 4 400 m², která významně rozšíří výrobní kapacity společnosti. Jeho součástí jsou také nová pětiosá CNC obráběcí centra, portálové obráběcí centrum, moderní měřicí technika CMM a další vybavení, které umožní realizaci ještě náročnějších zakázek.
Nejde přitom jen o novou budovu. Jde o vytvoření prostoru pro další růst společnosti v následujících desetiletích.
„Nová hala představuje investici do budoucnosti celé společnosti. Reagujeme na rostoucí požadavky zákazníků a zároveň vytváříme prostor pro další rozvoj technologií, výroby i našich zaměstnanců. Chceme být dlouhodobě silným partnerem pro zákazníky i stabilním zaměstnavatelem v regionu,“ říká jednatelka a ekonomická ředitelka Kamila Balajková.
Technologie otevírají cestu k nejnáročnějším zakázkám
Investice do výrobních technologií se společnosti vracejí v podobě stále náročnějších projektů. ZAKO Turčín je držitelem certifikací EN ISO 9001, EN ISO 3834-2, EN 15085-2 CL1 a DIN 2303 Q2, které potvrzují schopnost realizovat zakázky pro obory s nejvyššími nároky na kvalitu a přesnost.
Významným potvrzením odbornosti společnosti je také její zapojení do programu dodávek pro český obranný průmysl. ZAKO Turčín patří mezi omezený okruh českých firem, které byly pro spolupráci na tomto projektu vybrány.
„Vnímáme to především jako potvrzení důvěry, kterou jsme si během let vybudovali. Ukazuje to, že i česká rodinná firma ze Zlínského kraje dokáže uspět mezi významnými evropskými dodavateli. Za tím ale nestojí jen moderní technologie. Především jsou to lidé, jejich zkušenosti a schopnost hledat řešení i u technicky velmi náročných projektů,“ doplňuje Jiří Turčín.
Moderní stroje potřebují šikovné lidi
Rozvoj společnosti není pouze o investicích do výrobních hal a technologií. Stejně důležitou součástí růstu jsou lidé. Právě odbornost zaměstnanců, jejich zkušenosti a technické know-how patří mezi největší přednosti společnosti a tvoří základ kvality i spolehlivosti, na které zákazníci dlouhodobě spoléhají.
S rozšiřováním výrobních kapacit vznikají nové pracovní příležitosti napříč výrobními i technickými profesemi. Společnost tak postupně rozšiřuje svůj tým a vytváří prostor pro další odborníky, kteří se chtějí podílet na technicky zajímavých projektech.
Práce ve strojírenství se navíc za poslední roky výrazně proměnila. Moderní výroba je dnes založena na špičkových technologiích, digitalizaci, přesném měření i automatizaci. Každá zakázka přináší nové výzvy a vyžaduje kombinaci zkušeností, odbornosti a technického myšlení.
Třicet let je začátkem další etapy
Výročí třiceti let není pro ZAKO Turčín cílovou metou. Je spíše začátkem nové kapitoly.
S novou výrobní halou, moderními technologiemi, rozšiřujícími se kapacitami i rostoucím týmem vstupuje společnost do období, které bude určovat její směřování na další desetiletí.
To, co se před třiceti lety začalo jako malá rodinná firma ve Zlínském kraji, dnes představuje moderní českou strojírenskou společnost, která obstojí v evropské konkurenci. A pokud současné investice něco potvrzují, pak to, že příběh rozvoje ZAKO Turčín pokračuje.