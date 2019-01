Zdravá, čistá voda pro vás i váš domov

Co vás napadne, když pomyslíte na vodu? Asi nejčastěji déšť a voda, kterou pijete a používáte každý den. Zhruba sedmdesát procent naší planety je pokryto vodou a zhruba to samé množství vody tvoří lidské tělo. Bez vody bychom nemohli existovat a neexistovala by ani Země tak, jak ji známe. Voda je základem života a je „nenahraditelná“. Většina lidí o vodě příliš nepřemýšlí, bere ji jako samozřejmou součást života, jen si pustí kohoutek ….. a voda teče. Pokud však přistupujeme ke svému životu zodpovědně či vědomě:

chceme žít kvalitní a zdravý život



chceme si obnovovat a čistit vodu ve svém těle



chceme používat kvalitní a čistou vodu



„Voda je prostě život, a je na nás, jestli je kvalitní a zdravý.“



Malé zamyšlení člověka, který téměř 26 let intenzívně pracoval na vývoji takového systému ochrany vody, který by dokázal mikroorganismy z vody odstranit, a zároveň zabránit jejich opětovnému výskytu a množení. Právě tyto mikroorganismy a jejich metabolity jsou zdrojem znečištění, tvorby biofilmu, usazování vodního kamene v armaturách, potrubí a domácích spotřebičích atd.

Zdeněk Čermák je tvůrcem jednotky STABFOR®, která je světově unikátním, netoxickým řešením v odstraňování nežádoucích mikroorganismů z vody. Zeptali jsme se, jak to vše vzniklo, a zde nabízíme jeho příběh:

Jak Vás napadlo řešit čistotu vody, jak to vše vzniklo?

To byla velká shoda „náhod“ – okolností, které mne přivedly k myšlence, že udržet čistotu vody přece musí jít i jinak než chemicky. Víceméně mne k tomu dovedly firmy, které se zabývaly ochranou vody chemickým způsobem a stále neměly uspokojivé výsledky. I zde jako u dalších mých aplikací jsem se inspiroval v přírodě, kde některé prameny jsou bez bakteriální zátěže. Stejně jako sněhové vločky mají mnoho různých tvarů právě díky energiím vody, tak jsem našel i energie vody, ve kterých nedokáží mikroorganismy růst či existovat.

Jak voda, kterou pijeme, ovlivňuje naše tělo?

Vzhledem k tomu, že cca 2/3 našeho těla tvoří voda, je vliv vody na zdraví zcela zásadní. A jak ovlivňuje naše tělo? Jen si zkuste udělat experiment – pijte několik dnů pouze vodu z čisté pramenité studánky, neskladujte ji v umělohmotných lahvích, a jen vnímejte, jak se po ní cítíte. To samé udělejte následně z jakéhokoli vodovodu. Chemické látky a jejich zbytky či metabolity těchto látek či mikroorganismů – některé z nich v principu fungují jako hormony, což znamená, že jedna molekula této látky ovlivní milióny molekul lidského těla, asi tušíte, jaký to má dopad na zdraví lidí, a to nemluvím o vlivu těchto látek na přírodu, potraviny atd.

A co mytí a sprchování těla?

Při sprchování, mytí, koupání se vstřebává v průměru až 70% látek obsažených ve vodě pokožkou do celého těla včetně krve, čímž se ovlivňují veškeré funkce našeho těla.

Jak říkávala jedna má profesorka na vysoké škole: ,,Namaž si na sebe pouze to, co si namažeš na chleba“, stará moudra o přirozeném nastavení našeho těla se pomalu vytrácejí a je důležité to lidem znovu připomínat.

To se opravdu týká všech látek včetně bakterií?

Ano i bakterií, zbytků pesticidů, prostě všeho.

Co je biofilm a kde všude se s ním potkáváme?

Tvorbu biofilmu způsobují mikroorganismy obsažené ve vodě, setkáme se s ním všude, kde je voda a vlhké prostředí. Je to v podstatě slizký film, který se utváří na všem, s čím přijde do styku nevyvážená voda. Kvalitní a vyváženou vodu poznáme například v přírodě tak, že se na kamenech, po kterých teče, v podstatě netvoří slizký povrch (biofilm).

Jak biofilm ovlivňuje naše tělo?

S biofilmem se běžně setkáváme např. na našich zubech a dásních, které si standardně čistíme dvakrát denně, abychom zuby a dásně ochránili před záněty a kazy. Pokud si kvůli biofilmu čistíme zuby a dásně, proč se stejně nestaráme o celé tělo, vodu na vaření atd.?

Ovlivňuje biofilm také naši domácnost?

Ano, voda s nedostatečným ošetřením biofilm přirozené vytváří, a tím např. dochází i k tvorbě vodního kamene v našich spotřebičích, armaturách, potrubí a velmi rychle je znehodnocuje. Dopady vzniku biofilmu pozná každý z nás ve své peněžence.

Váš výrobek, jednotka STABFOR®, dokáže zamezit tvorbě biofilmu?

Ano, jednotka STABFOR® postupně odstraní všechen živý biofilm a zamezí jeho opětovné tvorbě. Naše Jednotka je založena na světově unikátním nanotechnologickém řešení, které zatím nemá konkurenci.

Umí jednotka STABFOR® ještě něco jiného?

Hlavní výhodou je čistá a přírodní chuť vody, kterou můžeme přirovnat ke kvalitní horské studánce. Jednotka STABFOR® také vodu stabilizuje, což znamená, že ji ochraňuje proti vzniku mikroorganismů. Tím zamezuje tvorbě vodního kamene, výrazně snižuje náklady na údržbu domácnosti, a to zejména ochranou všech spotřebičů, armatur a ostatních zařízení s vodou spojených.

Jaké jsou nároky na údržbu jednotky STABFOR®?

Jednota STABFOR® je bezúdržbová s minimální životností 20 let. Jednou za dva roky je nutná výměna vložky, stabilizátorů a UV lampy pro správnou funkčnost. Pravidelnost výměny si naše firma hlídá a klienta vždy včas upozorňujeme.

Závěrem mi dovolte citovat slova naší klientky jeden den po instalaci jednotky STABFOR® v rodinném domě:

„Zrovna jsme s manželem testovali vodu (až teď se nám vyměnila voda v bojlerech) a je opravdu znatelně jiná. Je to úplně neuvěřitelné, je taková hladká a chuťově výrazně lepší. Ne, že bychom tomu před tím nevěřili, ale zažít to na vlastní kůži je prostě neuvěřitelné. Jsem zvědavá, jak to bude za měsíc, kdy se nám pročistí celé potrubí...“

Společnost NEW HUMAN SOLUTION s.r.o. pomocí svých nadčasových technologií umí řešit minimálně 98% problémů vznikajících činností mikroorganismů, a to nejen ve vodě a vodních systémech.