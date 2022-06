ZPÁTKY DO ANALOGU aneb Krátká historie deskových her v Česku

V dnešní době, kdy na nás z každého pultu v krámě trčí deskovky tak pokročilé, že jsou vám pomalu schopné dávat elektrické šoky, to působí až komicky.

Jak jsme se od blešek a Pirátů dostali k něčemu takovému?

VĚK TEMNA

Ne, že by před revolucí českým autorům chyběla fantazie, byly tu však bohužel dané jasné ideologické limity, které prostupovaly společností skrz naskrz. Ve stejné době, kdy americké děti bojovaly se zákeřnou umělou inteligencí v mluvící deskovce Omega Virus, uhýbaly divokému tornádu ve hře Tornado Rex a nebo po sobě střílely ocelová ložiska jako v Crossfiru, nám, čisté, imperialismem neposkvrněné východoevropské mládeži zůstávaly takové špíčky, jako Loupežníci, blechy, mikádo nebo Člověče, nezlob se. Asi nejzásadnějším herním počinem té doby se u nás stala hra Dostihy a sázky - ideologicky nezávadná kopie úspěšných amerických Monopolů, ve které ovšem nehromadíte soukromý majetek na úkor vykořisťované dělnické třídy, ale hezky poctivě hazardujete s penězi, které jste si vydřeli v traktorce, kupujete za ně dostihové koně, stáje… a stáváte se úplně stejným smradlavým kapitalistou, jako v původní hře.

Nejtypičtější přísadou tehdejších her byla klasická šestistěnná kostka. Rozhodovala o tom, kam se můžete pohnout, o kolik, co budete dělat, a jestli svému nepříteli nafackujete a nebo jestli nabančí zase on vám. Jinými slovy - o většině věcí rozhodovala náhoda. Kostka vám poskytovala asi takovou míru rozhodování, jakou jste měli v té době zpravidla i ve skutečném životě.

Neodvratný pád Železné opony však láme prokletí, a s podnikateli se náhle roztrhl pytel. Začínají vznikat první soukromé společnosti, které se orientují na prodej deskových her. Ze zahraničí se k nám dostává karetka Magic the Gathering, která nejen, že žije dodnes, ale zároveň si drží přední místo mezi sběratelskými hrami u nás i ve světě.

Na světlo světa se probíjejí Osadníci z Katanu, na základních školách kraluje Doomtrooper a Shadowfist, a ti, kteří toužili stát se hrdiny a bojovat s hordami skřetů a zombií poznávají Dračí doupě.

ZLATÝ VĚK

První desetiletí nového milénia můžeme právem označit za zlatý věk deskových her v Čechách. Na našem trhu se objevuje řada pecek, které posílají milionkrát obehrané Člobrdo do směsného odpadu. Vznikají rodinné hry, které se hrají dodnes - např. Citadela, nebo Jízdenky, prosím! Jak blesk z čistého nebe sestoupí Dobyvatelé vesmíru (v angličtině Race for the Galaxy), kteří bohužel nemají na našem trhu valný úspěch, byť jsou dnes v zahraničí považováni takřka za legendu, a řada hráčů na ně s láskou vzpomíná. A fanouškům Vládi Chvátila, kteří si ho pamatovali už od jeho debutu Aréna z r. 1997, přistává na stole famózní Galaxy Trucker.

Z amerického i německého trhu k nám každým rokem proudí stále více a více nových her. Jedna ze společností, která se nám neodmyslitelně spojí se zlatými léty, je firma Fantasy Flight Games. Naprosto typickým poznávacím znakem jejich her se stává až dekadentní opulentnost, s jakou jsou vyráběné. Krásné plastové figurky, velké pevné nabušené krabice, embosované kostky, a barevně potištěné papírové inserty. I ta největší blbina (vzpomeňme např. na Mad Zeppelin nebo Red November) je u nich vydávána s masivní pompou v produkci, kterou bychom dnes nazvali až kickstarterovou. Kromě jiného FFG spolupracuje se studiem Games Workshop, a vlastní zpracovatelskou licenci na značky Warhammer a Warhammer 40k, které už tehdy zaujímaly svá pevná místa na deskoherním Olympu. Krabice potištěné válečným kladivem a dvouhlavou orlicí lítají z fabrik a běžících pásů na všechny strany: Space Hulk Death Angel, Relic, Chaos in the Old World, nebo Horus Heresy. Když eFeFGéčko za pár let přišlo o licenci, všechno z tehdejší WH produkce jenom stouplo na ceně, a dnes se zmiňované kousky považují za sběratelské rarity.

Slavné univerzum od Games Workshop naštěstí nebylo jediné želízko v dojní stanici FFG, které se s úplně stejnou vervou ujalo licencí Star Wars nebo Lord of the Rings.

STŘÍBRNÝ VĚK

Počátek konce zlaté éry, kdy jsme všichni napjatě čekali na další oznámení od Fantasy Flight, a netrpělivě kontrolovali každý den jejich web, předznamenává 28. duben 2009. Ten den je spuštěn crowdfundingový web Kickstarter.

Kickstarter vznikl s nápadem, že umožní tvůrcům malých nadšeneckých projektů získat dostatek financí na to, aby své plány mohli realizovat. Jediné co je potřeba, je dobrý byznys plán, správně přichystaný a prezentovaný projekt, a o peníze se postarají věrní fanoušci.

V únoru, roku 2015 se hra Výbušná koťátka (v orig. Exploding Kittens) stala jedním z nejúspěšnějších kickstarterových projektů. Celkově nasbírala 219.000 podpůrců a vybrala necelých 9 miliónů dolarů.

Za tři roky se herní sekce projektu Kickstarter vyšplhá až na 3301 úspěšně financovaných projektů, a v roce 2019 je oficiální statistika 17 tisíc realizovaných her, za celkem 1 miliardu dolarů.

Jestli vydavatelství Fantasy Flight Games chrlilo licencované hry na trh rychlostí světla, tak Kickstarter kvapností svojí produkce dočista boural hranice fyzikálních zákonů. Nadějní mladí autoři záhy zjistili, že největší úspěch má pečlivě nablýskaná prezentace, a náš trh zahrnula kvanta krabic plných naleštěné bídy. První dojem byl u spousty her dobrý - krásné figurky, dřevěné žetony, kvalitní provedení. Jakmile se ale celý herní mechanismus měl dát do chodu, začaly jeho jednotlivé části často skřípat. Ukázalo se, že mnohé z kickstarterovek jsou hry nedotažené, nebo dokonce nehratelné.

Nicméně nelze popřít, že právě díky Kickstarteru se k nám dostaly i výtečné hry, jako například trilogie Západního království, dodnes populární Brass: Birmingham a nebo právě připravovaná dvojkovka Radlands od spolutvůrce již zmiňovaného Magic the Gathering. Právě proto se k němu dnes upírají oči mnoha herních vydavatelství.

ZÁVĚR

Prvních deset let nového tisíciletí můžeme skutečně považovat za zlatý věk deskových her. Právě tehdy se rodí jádro hráčské komunity, která přetrvává dodnes. Věk stříbrný se již nese ve znamení masové produkce, kdy regály supermarketů přetékají hrami, které by dříve ležely v nějaké vitríně ve specializovaném krámku. Klasickým příkladem budiž Unmatched, Kronika zločinu, či Legendy Západu.

Moderní deskové hry se plíživě vkradly do života i takřka nepolíbeným nehráčům, a sesadily dnes již téměř zapomenuté Dostihy a sázky z pomyslného piedestalu. Proklínaná kostka jakožto mechanika sloužící k pohybu figurkou mizí, a hlavním tématem se stává možnost výběru, rozhodování, a kontrola.

Dnešní mladá generace považuje hraní společenských her za moderní způsob zábavy. A ta starší je zase celá šťastná, že vytáhne alespoň na chvíli svoje děcka od počítače nebo od mobilu.

Pocit, že deskové hry stále tvoří papírová herní deska nebo dřevěné halmičky, je však klam. Navzdory společenskému vnímání se deskové hry vždy neúnavně posouvaly vpřed, a držely krok s nejnovějšími technologiemi. Mnohé dnešní hry potřebují ke hraní často různé aplikace nebo dokonce přímo počítač a připojení na internet. Některé využívají možností augmented reality a změní svět kolem vás v hororovou adventuru. Čím více se moderní technologie míchají do našeho herního života, tím více nám poskytují detailnější a propracovanější příběhy nebo hektičtější a imersivnější herní zážitky