Připraveni na apokalypsu? Futurento vás dokonale prověří

Jako poslední čtveřice jste přežili apokalypsu a nacházíte se ve výcvikovém středisku Futurento, kde bojujete nejen o holý život, ale i o záchranu zdevastované země.

Nemůžu popadnout dech. Ruce mě pálí od šplhání po provazu, nohu jsem si zamotal do sítě, ale mám všechny body a ještě mi zbývá několik vteřin. Moje parťačka jednou spadla do molitanové propasti, ale už je taky na ochozu a společně otevíráme dveře od místnosti. Právě jsme dokončili úkol a na chodbě už na nás čekají zbylí dva parťáci, kteří se pro změnu prosmýkli laserovým bludištěm. I když máme na všechny úkoly tři hodiny, běžíme k další výzvě. Jako správní přeživší, na jejichž bedrech leží osud světa.

Jako bojovníci z budoucnosti si připadáme hned po příchodu do Futurenta, zábavního parku s prvky únikových her v pražských Vysočanech. Na sportovní oděv, do kterého jsme se převlékli v šatnách, si připínáme speciálně vybavený mobilní telefon. „Chtěli jsme jít cestou moderních technologií. Celé Futurento tak funguje na bázi NFC (NFC je bezdrátová technologie umožňující rychlou a zabezpečenou výměnu dat na krátkou vzdálenost, pozn. red.),“ vysvětluje mi ředitel Futurenta Jan Daneš. Jednoduchý test naši čtveřici pak rozdělí do čtyř různých frakcí. Podle nich vyrážíme za úkoly. Některé budeme plnit společně, jiné jen ve dvojici. Ale tužku a papír rozhodně potřebovat nebudeme.

Ve Futurentu nejdál dojdete, když budete spolupracovat, radí nám personál. Zatímco za jedněmi dveřmi luštíme šifru složenou z morseovky, jinde si hrajeme na převozníka a společnými silami přepravujeme kolegu přes zamořenou stoku. Hned od začátku se tak přesvědčujeme, že je dobré mít tým namixovaný. K užitku přijdou jak chytré hlavičky, tak siláci. Ty odvážnější z nás čekají skoky do tajemných hlubin, ve speciálních kójích pro změnu zapojujeme logické myšlení. Která rostlina nepatří do výčtu? Mám škrtnout chrám svaté Barbory nebo Karlův most? A co je kruci řemdih?! O chvíli později zase zapojujeme stroj, aby již tak zdevastovaná země ještě více neutrpěla.

„Lidé tu najdou laserové bludiště, nafukovací atrakce, bazén s míčky, různé hlavolamy, logické úkoly, prolézačky nebo trampolíny,“ vypočítává Daneš. Místnosti dohromady tvoří město po apokalypse a tomu odpovídá jejich charakter. Je tu strojovna, bunkr i potemnělý pokoj.

Daneš potvrzuje, že pro zisk co nejvíce bodů, o které během tříhodinového klání bojujete, potřebujete mít tým co nejpestřejší. Čtyři intelektuálové si hravě poradí s logickou spojovačkou, ale kdo vyleze po provaze? Horolezec možná nebude nejlépe skákat na trampolíně, ale co když jsou body až u stropu? A co když je potřeba vzít někoho na ramena? Od toho je dobré mít v týmu statného chasníka a drobnou dívku, která váží jako pírko. „Každý si tu najde svoje. Někdo je silný, jiný zase obratný, někomu jdou lépe logické úkoly. Je to ale hlavně o týmové spolupráci, aby si jednotliví soutěžící mezi sebou pomohli,“ přibližuje Daneš. Jeho tým dále tvoří Martin Daneš, Daniel Martinek, Jakub Kočí, Petra Paterová a Monika Janoušková.

My však nemáme dost, sílu bychom mohli rozdávat a chceme se bít. Míříme tedy do nejvzdálenější síně areálu, jejíž vchod střeží vrak osobního vozu, který musíme překročit. Uprostřed moře plastových míčků stojí kolbiště jako z filmového zpracování Robinsona Crusoe s Piercem Brosnanem. A robinsonáda nás čeká vzápětí. Soupeř z jiného týmu, který nás vyzval na souboj, sérií přesně mířených úderů molitanovým kyjem zapříčiní pád našeho bojovníka do plastových hlubin. Jdu ho pomstít a lstí shazuji soupeřku. „Chlapi z práce si třeba vytipují šéfa, vyzvou ho na souboj a jsou ho tam schopní úplně zničit,“ směje se Daneš. Podle něj cílí Futurento jak na bandy kamarádů, tak kolegy z práce. „Pořádáme i firemní akce, teambuildingy nebo rozlučky se svobodou.“

Blíží se finále. Jestli zaměstnanci Futurenta slibovali, že nám nebude zima, nemýlili se. Zašplhali jsme si, zaplavali mezi balónky, prodírali se boxovacími pytli a na boxovací pytle si i zahráli. Slabší jedinci se šourají, ti silnější je podpírají. Čeká nás poslední skok do molitanů, bludiště, schodiště a opojný pocit, že jsme zachránili sebe a snad i zdevastovanou zem.

Příběh zasadili tvůrci do roku 2088. A osmičky jsou pro ně nejspíš osudové. Zábavní park kombinující prvky únikových her a adrenalinových výzev začal vznikat v roce 2018 v bývalé hale ČKD v pražských Vysočanech. Poprvé se jeho brány otevřely v dubnu letošního roku. „Když jsme sem před rokem přišli, byla tu velká prázdná hala. Dříve se tu testovali naftové a letecké motory. Nad námi ještě visí dvacetitunový jeřáb, který je stále funkční. Museli jsme dobudovat elektřinu, topení, vodu... Tady se 25 let nic nedělo,“ vzpomíná Daneš.

Za necelý rok se hala proměnila k nepoznání. Industriální prostory prošpikovala moderní technologie. Přibylo jedno patro a celým zábavním parkem se táhne 70 kilometrů kabelů. Něco takového nemá v České republice obdoby. „Navštívili jsme spoustu zábavních parků v zahraničí, nechávali se trochu inspirovat, ale věděli jsme, že chceme vytvořit a postavit něco vlastního, co tady ještě není.“ popisuje ředitel střediska.

Celou technologii si přitom Futurento buduje samo. A rozhodně nehodlá ubírat na tempu, v jakém se do stavby adrenalinové odpovědi na tolik oblíbené únikové hry pustilo. Zatímco v současnosti se příběh Futurenta odehrává na 1500 metrech čtverečních, do budoucnosti se jeho plocha zvětší na trojnásobek. „Chceme tady mít až 35 úkolů ve třech patrech, zvětšit bludiště v podzemí, další úkoly budujeme nahoře, stejně tak připravujeme zasedací místnosti,“ vypočítává Daneš. S tím se pojí i otázka bezpečnosti. „Všechno jsme konzultovali s hasiči. Máme tu požární hlásiče nebo záchranná tlačítka na chodbách a v každé z místností. Ty okamžitě otevřou dveře místnosti a kontaktují personál, že něco není v pořádku.

Futurento také do budoucna plánuje více okruhů. „Už teď se pomalu všechno nedá za tři hodiny stihnout. Lidé tak budou mít na výběr několik okruhů nebo se za dalšími úkoly budou vracet. Výzvy průběžně obměňujeme, takže na návštěvníky vždy čeká něco nového,“ ujišťuje ředitel, který se při plánování budoucí podoby Futurenta nedrží při zemi. „Naší vizí je, aby se soutěžící ocitli v apokalypsou zničeném městě, kde bude každá místnost reálnou součástí tohoto příběhu,“ dodává.

Futurento se vám na 100% dostane pod kůži. A jestli nevíte, kudy sem vede cesta, tak prostřednictvím zážitkového portálu ADROP.CZ, kde podle našich informací pořídíte tenhle životní zážitek aktuálně s vánoční slevou 25-30%.

Takže, všichni přeživší, nashle v r. 2088.