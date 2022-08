Pokémon: Legenda 9 generací

Pikaču byl jedním ze 151 tvorů, kteří se po světě proslavili pod názvem „Pokémon“ (zkratka slov „pocket monster“). A přestože to jediné, čím se u nás tato rozbíhající značka mohla prezentovat byl animovaný seriál s českým dabingem, získal si v našich srdcích okamžitě své neodmyslitelné místo. Pikaču na nás brzy koukal z hrnků a talířů, z notýsků se na nás šklebil Bulbasaur, a v noci jsme uléhali na polštářcích s nemotorným, ale roztomilým Psyduckem. Rozbíhající se mánii nedokázala zastavit ani zpráva, že kvůli jedné scéně složil hromadu dětí v Japonsku epileptický záchvat. Ta scéna se stala, jak bychom řekli dnes, prokletou. Chtěli jsme a museli jsme ji vidět, ale v našich televizích se nakonec neodvysílala.

Každý, kdo ovládal aspoň základy angličtiny, hrál hru, ve které se naši Charmandři a Zubati bili až do roztrhání karet. Otevírali jsme boostery v naději na nalezení vzácného Charizarda, a ti menší, jimž angličtina nic neříkala, si aspoň měnili karty se svými kamarády. Karetní hra Pokémon na dlouhou dobu ovládla naše stoly a školní lavice, a díky neustávající péči svých tvůrců si získala stálou komunitu, která ji drží naživu dodnes.

Spolu se zmiňovanou karetkou Nintendo odstartovalo sérii RPG her pro handheld GameBoy, a nám se tak naskytla příležitost stát se opravdovými trenéry světa pokémonů a pochytat je všechny. Spolu s Nintendem se na vývoji podílí i společnost GameFreak, která, sotva se nám podaří pochytat všech 151 tvorečků, překvapí hráče generací druhou.

Generace je stejnojmenná řada her s různými podtituly, která se obměňuje přibližně každé 3 až 4 roky, a přináší hráčům nové herní prvky a vychytávky. Právě díky nim si udržel Pokémon popularitu, jaké se těší dodnes. V čem jsou jednotlivé generace videoher odlišné, a co svým fanouškům přinesly?

1996 - Generace I. (GameBoy)

Pokémon RPG představilo světu 151 potvůrek, a odehrávalo se v regionu Kanto. Bylo to možná poprvé, co se v něm hráči ocitli, rozhodně ne ale naposledy. První generace přišla se třemi verzemi hry: s červenou, zelenou a modrou (Red, Green, Blue). Ty se lišily nejen po stránce grafické, ale také obsahovaly různé typy pokémonů, které jste mohli pochytat. Ti, kteří je chtěli pochytat skutečně všechny, byli nuceni obchodovat s ostatními hráči, což je model, který se v hrách drží do dneška.

Po dvou letech, roku 1998, přichází Nintendo s edicí žlutou (Yellow). Její vznik měl podpořit propagaci filmu Pokémon: First Movie. Přichází s novým příběhem a novou kombinací pokémonů z předešlých edic, avšak namísto toho, abyste dostali na výběr ze startovních pokémonů, je vám přiděleno obligatorní Pikaču, zatímco váš oponent obdrží Eevee (roztomilého liščího pokémona), který se vyvíjí podle toho, jak vaše společné bitvy dopadnou. Hra byla navíc uzpůsobena seriálu, a jednotliví trenéři tak dostali své správné pokémony, jako v animáku.

Edice Yellow se dočkala přepracování v roce 2018 jako Let’s Go, Pikachu! a Let’s Go, Eevee! Hrách, v nichž se znovu setkáte se všemi původními 151 pokémony, včetně jejich nových forem Mega Evolved, které se objevily až ve hrách novějších. „Let´s Go“ reedice však už nevychází pro stařičký GameBoy, nýbrž pro Nintendo Switch a 3DS, jakožto hry sedmé generace.

1999 - Generace II. (GameBoy Color)

Ve druhé generaci se hry rozdělují na varianty Silver a Gold, a po roce přibývá edice s názvem Crystal. Přibývá sto nových pokémonů, objevují se zbrusu nové pokébally, ability i gear, a hráči se tentokrát podívají do regionu s názvem Johto. Příběh se výrazně prodloužil, a představil potvůrky, které byly v neustálém pohybu, a ulovit je dokázali jen zkušení trenéři. Protože Kanto měli mnozí z nás ještě v živé paměti, umožnili nám vývojáři návrat do míst důvěrně známých z předešlého dílu.

První jasně viditelnou změnou edice Crystal bylo, že jste si poprvé mohli vybrat holčičí postavu. Krom toho byli někteří pokémoni vylepšeni bojovými animacemi, a objevuje se budova s názvem Battle Tower. Z exkluzivních kandidátů do sbírky přibyli Suicune a Unown. Byť se první generace dodnes považuje za legendu, spekuluje se, zda lepším zážitkem nebyla nakonec generace druhá, která přinesla hráčům spoustu osvěžení v podobě úžasného příběhu a nových vychytávek.

2002 - Generace III. (GameBoy Color / Advanced)

Edice Sapphire, Ruby a dodatečně Emerald vychází v rámci generace třetí. Zároveň se pro GameBoy Advanced objeví přepracovaná generace jedna pod názvy FireRed / LeafGreen. Přibývá schopnost Dive, rozsáhlé vodní plochy, úžasná grafika, a nový bojový mód dva proti dvěma. Zároveň můžete své malé chráněnce poslat do soutěží, kde poměří své síly v pěti disciplínách: Cute, Cool, Tough, Beauty a Smart. Tedy v rozkošnosti, hustosti, drsnosti, kráse a vykutálenosti.

Nový region tentokrát nese název Hoenn, a vítaným přídavkem se staly i tajné místnosti, kde jste mohli vystavovat své trofeje, nebo si zabojovat s ostatními hráči.

2006 - Generace IV. (Nintendo DS)

Další generace se přesunula na novou platformu, a představila verze Pearl, Diamond, a po dvou letech i edici Platinum. Přibývají noví pokémoni (tentokrát jich je 107), a poprvé se objevuje 3D prostředí, zatím ještě kombinované s plochým 2Dčkem. Přichází možnost měnit pokémony online, nebo bojovat pomocí služby Nintendo Wi-Fi Connection. Po předchozích zkušenostech se vývojáři rozhodli krom nového regionu s názvem Sinnoh doplnit mapu i o podzemí s tajnými místnostmi, které fungovaly obdobným způsobem, jako v generaci předchozí.

Kromě toho se Nintendo rozhodlo oživit slávu druhé generace hrami SoulSilver a HeartGold.

2010 - Generace V. (Nintendo DS)

Na Nintendu DS se objeví i verze Black a White z páté generace, které s sebou přinesou 156 fungl nových potvor, včetně nových bitev, kdy lze měnit pokémony přímo v boji, poměřování trenérů o to, čí malý svěřenec je silnější, a dokonce tu můžete svoje tvorečky navléknout do kostýmů a masek, a nechat je odehrát pokémonní muzikál, který publikum odmění nadšeným potleskem.

2013 - Generace VI. (Nintendo 3DS)

Už o vánočních svátcích roku 2012 spouští Nintendo mediální masírku, od reklam až po konference. 7. ledna 2013 vystoupí prezident společnosti Nintendo, Satoru Iwata, s prohlášením, že šestá generace s hrami Pokémon X a Y bude vypuštěna do světa v říjnu 2013.

X a Y vstupují na trh plně ve 3D. Pokémonů přibylo sice jen 72, spolu s nimi však přichází nový typ (víla), Mega Evolution, možnost upravit si trenéra podle svého, a např. bojové módy Horde, Inverse Battle a Sky Battle.

Kromě toho na svět přichází aplikace Pokémon Bank, která umožňovala hráčům ukládat svoji sbírku online, nebo Poké Transporter, díky němuž byli pokémoni z Black a White přenosní i do pozdějších edic.

2016 - Generace VII. (Nintendo 3DS)

Další přírůstky nesou název Sun a Moon. Díky zmiňovaným aplikacím Pokémon Bank a Pokémon Transporter jsou obě jmenované hry schopny importovat pokémony nejen ze 6. generace, ale i z Yellow, Red a Blue, tedy generace prvé. Nutno podotknout, že zmiňované hry první generace musely být ve verzi pro Virtual Console. A „vylepšené verze“ Ultra Moon a Ultra Sun umožňovaly dokonce import z Crystal, Silver a Gold z generace druhé. Zpětného přenosu však nejsou schopny.

Nový region nese název Alola. Najdeme tu celkem pět ostrovů, nové zkoušky i formy, které pokémoni mají dle místa výskytu. Z nových lokací jmenujme například Festival Plazu nebo ostrov Poké Pelago, což je vlastně taková pokémonní Havaj.

Ještě jednou připomeneme hry Let’s Go, Pikachu! a Let’s Go, Eevee!, které vznikly coby remaky edice Yellow z první generace.

2019 - Generace VIII. (Nintendo Switch)

V generaci osmé najdeme všem důvěrně známý Sword & Shield. Nový region nese název Galar. Pokémonů přibývá jen 81, a hlavními taháky jsou tentokrát formy Dynamax a Gigantamax. Tyhle dvě legrácky si představte jako náramky, které umožňují pokémonům se zvětšit (Dynamax) a nebo kromě toho ještě navíc zmutovat (Gigantamax). Jinými slovy, pokud by vám vaše staré Pikaču připadalo už nudné a příliš roztomilé, můžete ho zgigantamaxit a vyrobit tak z něj na pár kol prvotřídního otylého čuňáka velikosti dvoupatrového domu (vzpomeňmne na legendární boj s Mawhipem, šlehačkovodortovým pokémonem).

Kromě toho zde najdeme i Pokémon Camp (místo, které z vašich svěřenců udělá v podstatě živoucí tamagoči), či Max Raid Battle pro 4 trenéry, kteří musí porazit společnými silami divokého zgigantěného pokémona.

2022 - Generace IX. (Nintendo Switch)

A tím se dostáváme k edici poslední, která je zatím stále zahalena tajemstvím. Ví se jen, že vydání je plánováno během roku 2022, hry ponesou název Scarlet a Violet, a samozřejmě také systém, na kterém je Nintendo uvede.