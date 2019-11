Nošovické SUV Hyundai Tucson v zimní limitované edici IceBreaker

Vůz je navíc možné vyhrát zcela zdarma, a to ve speciální soutěži, která končí 30. 11. 2019.

Hyundai Tucson v zimní edici IceBreaker možná čeká právě na vás. Vůz je běžně dostupný za 499 990 Kč a součástí zimního paketu Winter je například vyhřívaný volant, 3stupňové vyhřívání předních sedadel nebo dvouzónová klimatizace s automatickým odmlžováním. Pro zájemce o pohon 4x4 je navíc možnost 50% zvýhodnění. Ve výbavě samozřejmě nechybí kompletní sada 4 zimních pneumatik zcela zdarma, které Hyundai nabízí i u všech ostatních vozů v rámci Doby benefitové obsahující například i 5letou záruku bez omezení kilometrů, asistenční služby, nejvýhodnější Hyundai pojištění či nízké splátky s nulovým navýšením.

Kromě toho najdete ve výbavě na zimu také gumové rohože s vanou do zavazadlového prostoru, nemrznoucí směs do ostřikovačů, rozmrazovač čelního skla, organizér se škrabkou na led, čistič interiéru nebo antistatickou utěrku. Edice IceBreaker ale nabídne i rádio se 7“ dotykovým displejem s funkcí Android Auto a Apple CarPlay, bezdrátové nabíjení mobilních telefonů Qi, inteligentní klíč, startování tlačítkem, asistenta pro vedení vozu v jízdních pruzích LKA nebo LED denní světla a zadní kombinované LED svítilny.

A co takhle Hyundai Tucson IceBreaker zkusit vyhrát? Do soutěže se můžete zapojit, pokud si do 30. 11. 2019 tento vůz zakoupíte v limitované edici IceBreaker u některého z prodejců Hyundai. Poté už jen stačí mít trochu štěstí. Ze všech soutěžících bude totiž následně vylosován výherce, kterému bude vrácena plná cena vozu. Kompletní informace o limitované edici IceBreaker a pravidlech soutěže naleznete na www.hyundai.cz/akcni-nabidky/tucson-icebreaker.

„Soutěž o vůz Hyundai Tucson v limitované edici IceBreaker jsme se rozhodli uspořádat jako poděkování našim zákazníkům. Za úspěch modelu Tucson, který je nejprodávanějším modelem značky v EU, vděčíme právě jim,“ říká Jana Sekeráková, marketingová ředitelka společnosti Hyundai Motor Czech.