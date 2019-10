Nebaví vás už jezdit na chatu? Investujte v Karibiku

Praha 19. září 2019 (PROTEXT) - Ceny nemovitostí na českém trhu od roku 2015 vzrostly o 60 procent, za letošek to je „pouhých“ pět procent, což vzhledem k strmému nárůstu posledních let můžeme považovat za stagnaci. Poptávka po nemovitostech stále převažuje nabídku, avšak zpřísnění pravidel pro získání hypotéky a vyšší kupní cena tvoří z nemovitostí méně dostupný artikl, než tomu bylo v minulosti, a to převážně pro střední třídu. Vzhledem ke stagnaci cen je v současnosti lukrativnější investovat do nemovitosti v zahraniční. Aktuálně jedním z míst s nejvyšším nárůstem cen a reálnou návratností je karibský ostrov Roatán.

Ceny pozemků na tomto ostrově rostou stabilně o 11 procent p.a., na což samozřejmě reagují i významní nadnárodní developeři. V posledních letech se Roatán stal i jednou z nejpopulárnějších destinací luxusních plaveb a s průměrným zhodnocením 15,4 procenta p.a. Za poslední tři roky tuto perlu Karibiku navštívilo více než milion pasažérů výletních lodí a téměř milion klientů aerolinek. Nejčastějšími návštěvníky ostrova jsou obyvatelé Kanady, USA a Evropy, což příznivě ovlivňuje i realitní trh.

Roatán je největší z ostrovů ležících u pobřeží jihozápadního Karibiku. Svojí polohou, korálovými útesy a bohatým podmořským životem poskytuje ideální podmínky pro potápění a šnorchlování. Navíc se může pyšnit klidným prostředím a idylickými plážemi, což ocenil i server Tripadvisor, když Roatánu přiřknul bronzovou příčku v soutěži o nejkrásnější pláž světa. Ostrov je právem jedním z nejnavštěvovanějších míst v Karibiku a nadchne milovníky karibských rumů, stejně jako vášnivé golfisty. Místní hřiště bylo vyhlášeno nejkrásnějším hřištěm v zemi a jeho kvality potvrzuje i zařazení tohoto golfového resortu do seriálu turnajů pořádaných golfovou asociací PGA.

V současnosti probíhá na ostrově výstavba nového exkluzivního resortu Pangea Beach. Ten svým budoucím majitelům kromě panoramatických výhledů na krásy Karibiku nabízí i vlastní soukromou pláž s bílým pískem, kokosovými palmami a nekonečnými zátokami karibského moře. Samozřejmostí je i luxusně vybavený privátní přístav s palmovými altánky a infinity bazén u každé vily. Pangea Beach je prvotřídní ekologická výstavba dostupných obydlí poskytující svým obyvatelům luxus, soukromí i potěšení z dechberoucí přírodní krásy tohoto ostrova. Umístění resortu je vskutku unikátní, nachází se u nejmalebnějšího území ostrovního útesu, v sousedství golfového hřiště a zároveň v blízkosti přístavu French Harbour.

Developerská společnost nabízí budoucím majitelům přímou spolupráci na výstavbě jejich vysněného domova. Každou vilu lze přizpůsobit specifickým požadavkům a potřebám klienta.

Vilu včetně veškerých výhod, který soukromý resort skýtá, pořídíte od 549 500,- USD. Svůj vysněný dům si můžete vybrat již dnes na www.pangeabeachroatan.com nebo u realitní kanceláře M&M reality, která developera zastupuje pro český trh.

Zdroj: Pangea Beach, www.pangeabeachroatan.com

