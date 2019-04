Kabrhel vítězí v turnaji rozvadovského WSOP Circuit, vyhrává 5 milionů

Domácí hráči si ve finále turnaje přišli na více než osm milionů korun

Během posledních dvou týdnů se v rámci rozvadovské zastávky série World Series of Poker Circuit rozdělovalo více než 50 milionů korun na výhrách a patnáct prestižních zlatých prstenů pro vítěze jednotlivých turnajů. Čeští hráči se během festivalu několikrát ocitli na nejvyšších příčkách, to nejlepší si nechali až na samotný závěr.

Hlavní turnaj WSOP Circuit zaznamenal 650 registrací a při startovném €1700 se v něm hrálo o více než milion eur na výhrách. Ty největší podíly z cenového fondu se rozdělovaly v pondělním finále, do kterého si našli cestu i tři čeští hráči. Zatímco Robert Skopalík a Jakub Oliva zakončili svou cestu turnajem na pátém (€50 780) a třetím místě (€80 000), Martin Kabrhel si suverénním způsobem došel pro své další vítězství a odměnu €190 000. Všichni tři čeští hráči obdrželi také vstupenku v hodnotě €10 350 do hlavního turnaje WSOP Europe, největší evropské pokerové akce, kterou bude King’s Resort hostit letos na podzim.

Kabrhel byl už před turnajem jediným evropským hráčem, kterému se povedlo vyhrát čtyři zlaté prsteny šampiona WSOP Circuit a také nejúspěšnějším českým pokerovým hráčem. Po včerejším vítězství se svým pronásledovatelům v obou prvenstvích opět o něco vzdaluje. Nyní se může chlubit pěti prsteny a více než 8 miliony dolarů (cca 190 milionů korun) v celkových turnajových výhrách. Z Kabrhelova „domovského“ King’s Resortu přitom pochází více než polovina jeho výher a kompletní sbírka pokerových šperků. Jako jediný Čech tu také vyhrál dva zlaté náramky WSOP, nejprestižnější trofej, jakou může pokerový hráč získat.

Výsledky finálového stolu €1 700 Main Eventu WSOP Circuit

Co je WSOP Circuit?

Série WSOP Circuit byla založena v roce 2015 jako rozšíření nejstarší a nejslavnější pokerové série World Series of Poker (WSOP). Zatímco v turnajích WSOP získávají jejich výherci ceněné zlaté náramky, k WSOP Circuit tradičně patří vítězné zlaté prsteny. Původně se série hrála pouze ve Spojených státech, v roce 2015 byl ale spuštěn okruh WSOP International Circuit, který přinesl souboje o zlaté prsteny také do dalších zemí na americkém kontinentu, do Evropy, Asie, a dokonce i do Afriky.

Už na podzim roku 2015 zavítala série WSOP Circuit poprvé také do České republiky, konkrétně do rozvadovského King’s Resortu a největší evropský poker room se od té doby stal její pravidelnou zastávkou. Vrcholná pokerová akce se sem vrátila na podzim 2016 a od roku 2017 se k podzimnímu vydání přidala ještě jarní edice. WSOP Circuit se v Rozvadově hraje jako na jediném místě mimo USA dokonce dvakrát za sezonu. V roce 2017 se mimochodem King’s Resort stal domovem prestižního WSOP Europe, evropského vydání World Series of Poker o zlaté náramky.

