Jan Révai zve na Zakázané zóny. Adrenalin, poučení i síla práce v týmu

Ačkoliv běžně se moderátorské roli vyhýbá, tentokrát Jan Révai na nabídku TV Spektrum bez váhání kývnul. Lákal ho totiž adrenalin i možnost navštívit místa jindy veřejnosti nepřístupná a vyzkoušet si náročné profese.
„Já jsem všeobecně spíš na ty akčnější věci čili jsem si užil výcvik URNY, kde jsem slaňoval z vrtulníku, nebo u hasičů při vyprošťování zraněných. Ale zajímavé bylo i podzemní Brno nebo Jaderná elektrárna Dukovany,“ říká k natáčení zkušený dobrodruh.
Své zkušenosti se stádem koní, o které se stará s kamarádem, zúročil při návštěvě Safari parku Dvůr Králové. Zde se společně podíváte například do míst, kde se připravuje potrava pro všechna exotická zvířata. Zajímavé postřehy nabídne i návštěva vlčího výběhu Srní nebo setkání s vodními záchranáři, kde si Jan Révai vyzkoušel i potápění a kde ho příjemně překvapila skvělá parta lidí, kteří se musí vzájemně spolehnout jeden na druhého.
„V každém díle jsem měl možnost si vyzkoušet, co obnáší jednotlivé činnosti, a dostal se na místa, kam se veřejnost nikdy nepodívá, a musím říct, že to bylo velice poučné, mnohdy obdivuhodné a výživné. A byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsem nabídku přijal,“ dodává známý herec.
Spojení dobrodružství a jedinečné atmosféry
Zakázané zóny se nesou v duchu objevování a pozorování, přesto divákům nabídnou nespočet dobrodružných okamžiků. Díky odvaze a nasazení dvou průvodců, v Česku Jana Révaie a na Slovensku Števa Martinoviče, mohou diváci společně s nimi prožít adrenalinové i fyzicky náročné situace a zároveň poznat jedinečnou atmosféru běžně nepřístupných míst.
„Diváky bych rád pozval na místa, kam se běžně nedostanou. Tam, kde se napětí střídá s rizikem, a především k situacím, při kterých zjistíme, že dané profese nemůže dělat každý. A jak jsou mnohdy nedoceněné, a přitom tak nezbytné,“ říká Jan Révai k pořadu Zakázané zóny, který startuje už 10. listopadu a poběží každý všední den od 21:05 na TV Spektrum.
V prvním vysílacím týdnu se diváci mohou těšit na pět dílů ze slovenských lokalit se Števo Martinovičem a ve druhém týdnu pak na dobrodružné i poučné zážitky s Janem Révaiem.