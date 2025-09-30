Frodl nastoupí v masce z videohry Ghost of Yōtei. Poté ji vydraží

Nová sezona hokejové extraligy přináší nejen sportovní napětí, nové hráče a očekávané souboje na ledě. Fanoušci se mohou těšit také na nové podoby brankářských masek, které tradičně odrážejí osobnost gólmanů a často vyprávějí jejich vlastní příběh.
„Snažím se je barevně ladit ke své výstroji, k betonům, k rukavicím. Od doby, kdy jsem vstoupil do profi hokeje to u mě vychází na jednu masku na sezonu. Ne nadarmo se říká, že když už blbě chytáš, musíš aspoň dobře vypadat,“ říká gólman HC Energie Karlovy Vary Dominik Frodl.
Jeho dvorním designérem je airbrusher Roman Vítek z Foxart.cz. A právě on vytvořil speciální masku, ve které Frodl nastoupí v jednom jediném utkání tento pátek. Na domácím ledě se v ní pokusí uhájit čisté konto Energie proti svému bývalému týmu HC Dynamo Pardubice.
Originální maska pro dobrou věc
Maska je inspirována videohrou Ghost of Yōtei, která vychází už 2. října a navazuje na úspěch předchozího titulu Ghost of Tsushima.
Frodlova maska bude výrazně připomínat masku hlavní hrdinky Atsu, která cestuje krajinou severního Japonska na přelomu 16. a 17. století a pátrá po těch, kteří před mnoha lety pobili její rodinu.
„Japonská tématika není u hokejových masek úplně častá, kreslím ji tak jednou za rok. Tahle je ale rozhodně výjimečná jak svým vzhledem, tak i speciálním účelem,“ popisuje Roman Vítek.
Následně poputuje Frodlova maska s motivem Ghost of Yōtei do veřejné dražby.
„Každá koruna půjde na nově vznikající nadační fond, který je spojený s mojí charitativní iniciativou Project Frodo. Takže se těším, že společně s fanoušky této hry budeme moci někomu o trošičku zlepšit život,“ zve k dražbě Dominik Frodl, který má k hernímu světu blízko. „Ale od té doby, co se mi narodila dvojčata, je prostor pro hraní samozřejmě vzácnější,“ dodává s úsměvem na závěr Frodl.