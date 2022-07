DupleX se umístil v prestižní anketě DJ Mag Top 100 Clubs

DupleX, který je již 22 let stálicí na poli české taneční scény, nás především posledních několik let pravidelně zásobuje tím nejlepším, co přináší světová elektronická hudba. V rámci rezidentní akce DupleX Presents, zde každý měsíc vystupuje minimálně jedna DJská superstar, kterou doplňuje neméně nabitý DJský program ve zbytku měsíce.

V rámci oslav umístění v anketě DJ Mag Top 100 Clubs si pro vás v červenci DupleX připravil nejnabitější program v historii klubu! Zároveň se také můžete těšit na nově zrekonstruovaný a rozšířený dance floor v prostorách 6. patra, který hostům nabídne kapacitu až 1000 lidí, které odbaví dva nově vybudované bary. Atmosféru doladí i nová DJ stage s LED stropem, nejnovějším světelným parkem a ozvučením od vyhlášené značky Funktion One.

V pátek 15. července vystoupí v DupleXu #11 DJ z ankety DJ Mag Top 100 DJs KSHMR, který již zde předvedl své schopnosti v říjnu roku 2019. Týden na to ho bude následovat britská housová legenda Simon Marlin alias The Shapeshifters, který zahraje v pátek 22. července. Doslova třešničkou na dortu bude velkolepá show, kdy 29. července zahraje #10 DJ z ankety DJ Mag Top 100 DJs – Steve Aoki!

Vstupenky na všechny zmíněné akce zakoupíte online na stránkách www.duplex.cz/tickets/ nebo na nejlevnější předprodejové ceny v prostorách DupleX Pop Up Baru – Na Příkopě 3, Praha 1.