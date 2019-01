Damaškové nože od Jiřího Čurdy

Které jsou jedny z nejpůsobivějších a nejpoctivěji zpracovaných kousků, které můžete na českém trhu najít.

Jiří Čurda nevyrábí pouze nože kované z damascénské oceli, ale také nože zavírací, myslivecké a sběratelské. Aby mohl vyrábět kvalitní a krásné nože, které byly oceněny na nejedné výstavě (např. na Brtnické kovadlině nebo na mezinárodní výstavě nožů Podzimní nože), je také uměleckým kovářem a zhotovuje výrobky klasického kovářského řemesla včetně bran, zábradlí, svícnů, nábytku apod. Rovněž se věnuje renovaci uměleckých a historických předmětů. Jeho výrobky jsou pozinkované, buď žárovou metodou, nebo šopováním. Díky tomu jsou perfektně ochráněné před korozí. Na povrchovou úpravu se používají speciální kovářské barvy a jak sám Jiří říká, jeho cílem je vytvořit kované dílo do posledního detailu.

Ale zpět k nožům. Jedna z nejdůležitějších věcí je zajistit tu správnou svařovací teplotu, protože když je teplota nízká, tak se materiál nesvaří. Pokud je naopak vysoká, tak se ocel spálí. „Začínáme na 25 vrstvách, které se rozdělí na čtyři kusy, přeloží a znovu svaří. Tím vznikne 100 vrstev. Opět se vše vytáhne z ohně a zase složí. Takto vznikne konečných 400 vrstev. Vždy záleží na tom, jaká mozaika se vytváří, ale tímto způsobem vznikají základní vrstvy. Někdy dochází k torzírování, a podle toho na damašku vzniká vzor čili kresba. Po následném naleptání je nádherně vidět, jak je materiál celkově skládán,“ říká mistr kovář, Jiří Čurda.

Před kalením se materiál dá zchladit do popela. Krása damaškové oceli spočívá v tom, že nese vlastnosti obou ocelí. Je to tvrdá a houževnatá ocel, která vydrží opravdu mnoho. Ručnímu šmirglování předchází strojové broušení. Aby nebyly vidět vlnky, leští se materiál filcem a může se leptat. Tím vynikne kresba, která vznikla ještě před kováním. Potom už následuje ruční broušení až do nejemnějšího zrna. V tuto chvíli už lze vidět, jak damašek vykoukne, a vzniká budoucí vzor. Po ponoření do kyseliny je již krásně viditelný vzor a design výsledného nože. Finální úpravou se potom jen vybrousí rukojeť tak, aby perfektně seděla v ruce.

Na rukojeti se používají tropická dřeva, mamutí kly, fosilní kosti, paroží. Tyto materiály dodají nožům ten pravý a originální vzhled, který je pasuje mezi nožířskou elitu. Samozřejmostí je také kožené pouzdro. Díky síle pravé hovězí kůže jsou pouzdra skutečně pevná, odolná a zároveň vypadají elegantně a stylově.

Damaškové nože neboli nože z damascénské oceli patří k tomu nejluxusnějšímu a zároveň nejkvalitnějšímu, co lze v tomto odvětví vytvořit. Původní ocel byla vyráběna kdysi dávno v Indii a teprve poté se rozšířila do Turecka a Persie. Výrobu této oceli ovládalo jen několik málo mistrů, kteří vyráběli nože pevné a odolné s charakteristickým mramorováním. Svůj um si však pečlivě střežili. Nůž tak povýšili doslova na šperk, který má nejen tisíciletou historii, ale zároveň osobitost, což ocení zejména muži, kteří mají cit pro kvalitu a znají opravdové hodnoty. Je skvělé, že i dnes máme možnost pořídit si předmět, který je ukázkou řemeslného mistrovství. Výrobky od nožíře Jiřího Čurdy lze jen doporučit.