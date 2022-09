Bestie: Hra pro opravdové muže, ženy a jednu bestii

Fangrir se ze všech sil pokoušela ochránit lidské mládě, které pojala za své, ale nepodařilo se jí to. Rudá lovkyně zabila královnino lidské mládě. Rozzuřená Fangrir ve vzteku urvala lovkyni jednu ruku, ale nakonec musela sama raněná uprchnout. Zaslepena nenávistí vůči cizákům přísahala, že se pomstí a oni poznají skutečný hněv smečky.

Takový je úvodní příběh obří vlčice Fangrir, královny smečky. Jedné z bestií, které nenávidí lidi z podobných důvodů. Bestie je stejnojmenná hra od vydavatelství Tlama games.

Desková hra Bestie vás zavede do temné fantasy pro dospělé, v níž se vydáte na pochmurný, mystický sever plný černé animální magie a lidských vynálezů. Jako větrem ošlehaní lovci budete muset pátrat po magickém legendárním stvoření, jehož se bojí celý širý kraj. Nebo se raději stanete jednou z bestií a pokusíte se lovce zabít dřív, než se jim podaří vás odhalit a skolit? Stanete se matkou vlčicí mstící se za své zabité lidské mládě? Tříhlavou prastarou hydrou, podle které si lidstvo nezaslouží žít, protože je příliš zkažené? A nebo oživlou noční můrou, vládkyní zlých snů, nesoucí jméno Mara? A co obřím ohnivým kancem svolávajícím své pekelné stádo?



Bestie je hra se skrytým pohybem, v níž se jeden z hráčů stane mystickým stvořením, ničícím místní obyvatelstvo, zatímco ostatní hráči se vžijí do role lovců s úkolem bestii vystopovat a zabít. Hra trvá celkem tři herní kola (dny). Každé kolo je rozdělené na tři části: Úsvit, den, a noc. Za úsvitu probíhá příprava na lov v podobě draftu akčních karet, které používají jak lovci, tak bestie. Ve dne se odehrává samotný lov, a noc vás odmění body zášti za splněné úkoly. Tyto body pak můžete využít jako platidlo za speciální akce či vylepšení své postavy. Na všechny tři fáze se teď podívejme trochu podrobněji:

Úsvit

Ve fázi úsvitu rozdejte karty ze zamíchaného balíčku akčních karet pomocí draftu - tj. „vyber si jednu z karet, které jsi dostal do ruky, a zbytek pošli dál“. Karty mají dvojí využití - pokud je hraje lovec, spouští se jeden typ efektu, hraje-li kartu bestie, spouští se efekt druhý. Oba efekty jsou samozřejmě na kartě napsané, a draft probíhá mezi všemi hráči u stolu, takže poměrně často nastane situace, kdy se rozhodujete, zda si ponechat kartu s lepší schopností pro vás, a nebo si naopak vzít něco, jen proto, aby to nedostal do ruky váš oponent.

Vaše rozhodování navíc ztěžuje fakt, že draftované karty mají dvě různé barvy - oranžovou a modrou. Jakmile se přesunete do další fáze, pojmenované jako Den, smíte ve svém tahu zahrát nanejvýš dvě karty RŮZNÝCH barev. Pokud jste si nadraftili samé oranžové, můžete hrát jen jednu za tah. A to je při zběsilém honu na krvelačnou bestii setsakra velká nevýhoda.

Den

Ve fázi dne se odehrává nejakčnější část celé hry - lov. Hráči se střídají na tahu, a hrají akční karty, které nadraftovali v předchozí fázi, pohybují se po krajině, bojují, a aktivují svoje speciální schopnosti.

Za běžných podmínek je bestie lovcům skrytá a odhaluje se jenom v případech, že někde zaútočí na divokou zvěř, nebohé vesničany či samotné lovce. Nejčastěji však útočí na první dvě zmiňované skupiny, aby z nich načerpala nové síly, potažmo body zášti, o kterých si řekneme ještě později.

V tuhle kritickou chvíli je tedy bestie viditelná pro všechny lovce, ale jakmile se znovu pohne, zmizí znovu z dohledu.

Indícií, kterým směrem se bestie mohla vydat, je hned několik: Jednak jsou to karty schopností, které vám umožňují přímo nahlédnout na poslední zahranou kartu pohybu bestie, pak jsou to i speciální efekty, které může příšera používat jen v omezeném prostoru kolem sebe - například vysadit svého zplozence do maximální vzdálenosti 2 polí od své aktuální lokace. No a asi nejdůležitějším vodítkem jsou její stopy. Ty odhalíte okamžitě, jakmile vstoupíte na lokaci, kterou bestie prošla od té doby, co byla naposled spatřena. Právě díky stopám (a samozřejmě vaší předvídavosti a dedukci) můžete bestii odhalit nejsnáze.

Nicméně i když dorazíte na místo, kde se bestie nachází, nemáte zdaleka vyhráno. Ona na vás totiž nevystrčí jen tak hlavu ze křoví, jakmile ji doženete. Vy si pro ni do toho křoví musíte dojít pomocí akce „Průzkum“, a vytáhnout ji za nohy/ocasy/krky/křídla/kly ven, jestli s ní chcete bojovat. Jinak řečeno, musíte si být jisti, že jste ve správný čas na správném místě, a pak ještě jednu akci strávit prohledáváním.

A tady přichází ke slovu pořadí hráčů. Je ideální, když si průzkum a karty s ním spojené vezme na starost hráč, který v daném kole hraje jako první, a bude prosekávat cestu krvelačným honcům s nabitou kuší za zády. Když totiž bestii odhalíte až na konci kola, může se vám snadno stát, že vám znovu zmizí v mechu a kapradí, sotva se stačíte rozkoukat a při tom vám ještě stihne nehezky ublížit.

Právě z tohoto důvodu chcete mít na ruce karty dvou různých barev - abyste mohli svého soupeře co nejrychleji dohnat a ideálně ho i ve stejném tahu zranit nebo dokonce zabít.

Noc

Jakmile hráči zahrají všechny své akční karty, nebo pasují, nastává noc. V této fázi se zkontroluje, zda bestie či lovci splnili úkol daný scénářem příběhu. Což zpravidla znamená: jestli bestie sežrala, koho měla sežrat, a jestli lovci zachránili toho, koho měli zachránit.

Pokud ano, získá hráč odměnu v podobě jednoho či více bodů zášti. Pod „záští“ si představte klasické body zkušeností (XP), kterými vylepšujete svoji postavu různými schopnostmi. Ty mohou být buď na jedno použití nebo trvalé. Znatelně posílí na celý zbytek hry vaši postavu.

Jednou z takových schopností je možnost nechat své potvoře (Raaga) narůst další hlavu. S tím se jí zvětšuje poškození, které uděluje ostatním hráčům. A když ji tímhle způsobem vylepšíte ještě jednou, vyroste vaše stvůra do té míry, že je schopna sežrat lovce prakticky na jediný útok.

V téhle chvíli se sluší zmínit, že bestie má pouze jeden život. Jakmile dostane určitý počet zranění, je to pro ni okamžitá prohra. Oproti tomu lovci se na začátku každého dne znovu objeví na mapě, i když byli den předtím zabiti. Jinými slovy: Bestie zvítězí jenom tak, že splní svůj cíl. Čím dřív, tím líp. Likvidace lovců je také možnost, ale i když vám to práci ulehčí, vítězství vám to bohužel nepřinese.

Závěr

První věc, o které se zmíním pochvalně, je variabilita. Ať už hrajete za bestii či lovce, máte k dispozici 6 postav s různými specializacemi a schopnostmi. Každá je jiná. Můžete klást pasti, střílet z kuše, stavět hlásky, které odhalují stopy bestie, prozkoumávat okolí, využívat věštby, abyste odhalili polohu monstra a nebo dokonce pohybovat vesničany, či svými parťáky.

Oproti tomu bestie proměňují okolní terén, soustředí se na ovládání určitého typu zvířat nebo vytváření svých zplozenců - temných bestiálních přisluhovačů. Budete-li hrát za mnohohlavou saň Raagu, vaše hra bude jiná, než když se stanete pekelným kancem Hogbadem, který ovládá jinak neškodné divoké kance v divočině.



Co ale zamrzí, je to, že hra nemá žádné figurky. Bestie se prodává pouze s kartonovými standees (kartonovými výřezy postav s podstavcem), které mají všechny stejný tvar, a jsou od sebe někdy těžko rozeznatelné. A to platí bohužel i o velikostech. Obří monstra, která by měla být na herním plánu vidět na první pohled, mají své kartonové „figurky“ jen o malinko větší, než jsou jejich vlastní zplozenci. Sice jsou všechny ve stylové, pochmurné fantasy grafice, ale to na přehlednosti moc nepřidá.



Další, co musím na hře pochválit, je tématičnost. O té jsme se zatím nezmiňovali, a byla by velká škoda to neudělat.

Z Bestie příběh přímo sálá. Najdete ho nejen v návodu, ale i na herních deskách jednotlivých postav. Zjistíte, proč se lidská civilizace dostala do konfliktu s přírodou, jak se k tomu vztahují osudy lovců, i to, že žádný z nich nemá čisté ruce.

Číst si o provázaných osudech lovců a bestií nebo o zemi samotné samozřejmě nemusíte. Ale když to uděláte, odmění vás hra krásným tématickým zážitkem, který podtrhují brutální hororové ilustrace, a během kterého si budete připadat jako skuteční lovci a štvaná bestie.