WITTE Automotive oznamuje změnu ve vedení svých českých závodů

Ke dni 23. července 2025 ukončil svou činnost ve funkci ředitele závodů v Nejdku a Ostrově doktor Jiří Šamša. Společnost mu vyjadřuje poděkování za práci, kterou ve své roli v uplynulém roce odvedl. Zároveň mu přeje hodně úspěchů v jeho dalším profesním i osobním životě.
Nové vedení s důrazem na stabilitu
Řízení obou českých výrobních závodů nyní přebírá pan Olaf Kaiser, zkušený manažer s více než třemi dekádami působení v mezinárodním automobilovém průmyslu. Během své profesní kariéry zastával řadu klíčových pozic ve výrobě, logistice i strategickém řízení napříč evropskými i mimoevropskými trhy.
Dočasné pověření pana Kaisera má za cíl zajistit plynulé pokračování všech výrobních, organizačních a obchodních procesů, které jsou s provozem závodů spojeny. V rámci svých prvních dnů se aktivně zapojil do řízení na místě a úzce spolupracuje s klíčovými týmy napříč odděleními.
„Sázíme na zkušenost, kontinuitu a pevné vedení. Věříme, že i díky tomu zůstane naše pozice silného partnera pro automobilky zachována a dál poroste,“ uvádí vedení společnosti.
Česká republika jako důležitý výrobní pilíř skupiny
Závody společnosti WITTE Automotive v Nejdku a Ostrově patří k nejvýznamnějším výrobním centrům celé skupiny. V současnosti zaměstnávají více než 2 000 lidí a podílejí se na výrobě produktů, které míří do vozidel značek po celém světě – od kompaktních městských vozidel až po prémiové modely.
Důraz na kvalitu, inovace a technickou preciznost je dlouhodobým standardem společnosti. I proto jsou české závody pravidelně zapojovány do vývoje nových řešení a technologií v oblasti inteligentního zamykání a bezpečnostních prvků.
Společně vstříc dalšímu rozvoji
WITTE Automotive vnímá aktuální změnu ve vedení jako přirozenou součást rozvoje firmy. Cílem je nadále posilovat výrobní kapacity, zajišťovat vysokou kvalitu výstupů a podporovat stabilní pracovní prostředí pro zaměstnance.
„Rádi bychom poděkovali všem kolegům a partnerům za jejich podporu a spolupráci. Věříme, že společně úspěšně navážeme na dosavadní výsledky a budeme i nadále spolehlivým partnerem pro naše zákazníky po celém světě,“ uzavírá vedení společnosti.