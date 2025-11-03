Výstavba odborného zázemí na gastronomické škole v Ondřejské

Byly sice spojené s omezením dopravy semafory, které o prázdninách potrápilo řidiče, škole však přinesou vzdělávací podmínky a zázemí pro odborné předměty na úrovni plně srovnatelné s evropskou špičkou. Vedení školy se podařilo získat z Dotačního programu Spravedlivá transformace 25 mil. Kč na vybudování nových odborných učeben.
V prostoru dvorního traktu mezi školou a přiléhající opěrnou zdí je modernizována stávající cvičná kuchyně a v podobě nového podlaží zde vzniká gastronomická technologická aula se stupňovitým hledištěm, prezentačním lektorským stanovištěm a pracovními místy pro žáky, přičemž všechna stanoviště budou vybavena nejmodernějšími gastronomickými technologiemi pro výrobu pokrmů a cukrářskou výrobu. V objektu školy a školní restaurace La Hospoda současně vznikají atraktivní učebny pro trénink činností obsluhy a teoretickou i praktickou výuku barmanství, baristiky a sommeliérství. Celou výstavbu o prázdninách doplnila též výměna elektroinstalací celé školy, komplexní oprava jejích interiérů a již na jaře realizovaná komplexní obnova IT infrastruktury. Všechny stavební práce budou dokončeny do konce kalendářního roku a hned poté se pedagogové a žáci mohou těšit na jedinečné novátorské formy odborného vzdělávání. Unikátem se také zanedlouho stane cvičný školní vinohrad, který bude zřízen na terase přiléhající ke škole, kde žáci budou moci získávat naprosto neocenitelné praktické zkušenosti v oblasti vinohradnictví a výroby vína.
Nové a dosud nevídané možnosti osobního odborného rozvoje v oblasti gastronomie, které škola i díky novému zázemí nabídne a také součinnost školy s renomovanými partnerskými hotelovými společnostmi a restauracemi otevírá uchazečům a našim žákům skvělou příležitost pro budoucí úspěšné uplatnění na trhu práce u nás i v zahraničí.
Využijte této příležitosti a „PŘIJĎTE SE S NÁMI S CHUTÍ UČIT CHUTĚ“
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 8. 1. a 15. 1. 2026
Vzdělávací nabídka Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary
Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou
- 65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví
Tříleté obory ukončené výučním listem
- 65-51-H/01 Kuchař, kuchařka
- 65-51-H/01 Číšník, servírka
- 65-51-H/01 Číšník, barman, barista
- 29-54-H/01 Cukrář
- 69-51-H/01 Kadeřník
- 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Nástavbové studium (denní forma)
- 65-41-L/51 Gastronomie a hotelnictví