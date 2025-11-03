Výstavba odborného zázemí na gastronomické škole v Ondřejské

Komerční sdělení
Od začátku letošního léta má karlovarská veřejnost možnost sledovat čilé stavební aktivity na známé střední škole v Ondřejské.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Výstavba odborného zázemí na gastronomické škole v Ondřejské

Výstavba odborného zázemí na gastronomické škole v Ondřejské | foto: Střední škola stravování služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Výstavba odborného zázemí na gastronomické škole v Ondřejské
Výstavba odborného zázemí na gastronomické škole v Ondřejské
Výstavba odborného zázemí na gastronomické škole v Ondřejské
Výstavba odborného zázemí na gastronomické škole v Ondřejské
5 fotografií

Byly sice spojené s omezením dopravy semafory, které o prázdninách potrápilo řidiče, škole však přinesou vzdělávací podmínky a zázemí pro odborné předměty na úrovni plně srovnatelné s evropskou špičkou. Vedení školy se podařilo získat z Dotačního programu Spravedlivá transformace 25 mil. Kč na vybudování nových odborných učeben.

V prostoru dvorního traktu mezi školou a přiléhající opěrnou zdí je modernizována stávající cvičná kuchyně a v podobě nového podlaží zde vzniká gastronomická technologická aula se stupňovitým hledištěm, prezentačním lektorským stanovištěm a pracovními místy pro žáky, přičemž všechna stanoviště budou vybavena nejmodernějšími gastronomickými technologiemi pro výrobu pokrmů a cukrářskou výrobu. V objektu školy a školní restaurace La Hospoda současně vznikají atraktivní učebny pro trénink činností obsluhy a teoretickou i praktickou výuku barmanství, baristiky a sommeliérství. Celou výstavbu o prázdninách doplnila též výměna elektroinstalací celé školy, komplexní oprava jejích interiérů a již na jaře realizovaná komplexní obnova IT infrastruktury. Všechny stavební práce budou dokončeny do konce kalendářního roku a hned poté se pedagogové a žáci mohou těšit na jedinečné novátorské formy odborného vzdělávání. Unikátem se také zanedlouho stane cvičný školní vinohrad, který bude zřízen na terase přiléhající ke škole, kde žáci budou moci získávat naprosto neocenitelné praktické zkušenosti v oblasti vinohradnictví a výroby vína.

Nové a dosud nevídané možnosti osobního odborného rozvoje v oblasti gastronomie, které škola i díky novému zázemí nabídne a také součinnost školy s renomovanými partnerskými hotelovými společnostmi a restauracemi otevírá uchazečům a našim žákům skvělou příležitost pro budoucí úspěšné uplatnění na trhu práce u nás i v zahraničí.

Využijte této příležitosti a „PŘIJĎTE SE S NÁMI S CHUTÍ UČIT CHUTĚ“

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 8. 1. a 15. 1. 2026

Vzdělávací nabídka Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary

Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou

  • 65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví

Tříleté obory ukončené výučním listem

  • 65-51-H/01 Kuchař, kuchařka
  • 65-51-H/01 Číšník, servírka
  • 65-51-H/01 Číšník, barman, barista
  • 29-54-H/01 Cukrář
  • 69-51-H/01 Kadeřník
  • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Nástavbové studium (denní forma)

  • 65-41-L/51 Gastronomie a hotelnictví

info@ssstravovani.cz

www.ssstravovani.cz

Nejčtenější

Zastávka na pumpě a plný tiket Sportky mu přinesly přes 41 milionů

Komerční sdělení

„Hergot!“ — tak reagoval dlouholetý sázející ze Středočeského kraje, když zjistil, že ze svého plného tiketu ve Sportce nevyhrál 41 tisíc, ale 41 292 457 korun. Čtvrtá nejvyšší výhra roku padla na...

Poctu hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo devět osobností

Komerční sdělení

Devět jmen významných osobností, které se zasloužily o vynikající jméno Libereckého kraje doma i v zahraničí, zaznělo ve čtvrtek 23. října v Oblastní galerii Liberec. Již podvacáté se zde konaly...

Zrcadlovky zestárly. Na prodej nebo výměnu ale ještě pozdě není

Komerční sdělení

Máte doma starší zrcadlovku a přemýšlíte o tom, že byste ji prodali, nebo si pořídili novější fotoaparát? Vyčkávat se vám nevyplatí. Podpora zrcadlovek ze strany těch největších hráčů skončila a...

Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Komerční sdělení

Aupark Hradec Králové je nejoblíbenějším nákupním centrem v regionu a zároveň místo, které je úzce propojeno se životem města.

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ HODONICE: Pomáháme tam, kde žijeme a pracujeme

Komerční sdělení

V závodě v Hodonicích vyrábíme technické textilie pro stavebnictví. Záleží nám na kvalitě života v našem okolí, proto podporujeme místní spolky a neziskovky a dáváme společenské odpovědnosti vysokou...

Třídění odpadu má smysl. Šetří zdroje i planetu

Komerční sdělení

Množství odpadu, které každý rok vyprodukujeme, stále roste. O to důležitější je, abychom s ním uměli správně nakládat.

3. listopadu 2025

Kraj ocenil inovace, sociální podniky a odpovědné zaměstnavatele

Komerční sdělení

Ocenění Buďte inspirací už pátým rokem upozorňuje na příklady dobré praxe v podnikání, zaměstnávání i regionálním rozvoji. Soutěž se dělí do tří kategorií – Inovativní projekt, Inspirativní sociální...

3. listopadu 2025

ASEKOL: půl milionu tun odpadu se proměnilo v suroviny

Komerční sdělení

Každý rok vzniká na světě stále více elektroodpadu – tedy vysloužilých televizí, počítačů, mobilních telefonů, lednic, praček a nově i jednorázových elektronických cigaret.

3. listopadu 2025

Kraj získá přes dvě a půl miliardy na bateriové vlaky

Komerční sdělení

Moravskoslezský kraj získá z Modernizačního fondu 2,633 miliardy korun na pořízení 19 BEMU, tedy vlakových jednotek s bateriovým pohonem. Přiznání dotace ze strany Ministerstva životního prostředí je...

3. listopadu 2025

Zrcadlovky zestárly. Na prodej nebo výměnu ale ještě pozdě není

Komerční sdělení

Máte doma starší zrcadlovku a přemýšlíte o tom, že byste ji prodali, nebo si pořídili novější fotoaparát? Vyčkávat se vám nevyplatí. Podpora zrcadlovek ze strany těch největších hráčů skončila a...

3. listopadu 2025

Jak to mají obyvatelé Ostravy s kulturou?

Komerční sdělení

Že má Ostrava hodně pestrý kulturní život není žádné tajemství – titul Evropského hlavního města kultury 2015 městu unikl o vlásek a ostravské festivaly přitahují každé léto návštěvníky z celé...

3. listopadu 2025

Souboj na Caravaningu – Pohlreich, Forejt a Fotr na Tripu vaří

Komerční sdělení

V sobotu 8.11. ve 13.00 se v pavilonu P představí šéfkuchařské osobnosti Zdeněk Pohlreich a Přemek Forejt. Jejich kuchařský souboj plný humoru i kulinárních triků bude moderovat Pepa Vrtal alias Fotr...

3. listopadu 2025

Hra Playing Prague získala prestižní ocenění za nejlepší mobilní hru

Komerční sdělení

Mobilní hra Playing Prague, vyvinuta pro Prague City Tourism nezávislým studiem Charles Games pro prezentaci Prahy, získala prestižní cenu CEEGA za nejlepší mobilní hru roku 2025 (The Central and...

3. listopadu 2025

Výstavba odborného zázemí na gastronomické škole v Ondřejské

Komerční sdělení

Od začátku letošního léta má karlovarská veřejnost možnost sledovat čilé stavební aktivity na známé střední škole v Ondřejské.

3. listopadu 2025

Florence ukazuje cestu: Digitální recepce aneb nemocnice bez stresu

Komerční sdělení

Ztratit se v nemocnici je snadné – zvlášť když v náruči držíte vystresované dítě. Nová digitální recepce Florence, za kterou stojí firma aReception.ai, se nachází v Dětské nemocnici v Brně a pomáhá...

2. listopadu 2025

Anděl na drátě. To je nepřetržitá péče o seniory, která dává smysl

Komerční sdělení

Opora pro seniory, rychlé zajištění pomoci, anebo čtení oblíbených příběhů. Služba Anděl na drátě pomocí jediného chytrého zařízení poskytuje asistenční službu pro seniory nebo lidem se zdravotní...

1. listopadu 2025

Je umělá inteligence hrozbou pro vzdělávání a práci v IT?

Komerční sdělení

S nástupem umělé inteligence ztrácí klasické vzdělávání smysl! AI sebere práci velkému množství profesí včetně vysoce honorovaných programátorů a grafiků! Ano, můžeme se dočíst mnohé. Často jsou...

1. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.