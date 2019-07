V Bečově se bude slavit tři dny aneb Bečovské slavnosti pošestnácté

Páteční den je věnován oslavě 140. výročí založení základní školy v Bečově nad Teplou a záštitu nad oslavou převzala prof. JUDr. Helena Válková. Sobota bude patřit široké veřejnosti. V 10 hodin se otevře historické tržiště a samotné zahájení slavností propukne ve 12 hodin. Na své si přijdou milovníci dechovky, jazzu, mexické hudby, pro děti jsou připraveny pohádky a mnoho dalšího. Sobotní program proběhne na dvou scénách, tou hlavní bude prostranství přímo na náměstí před radnicí a druhá scéna je situována v prostoru Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou. Tradiční zakončení Bečovských slavností proběhne v Bečovské botanické zahradě. Nedělní den v zahradě můžete začít snídaní v trávě a poté si vychutnávat jak hudební, tak divadelní program, který pro vás připravilo Město Bečov nad Teplou, Cesta z města a Bečovská botanická zahrada.

Pár slov o hradu Bečov

Uprostřed hlubokého údolí nad řekou Teplá se na vysoké skále tyčí majestátní hrad Bečov. Jeho počátky souvisí s křižovatkou důležitých cest, kdy se při jejich průjezdu vybíralo clo. Největší bohatství majitelé hradu získali během 14. až 16. století, když byla těžba cínu v této oblasti na svém vrcholu. Hrad Bečov se řadí mezi jeden z nejzachovalejších českých hradů. A to proto, že už v renesanci nevyhovoval náročným reprezentativním požadavkům a nárokům na bydlení a byl využíván pouze jako hospodářská budova. Počátkem 18. století byl na základech dělové bašty vystavěn nový, pozdně barokní zámek. Přiléhala k němu kuchyně a terasové zahrady. Z přízemí nové zámecké budovy na severní straně vedlo dvouramenné schodiště a uprostřed byl bazén. Na terasy, které zdobily bazénky a fontány, byl přístup přímo ze zámeckých pokojů.

Nejvzácnějším klenotem, který je na zámku k vidění, je vzácný relikviář svatého Maura. Jeho vlastníkem byl rod Beaufort-Spontin. Beaufortové však za války spolupracovali s německými okupanty a když válka končila, zřejmě relikviář ukryli do zásypu hradní kaple s tím, že se pro něj brzy vrátí. Vzácný relikviář však zůstal v zemi ležet 40 let a unikátní památku vypátrali až 5. 11. 1985 kriminalisté pomocí detektoru kovů. Relikviář je vypracován do nejmenších podrobností, najdeme zde i tzv. gemy, které pocházejí z 1. až 3. století našeho letopočtu. O sv. Maurovi víme pouze to, že byl kněž, který poté, co pokřtil několik desítek křesťanů, byl spolu s nimi sťat v 1. nebo 3. století našeho letopočtu.



Informace pro cykloturisty:

na zámku byla zřízena bezplatná krytá úschovna kol s možností dobití baterií pro elektrokola.

Pár slov o Bečovské botanické zahradě

Sbírková zahrada byla založena za posledního majitele panství Jindřicha z Beaufort-Spontin a jeho ženy Marie. Od 2. sv. války však nebyla udržovaná a z původního bohatství bylin se zachovalo minimum. Zahrada však díky úsilí několika nadšecům vstává z mrtvých.

Rozsáhlý park se nacházel mimo vlastní areál zámku, naproti nádraží přes řeku Teplou. Otcem Marie Beaufort byl hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca, zakladatel Průhonického parku. Zadání vybudovat sbírkovou zahradu se úspěšně zhostil vrchnostenský zahradník Johann Koditek. V letech 1925–1927 byl zakoupen nevyužívaný svah o velikosti 19 hektarů. Během parkových úprav bylo přemístěno přes 7000 m3 zeminy a vybudován přibližně jeden kilometr cest. Expozice byly věnovány kolekcím rostlin různých světadílů. Samozřejmostí byly prvky drobné zahradní architektury jako odpočívadla, altány a vyhlídky. V roce 1931 již v zahradě rostlo 321 rostlinných rodů v 1005 druzích většinou po 3 exemplářích. Ve stejném roce pak vznikla ještě část zvaná „alpská louka“, kde bylo vysázeno dalších téměř 300 druhů. Každoročně byl aktualizován soupis rostlin s jasným číslováním, plánkem výsadby a krátkým popisem.

Od 2. světové války do roku 2005 byla zahrada téměř bez jakékoliv údržby. Do obnovy zahrady se však zapojila Základní organizace ČSOP Berkut. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Plzni, Správy státního hradu a zámku v Bečově, Městem Bečov, Správou CHKO Slavkovský les i Lesů ČR byla zahájena rekonstrukce zahrady.

V areálu zahrady se dodnes zachovala řada cenných vzrostlých jehličnanů – jedlí, jedlovců, douglasek i smrků. Ze zdejších vzácných listnatých dřevin stojí za zmínku zmarličník či korkovník amurský, tzv. Korkovník pana Koditka, který je „Stromem hrdinou“ České republiky pro rok 2006. Do konce roku 2012 chtějí ochranáři v devítihektarovém areálu vysázet více než tři tisícovky nových rostlin a dřevin. Konkrétně 2 500 trvalek a skalniček, stovku popínavých rostlin, více než tisícovku jehličnatých a listnatých keřů a také 70 stromů. Při návštěvě bečovské zahrady můžete získat publikaci Cesty zámeckých pánů a na fotografiích porovnat, jak jednotlivá místa vypadala ve třicátých letech a v roce 2010, a tak se přesvědčit, jak se do současnosti části zahrady změnily.

Součástí botanické zahrady v Bečově je také unikátní bioferrata, první česká skalní stezka zaměřená na skalní vegetaci. Nejjednodušší varianta vede pozvolnou lesní pěšinou a zvládnou ji i rodiny s dětmi.