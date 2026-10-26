Soběslav vítá první McDonald’s s McDrive, McCafé i dětským hřištěm

Soběslav leží na soutoku Lužnice a Černovického potoka, nedaleko Tábora. Historické město, ve kterém v 16. století sídlil Petr Vok z Rožmberka, se může pochlubit řadou památek, včetně hradu s válcovou věží Hláskou a kostela sv. Petra a Pavla s 68 metrů vysokou vyhlídkovou věží. Nová restaurace McDonald’s tak přináší oblíbené produkty značky blíže místním obyvatelům, kteří za nimi dosud museli dojíždět do okolních měst. Zároveň nabídne příjemné místo k zastavení také výletníkům a motoristům cestujícím mezi Prahou a jižními Čechami.
„Soběslav leží na jedné z nejrušnějších tras v jižních Čechách, a přesto tu lidé dlouho neměli kde se rychle a pohodlně zastavit. To se dnešním dnem mění. Chceme, aby si tu řidiči na D3 udělali pauzu stejně rádi jako místní,“ říká franšízant Michal Mládek.
Příjemné posezení uvnitř i na venkovní terase Nová restaurace nabízí příjemné prostředí pro rychlé občerstvení i delší posezení. V interiéru, který je navržen v designovém konceptu Classic Spectrum, je k dispozici 111 míst k sezení. V teplejších měsících mohou hosté využít také venkovní terasu s dalšími 66 místy.
Káva z McCafé i snídaně od sedmi ráno
Restaurace nabízí kompletní menu včetně snídaní, které jsou k dispozici už od sedmé hodiny ranní. Součástí provozovny je i plnohodnotné McCafé s nabídkou kávových nápojů a dezertů, otevřené každý den od 7 do 20 hodin.
Objednávat lze tradičně u pultu, nebo prostřednictvím čtyř oboustranných samoobslužných kiosků, které umožňují pohodlné a rychlé objednávání. K dispozici je také služba Table Service, díky níž obsluha přinese objednávku přímo ke stolu, a možnost objednat a zaplatit předem v mobilní aplikaci McDonald’s.
McDrive pro řidiče a Playland pro nejmenší
Řidiči mohou využít duální McDrive se dvěma objednávkovými místy, který umožňuje pohodlné objednání a vyzvednutí jídla přímo z vozu. Plynulé vydávání objednávek i ve špičce podporuje systém Fast Forward. Majitelé elektromobilů si navíc mohou během zastávky dobít auto na nabíjecí stanici přímo u restaurace.
Soběslavský McDonald’s myslí i na rodiny s dětmi. Součástí exteriéru je venkovní dětské hřiště Playland, který dětem nabídne prostor pro hru a pohyb, zatímco rodiče si mohou odpočinout na terase.
Restaurace i McDrive v Soběslavi jsou otevřené denně od 7 do 23 hodin, McCafé od 7 do 20 hodin. Ať už jde o snídani před cestou na jih, kávu se zákuskem během odpoledne, nebo večeři po dlouhém dni, místní obyvatelé i cestující mají v Soběslavi nové místo, kde se mohou zastavit.