Škola v Ondřejské je plná aktivit

Jde o technologickou aulu pro přípravu pokrmů a cukrářských výrobků, cvičnou kuchyni a učebny odbytu, barmanství, baristiky a someliérství. U školy byl také založen nový vinohrad, který žákům školy umožní získávat praktické zkušenosti v oblasti pěstování a výroby vína. Nové prostory jsou již užívány nejen pro moderní a intenzivní formy odborné výuky, ale také pro kurzy, pro náročnou přípravu žáků na gastronomické soutěže a nejrůznější projektové aktivity včetně zahraničních. V rámci mezinárodních projektů se skupiny žáků a pedagogů školy vypravily předvést své gastronomické a kadeřnické kompetence do partnerských německých škol stejného zaměření v Pegnitz u Bayreuthu a Hofu, brzy též vyrazí do Bamberku. Zahraniční partneři následně recipročně dorazili s žáky za odbornými aktivitami do školy v Ondřejské. Němečtí partneři oceňovali dynamiku rozvoje odborného zázemí školy v Ondřejské, které již v některých ohledech přesahuje standard podmínek, ve kterých působí partnerské školy. Školní rok však teprve začal a žáci školy se mohou těšit na celou řadu zajímavých a přínosných odborných aktivit, které je v tomto roce čekají. Současní, ale i budoucí žáci se při vstupu do dalšího školního roku také dočkají nového, designově atraktivního ztvárnění interiérů školy.
Využijte těchto příležitostí a „PŘIJĎTE SE S NÁMI UČIT CHUTĚ S CHUTÍ „
Vzdělávací nabídka Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary
Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou
- 65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví
Tříleté obory ukončené výučním listem
- 65-51-H/01 Kuchař, kuchařka
- 65-51-H/01 Číšník, servírka
- 65-51-H/01 Číšník, barman, barista
- 29-54-H/01 Cukrář
- 69-51-H/01 Kadeřník
- 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Nástavbové studium (denní forma)
- 65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví