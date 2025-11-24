Šetřit na advokátovi? To se vám může pěkně prodražit

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík působí ve světě práva už 35 let. Její tým tvoří více než 70 právních a daňových specialistů, kteří působí v Praze, Ostravě a Karlových Varech a nabízejí služby v nejrůznějších oblastech práva.

Karlovarská pobočka KŠB sídlí v areálu Krajského úřadu KV kraje. | foto: Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.Shutterstock

Barbora Musilováse zaměřuje především na soudní spory a rozhodčí řízení, pracovní právo a na závazkové právo. Josef Novotný se podílí zejména na agendě M&A, obchodních společností a nemovitostí. A Drahomír Tomašukje odborníkem na ochranu osobních údajů, právo elektronických komunikací, IT právo, e-commerce, bankovnictví, právo obchodních společností a závazkové právo a nadto je v advokátní kanceláři partnerem a má karlovarskou pobočku na starosti. Jakkoli se obory jejich práce liší, v hodnocení AK Kocián Šolc Balaštíkse shodují: „Spolehlivost, reputace, kvalita, odbornost, lidskost,“ to jsou slova, která na její adresu používají nejčastěji.

Josef Novotný

Drahomír Tomašuk

Barbora Musilová

Jste jednou z největších advokátních kanceláří v republice. Jaké specializace právníků najde klient ve vaší kanceláři v Karlových Varech?

Drahomír Tomašuk: Agenda karlovarské pobočky je dána rozmanitými potřebami našich klientů a zahrnuje vše od přípravy běžných smluv až po spory o pozemky, pracovní právo nebo obchodní věci. Rozhodně neodmítáme klienta jen proto, že je „malý“. Pokud má jeho případ reálný základ a víme, že mu můžeme pomoci, jsme otevření i individuálním klientům. Samozřejmě někdy dáme férovou radu, že spor za to nestojí – třeba kvůli nákladům nebo délce řízení. Naší prioritou je hledat pro klienty rozumné a efektivní řešení, ne je hnát zbytečně k soudu. Každý případ je jiný, ale vždycky se snažíme najít řešení, které je smysluplné a hlavně proveditelné v praxi. Výhodou karlovarské pobočky je možnost „sáhnout si do Prahy“ pro určitou specializaci, pokud to záležitost klienta vyžaduje.

Josef Novotný: V současné době pracuji s kolegy na několika kauzách – pro velké firmy i jednotlivé fyzické osoby. Ano, pomáhali jsme klientovi, který řešil sousedský spor, řešíme i menší nemovitostní transakce (převody bytu či garáže). Stejně tak jsme pomáhali s nemovitostním developmentem, složitým soudním sporem nebo fúzí.

B.M.: Benefitem pro klienty je, že KŠB poskytuje rovněž daňové služby. KŠB Accounting pak poskytuje účetní služby přímo v Karlových Varech, což může být pro klienty na Karlovarsku také zajímavé.

V Praze pak váš tým doplňují kolegové, kteří patří ke špičce i v úzce specializovaných oborech, jako je třeba kosmické právo. K čemu jsou takové obory dobré?

D. T.: Možná to zní jako výstřelek, ale je to reálný obor. Dnes se řeší, kdo odpovídá za škodu způsobenou provozem satelitu, jak se nakládá s daty přenášenými z orbity nebo jaká práva mají komerční firmy v rámci mezinárodního vesmírného práva. Je to velmi specifická oblast, ale přesně takové znalosti dnes klienti často potřebují – včetně velkých technologických firem nebo státních institucí.

B. M.: Na tyto obory je třeba nahlížet tak, že postupem času se řešení, která se zprvu zdají být řekněme exotická a stěží využitelná v běžném životě, stanou standardní součástí praxe. Vezměme za příklad notoricky známý příběh vynálezu mikrovlnné trouby, kterou dnes běžně využívá většina domácností při přípravě pokrmů. Málokdo si přitom uvědomí, že na samém počátku stál objev mikrovln v souvislosti s radarovými systémy, tj. objev z oblasti, která s přípravou pokrmů vůbec nesouvisí. Stejně tak kosmické právo se může stát s ohledem na vědecký a technický pokrok brzy součástí našich životů.

J. N.: KŠB se tradičně nebojí ani inovací, což platí nejen pro právní obory, ale i technologie. Proto KŠB jako první velká česká advokátní kancelář zavádí do své praxe AI platformu Legora vyvinutou speciálně pro právní profesionály. Chceme spojovat vysokou právní odbornost s moderními technologiemi a tím přinášet klientům ještě kvalitnější právní služby.

Nedávno jsem v jedné internetové diskusi četla post na téma „Ne každý právník je advokát, aneb nenechávejte advokátskou práci dělat kamaráda, který vystudoval práva, jen proto, že je to levnější“. Souhlasíte s tím?

D. T.: Lidé mají často pocit, že když někdo vystudoval práva, může jim dobře poradit. Jenže advokát musí mít praxi, složit velmi náročné zkoušky.

B. M.: Zásadním faktorem při rozhodování, zda si nechat poradit od kamaráda, nebo raději využít služeb advokáta, je pak dle mého poměrně přísná odpovědnost advokáta za správnost navrženého řešení, která se s touto profesí pojí, protože nikdo není neomylný a zákon o advokacii samozřejmě pamatuje i na tyto případy.

J. N.: Odpovědnost advokáta je velká věc, přirovnal bych to k brzdám na kole. Jistě, právník vám nějak poradí, ale advokát vám poskytuje služby často ve velmi citlivých věcech, za které mu platíte a za které je odpovědný.

Chápu to správně, že s výběrem právníka je to jako s výběrem kuchyňského náčiní: vajíčka můžu na pánvi míchat i nožem, ale použít měchačku je rozhodně lepší? Jak byste mně jako laikovi vysvětlili, na jaké právní úkony se hodí jaký právník?

D. T.: Ten příměr se mi líbí – je velmi trefný. Právo je široké jako medicína. Nechcete, aby vám zuby vrtal ortoped, a podobně byste neměli řešit obchodní spor s právníkem, který se věnuje hlavně trestnímu právu. U jednodušších úkonů, jako je sepsání kupní smlouvy, možná postačí právník se základní orientací. Ale jakmile jde o větší majetek, spor nebo specializované téma, je vždycky lepší mít vedle sebe advokáta, který tomu rozumí do detailu. Není ostuda říct: „Tohle je na mě moc, potřebuju někoho, kdo se v tom vyzná“.

Do vašeho portfolia patří mimo jiné i právo elektronických komunikací. Co si pod tím můžu představit?

D. T.: Je to právní oblast, která řeší internet, mobilní sítě, datové přenosy, ale třeba i ochranu osobních údajů v online prostředí. Spolupracujeme s mobilními operátory, poskytovateli služeb, ale i s firmami, které mají vlastní IT infrastrukturu. V době, kdy je každé druhé jednání online a kde se spousta věcí řeší už výhradně digitálně, je to oblast, která má stále větší váhu.

Barbora Musilová se mimo jiné specializuje na soudní spory. Je nějaký problém, hřích nebo nešvar, které se v případech opakují? Máme v téhle oblasti nějakou Achillovu patu, na kterou byste chtěla upozornit?

B. M.: Důležité je přijít včas. Často se setkáváme s klienty, kteří si nejdříve snaží poradit sami a často si tím zadělají na větší problém nebo si zkomplikují řešení své kauzy. Ve výsledku pak může být řešení jejich problému časově i finančně náročnější, než kdyby se přišli poradit ohledně svých možností hned na začátku. Soudním sporům se dá často předejít a pro klienta může být v konečném důsledku efektivnější dílčí ústupek na počátku než dlouholetý spor, jehož výsledek nelze v určitých případech zcela předvídat. Naším cílem je proto nastínit klientům hned v úvodu naší spolupráce možné varianty vývoje, a to včetně případných ekonomických souvislostí.

V agendě Josefa Novotného figurují mimo jiné i nemovitosti. Je v téhle oblasti něco, na co byste chtěl speciálně upozornit nebo varovat?

J. N.: Zmíním jen základy: pravidelně kontrolujte katastr nemovitostí a územní plán, pozor na úschovy, zvažte právní a technickou prověrku, daňové souvislosti. A čtěte ty smlouvy.

KŠB má pověst společensky odpovědné kanceláře, platí to i pro pobočku v Karlových Varech?

J. N.: Ano, podílíme se i na rozvoji společenského života v Karlovarském kraji, ať už podporou sportu (jsme partnerem VK ČEZ Karlovarsko) nebo aktivit hospodářské komory. KŠB dlouhodobě spolupracuje s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové.

24. listopadu 2025

Šetřit na advokátovi? To se vám může pěkně prodražit

Komerční sdělení
