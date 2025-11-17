Prémiové nákupy Apple v Karlových Varech? To chceš

O slavnostní otevření nové prodejny a s ním spojenou speciální nabídku byl v OC Varyáda opravdu zájem. To dokazují stovky návštěvníků, kteří začali tvořit frontu ještě před otevřením obchodního centra. Není divu, když mohli získat své vysněné produkty za speciální ceny.
Hlavními hrdiny této akce byli MacBook Air s čipem M4, iPhone 16e a iPad 11“, které mohli zákazníci získat za speciální ceny. Během první hodiny od otevření se podařilo dosáhnout skvělého výsledku – prodalo se neuvěřitelných 100 MacBooků Air.
Součástí slavnostního otevření byl i speciální výherní automat, ve kterém si návštěvníci mohli se špetkou štěstí a zručnosti vytáhnout výhry jako iWant essence šatní vůně, iWant essence parfém nebo sluneční brýle.
Samotným openingem provázela oblíbená moderátorka Naomi Adachi. Zároveň jsme pro naše zákazníky přichystali oblíbený popcorn, aby byl zážitek z nákupu ještě lepší.
Všem děkujeme za vynaložené úsilí a vážíme si enormního zájmu našich zákazníků. Těšíme se na vás v některé z dalších prodejen.