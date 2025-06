Penta Hospitals: osm let zlepšujeme zdravotnictví v Karlovarském kraji

Stala se tak příkladem spolupráce privátního a veřejného sektoru při poskytování zdravotnických služeb. V rozvoji nemocnic v Sokolově i Ostrově a odborných ambulancí i zařízení ALZHEIMER HOME bude skupina pokračovat i nadále.

Lepší péče každý den

Za osm let působení v Karlovarském kraji přispěla Penta Hospitals k významnému růstu standardů poskytované péče – sokolovská nemocnice prošla náročnou akreditací v roce 2024, ta ostrovská ji letos obhajuje. K tomu jí dopomáhá dlouhodobé hodnocení spokojenosti ze strany pacientů, kterého se jen v loňském roce zúčastnilo přes 16 tisíc respondentů. Sokolovská porodnice se zase stala nejoblíbenější v kraji, a to proto, že od počátku vychází vstříc přáním budoucích maminek, což potvrdila i velká anketa čtenářek portálu eMimino a dokumentují to rovněž čísla. Každé třetí dítě v kraji se narodí právě v Sokolově.

Díky letité zkušenosti zná Penta Hospitals „svůj“ Karlovarský kraj a jeho potřeby velmi dobře. Rozsah péče, kterou zdejším obyvatelům nabízí, je obrovský a různorodý. „Vedle zmíněných nemocnic provozujeme rovněž ambulance našich praktických lékařů, které lidé najdou napříč celým krajem, od Chebu přes Horní Slavkov nebo Karlovy Vary až po Ostrov. Na ně navazují odborné ambulance, kam patří třeba stomatologie v Sokolově nebo gynekologické ambulance v Karlových Varech, Nové Roli či Perninku,“ vypočítává Michal Bednář, lékař a zároveň medicínský ředitel skupiny Penta Hospitals v České republice.

„Protože si všímáme, co obyvatelům v kraji schází, otevřeli jsme například v Sokolově urogynekologii nebo spánkovou laboratoř, která v kraji dlouhodobě chyběla. Díky tomu už nemusejí lidé dojíždět za specializovanou péčí do Plzně, navíc jsme jim tak dokázali výrazně zkrátit čekací doby na tato odborná vyšetření. Stejné benefity přineslo, když jsme v Ostrově otevřeli první gerontopsychiatrii nebo psychoterapeutický stacionář,“ říká Bednář. V těchto případech se klíčem k úspěchu staly týmy nemocnic Penta Hospitals v Sokolově a Ostrově. Obě patří mezi důležité součásti akutní i následné péče pro obyvatele celého kraje a mnohá jejich oddělení, jako je to oční v Sokolově nebo už zmíněná psychiatrie v Ostrově, svým významem hranice kraje daleko překračují.

Připraveni na stárnutí

Dnes se lidé dožívají v průměru o 20 let vyššího věku než dřívější generace. S prodlužováním věku dožití souvisí nutnost obstarat dostatečné kapacity nejen zdravotnické, ale také ošetřovatelské péče. V Karlovarském kraji už dnes žije přes 5 tisíc seniorů, do pěti let se toto číslo zdvojnásobí. S takovým výhledem se pojí nárůst chronicky nemocných pacientů: do roku 2030 predikce předpokládají, že na Karlovarsku vzroste výskyt Alzheimerovy choroby o 44 procent. Skupina Penta Hospitals proto už dnes investuje do domovů se zvláštním režimem. V Karlových Varech a v Ostrově to znamená více než 240 lůžek pro klienty s Alzheimerovou chorobou nebo demencí. V Nemocnici Ostrov již v roce 2020 vzniklo specializované oddělení gerontopsychiatrie, které poskytuje duševní péči právě seniorům.

Další jev, který se s vyšším věkem pojí, je zvýšená potřeba ortopedických operací. V Nemocnici Sokolov se ročně odoperuje 700 totálních endoprotéz, v Nemocnici Ostrov 2 500 artroskopií. Obě nemocnice se mohou vykázat výrazně kratšími čekacími lhůtami, než je v Česku standardem.

Prevence, základ zdraví

Pro naše zdraví je klíčové především to, co děláme ještě před tím, než se dostaneme do péče lékařů. Hovoříme o zdravém životním stylu a prevenci závažných onemocnění. I proto jsou preventivní a osvětové programy už řadu let jednou z významných součástí činnosti Penta Hospitals na západě Čech.

„Věnujeme se hlavně spolupráci se školami, kde naši zdravotníci z nemocnic v Ostrově i Sokolově učí děti, jak správně postupovat při první pomoci. Připravujeme také dny zdraví pro širokou veřejnost nebo úzce specializované preventivní akce. K těm nejznámějším patří preventivní screening kožních útvarů, který organizujeme v Sokolově každý rok v rámci Evropského dne melanomu,“ popisuje Michal Bednář.

K zásadním preventivním opatřením náleží také úspěch Nemocnice Sokolov, která navýšila kapacitu pro mamologické vyšetření prsu o 30 procent. Díky tomu se ženám na Karlovarsku výrazně zkrátily čekací lhůty na toto vyšetření. V Sokolově zase vznikla nová plicní ambulance, kde odborný zdravotnický personál provádí screening plic. Obě vyšetření pomáhají včas zachytit onkologická onemocnění.

Stovky milionů investic

Osm let působení skupiny Penta Hospitals v Karlovarském kraji se neneslo jen v duchu zlepšování zdravotnických služeb, ale také masivních investic do stavebního a technického rozvoje nemocnic. Souhrnně tyto investice už významně přesáhly částku přes půl miliardy korun a na nemocnicích i ambulancích skupiny je to na první pohled znát.

„Stejně důležitá jako kvalita péče je pro nás i kvalita prostředí, ve kterém o naše pacienty pečujeme a ve kterém naši lidé tráví svůj pracovní den. Takže i když velká část z těchto investic mířila do nákupu zdravotnické techniky a vybavení, ještě větší díl připadá na rekonstrukce nebo výstavbu oddělení,“ uvádí Jakub Čechura, finanční ředitel skupiny Penta Hospitals. Stovky milionů korun plynuly například do výstavby a vybavení špičkového oddělení následné intenzivní peče v Ostrově nebo do projektu zcela nové budovy tamní psychiatrie. Začátkem příštího roku vedle nových lůžek na oddělení psychiatrie v Nemocnici Ostrov přibude také 30 lůžek LDN a 25 lůžek následné rehabilitační péče.

„V tomto případě investice přesáhne částku 250 milionů korun. Důležitou okolností projektu nové budovy ostrovské psychiatrie je i to, že se na ní dodavatelsky podílí firmy přímo z Karlovarského kraje. Díky tomu peníze zůstávají v regionu, a na tom si zakládáme,“ dodává finanční ředitel skupiny. Stavba bude hotová už v příštím roce a už dnes je jasné, že tím se rozvojové aktivity skupiny v kraji nezastaví.

Vedle stavebních a rekonstrukčních akcí, jimiž Penta Hospitals dodává do regionu pracovní příležitosti a zvyšuje kvalitu péče, podporuje taky mnoho sportovních a zájmových oddílů, primárně s cílem motivovat ke sportu nejmenší obyvatele kraje. Ať už malé hokejisty, volejbalisty, fotbalisty nebo lyžaře.

Více lékařů, více sester

Skupina Penta Hospitals si v regionu vybudovala jméno coby spolehlivý a férový zaměstnavatel pro lékaře, sestry i nezdravotnický personál. Dnes se svými více než 1 200 zaměstnanci patří mezi pět největších a zároveň nejvyhledávanějších soukromých zaměstnavatelů v kraji. Od roku 2017 navíc dokázala v regionálním zdravotnictví vytvořit více než 150 nových pracovních míst.

„Proč patříme mezi vyhledávané zaměstnavatele? To by měla být otázka spíše na naše zaměstnance než na mě,“ usmívá se Alice Švehlová, personální ředitelka Penta Hospitals. Pak zvážní. „Myslím, že k tomu přispívají hlavně tři věci. Máme férově nastavené odměňování zaměstnanců, jednáme s nimi otevřeně a transparentně a zároveň jim nabízíme možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje,“ vypočítává personální ředitelka. Například v roce 2024 stála Nemocnice Sokolov ze skupiny Penta Hospitals u vzniku pobočky Vysoké školy zdravotnické v Sokolově. Díky tomu dnes už nemusejí zdravotní sestry za studiem dojíždět do Plzně ani do Prahy.