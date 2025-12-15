Na škole v Ondřejské je dostavěno

V prostoru dvorního traktu mezi školou a přiléhající opěrnou zdí ulice Na Vyhlídce byla zmodernizována stávající cvičná kuchyně a v podobě nového podlaží vznikla gastronomická technologická aula se stupňovitým hledištěm, prezentačním lektorským stanovištěm a pracovními místy pro žáky, přičemž všechna stanoviště jsou vybavena nejmodernějšími gastronomickými technologiemi pro výrobu pokrmů a cukrářskou výrobu. V objektu školy a školní restaurace La Hospoda současně vznikly atraktivní učebny pro trénink činností obsluhy a teoretickou i praktickou výuku barmanství, baristiky a sommeliérství. Na odborné učebně barmanství již proběhl první barmanský kurz. Celou výstavbu o prázdninách doplnila též výměna elektroinstalací celé školy a již na jaře realizovaná komplexní obnova IT infrastruktury. Pedagogové a žáci se tedy mohou začít těšit na novátorské formy odborného vzdělávání. Současně byl na přilehlém pozemku vybudován terasovitý školní vinohrad, na kterém budou žáci získávat naprosto neocenitelné praktické zkušenosti v oblasti vinohradnictví a výroby vína. K výsadbě vinné révy do připravených teras dojde již na jaře.
Nové a dosud nedostupné možnosti osobního odborného rozvoje v oblasti gastronomie, které škola nyní i díky novému zázemí nabízí, otevírá uchazečům i žákům skvělou příležitost pro budoucí uplatnění jak v gastronomii, tak i obecně na trhu práce u nás i v zahraničí. Na odborné vzdělávání ve škole dále navazuje součinnost školy s excelentními partnerskými hotelovými společnostmi a restauracemi, kde probíhá v reálné praxi odborný výcvik žáků. Zájmem školy také bude vytvářet v nově vybudovaných prostorách krajské komunitní centrum gastronomických aktivit.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLY
Vzdělávací nabídka Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary
„PŘIJĎTE SE S NÁMI UČIT S CHUTÍ CHUTĚ“
Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou
- 65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví
Tříleté obory ukončené výučním listem
- 65-51-H/01 Kuchař, kuchařka
- 65-51-H/01 Číšník, servírka
- 65-51-H/01 Číšník, barman, barista
- 29-54-H/01 Cukrář
- 69-51-H/01 Kadeřník
- 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Nástavbové studium (denní forma)
- 65-41-L/51 Gastronomie a hotelnictví