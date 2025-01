Mít kreativní nápad někdy nestačí, říká kurátorka Galerie kreativců

Tvůrců, kteří se zaregistrovali do Galerie kreativců, stále přibývá. Ve virtuální databázi tak nechybí fotografové, architekti, hudebníci, marketéři nebo kováři. Podle Štěpánky Kolesnyk Pitterové, kurátorky galerie, se i letošní rok ponese ve znamení dalšího propojování kreativců při tvorbě zajímavých projektů a rozvoje jejich spolupráce s vedením obcí. Agentura 4K připravuje také nejrůznější vzdělávací a kulturní akce. „V kreativitě může být naše budoucnost, chce to jen otevřené oči i mysl,“ podotýká kurátorka.

Akce Obce kulturní a kreativní | foto: Martin Michalec Akce Obce kulturní a kreativní | foto: Martin Michalec

Dala si Galerie kreativců novoroční předsevzetí? S jakými plány a vizemi jste do letošního roku vstoupili?

Každý den jsem nadšená, protože se stále registrují noví kreativci. Těší nás, kolik šikovných tvůrců v kraji máme. Mým předsevzetím je spousta práce na galerii jako takové, ale především zviditelňování všech kreativců. Na únor jsem dojednala spolupráci s Českých rozhlasem Karlovy Vary, který připravuje seriál o Galerii kreativců. Ten se bude vysílat pravidelně každý týden. Jednotliví kreativci budou podrobně představeni, veřejnost se dozví o jejich činnosti. Věřím, že to bude příjemný poslech a lidé se prostřednictvím seriálu seznámí s příběhy nadaných kreativců z našeho regionu.

Splnilo dosavadní fungování virtuální galerie cíle, se kterými ji Agentura 4K spustila?

Jako kurátorka pracuji od konce září loňského roku a poslední tři měsíce mohu z mého pohledu označit za velmi aktivní. V současnosti máme zaregistrovaných přes sto třicet kreativců z Karlovarského kraje a stále se rozšiřujeme o nové skvělé řemeslníky, architekty, umělce, marketéry a mnoho dalších.

Je sto třicet zaregistrovaných kreativců uspokojivé číslo? Který tvůrce vás nejvíce zaujal?

Spokojeni jsme nadmíru. Trochu mě mrzí, že se nám hlásí málo hudebníků. Ty bych prostřednictvím našeho rozhovoru k registraci ráda vyzvala. Díky nim bychom mohli i v menších obcích na Karlovarsku oživit a kolorovat hudební rozmanitost akcí. Je pro mě těžké z pestré palety kreativců vypíchnout jen některé. Určitě bych ale ráda zmínila Josefa Weisse z Údolí, který vytváří nádherné minimalistické dřevěné brože metodou intarzie, což je opravdová alchymie. Dále mě zaujal umělecký kovář Robert Kabeš, který pracoval i na restaurování prvků v Císařských lázních. Pozornost si jistě zaslouží i Jarmila Koubová, která se věnuje tkaní autorských gobelínů. V galerii máme také skvělé fotografy, divadelní spolky, majitelky a současně designérky svých módních značek. Je to úžasný kolorit báječných tvůrců a umělců.

V databázi se objevují zavedení kreativci, ale i nové tváře. Platí, že jste otevřeni všem tvůrcům?

Samozřejmě, ale vše má svá pravidla. Kreativec a celá kulturně kreativní odvětví jsou definována Ministerstvem kultury ČR a toho je zapotřebí se držet. Kritičnost a neustálý apel na doplňování informací o činnostech našich kreativců je také součástí mojí práce kurátorky.

Co ještě vaše práce obnáší?

Kromě samotného přidávání a ověřování údajů každého galeristy se starám také o propagaci galerie. Mým úkolem je, aby se o ní dozvědělo a mohlo se připojit co nejvíce kreativců. Poskytla jsem proto celou řadu rozhovorů i sama o galerii napsala hodně článků. Aktuálně běží před každým promítáním v kině Drahomíra výzva k registraci. Jednám i s dalšími kiny a domy kultury v Karlovarském kraji. Spolupracuji s regionálními televizemi a periodiky a snažím se v nich vyjednat dostatek prostoru pro propagaci kreativců. Domlouvám i samotné výstupy pro galeristy. V rámci pravidelných příspěvků nazvaných Tváře Galerie kreativců dvakrát v týdnu představujeme jednotlivé tvůrce na sociálních sítích Agentury 4K. Báječná byla také příprava zmiňovaného seriálu pro rozhlas. V následujícím pololetí nás čekají tři akce, které aktivně a intenzivně chystáme a budeme o nich brzy informovat na našem webu a sociálních sítích.

Cítíte ze strany tvůrců i úřadů zájem o propojení, které se snažíte vytvářet?

Galerie kreativců je mimo jiné i podpůrným nástrojem pro obce, díky kterému mohou získat přístup k odborníkům z různých kulturně kreativních odvětví. Už se podařilo vykomunikovat několik funkčních propojení obcí s kreativci z oblasti architektury, marketingu, ale i řemeslníků na vánočních trzích menších obcí.

Můžete zmínit konkrétní případy?

Propojení starostky Ovesných Kladrub s architektkou Janou Janů přinese zlepšení komunitního prostoru obce. Těšíme se také na spolupráci s Dolním Žandovem, kde nás oslovila paní starostka s náplní aktuálně rekonstruovaných prostor zamýšlených jako komunitní centrum obce. S ohlasem se setkalo i propojení Malé Velké televize na Ašsku právě se starosty a starostkami menších obcí. Vznikají krásné rozhovory, při kterých mohou zástupci radnic představit historii a zajímavosti obcí. Mohla bych takto pokračovat dál (úsměv). V Agentuře 4K pomáháme obcím nejen s propagací, ale i se získáním dotačních titulů, které jsou pro ně důležité právě v otázce zvelebování veřejných prostor, ale i v kulturní náplni.

Vznikají díky Galerii i nové spolupráce?

Samotní kreativci se díky Galerii propojují pro spolupráce na nejrůznějších projektech. Aktuálně mi udělalo obrovskou radost propojení Jana Šugara z Biolumos (živoucí dekorace světélkujícího planktonu, pozn. red.) s talentovanou mladou umělkyní Šárkou Ištvánovou. Společně pracují na novém designovém kousku, který určitě všechny oslní.

V minulém rozhovoru jste zmiňovala, že kreativita může být uhlím 21. století. Můžete tuto myšlenku ještě trochu rozvést?

Kreativita a její každodenní potřeba je všude kolem nás. Jen není vždy na první pohled jasně patrná. I předměty každodenní potřeby jsou výsledkem kreativity. Od tvaru zubního kartáčku, designu hrnku, ze kterého pijete ranní kávu, po vzhled budovy, ve které se nacházíte. Ostatně i noviny jsou výsledkem tvůrčí práce. Za mě má kreativita velký potenciál stát se pro náš region uhlím 21. století. Je potřeba si uvědomit, že kreativec pracuje stejně jako ostatní. Jejich pozice je podle mě rovnocenná, protože se s výsledky kreativních činností setkáváme v podstatě nepřetržitě. I tento pohled se naší aktivitou snažíme veřejnosti přiblížit a ukázat. Věřím, že se nám to i dle kladných ohlasů docela daří (úsměv).

V čem vidíte největší nedostatky v rozvoji kreativních oborů?

Každá mince má dvě strany a je potřeba mít otevřenou mysl a dívat se na vše z několika možných úhlů. Někdo je nadaný a tvoří úžasné věci, ale není dobrý byznysmen a marketér a svou tvorbu neumí zviditelnit. Někdo má zase originální nápady, ale neumí je uchopit a transformovat do fungujícího podnikání. Já svou optikou vidím největší mezeru v samotném podnikatelském nastavení kreativců. Proto jsme ve spolupráci s Inovačním centrem INION v minulém roce uskutečnili rozvojový program OVACE powered by 4K, který přihlášeným kreativcům pomohl lépe uchopit a strukturovat jejich oblast zájmů podnikatelsky. A dále navážu i novou spoluprací s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje, se kterou připravujeme networkingovou informativní platformu s tématem Jak na kreativní vouchery. Díky mentoringu a praktickým znalostem z byznysu se tak mohou rukodělci a tvůrci stát kreativci na plný úvazek. Za mě se kreativní obory rozvíjejí velmi rychle a měli bychom co nejdříve správně uchopit jejich ekonomický potenciál. V kreativitě může být naše budoucnost, chce to jen otevřené oči i mysl.

Štěpánka Kolesnyk Pitterová

Kde byste ráda viděla pozici Galerie kreativců za pět let?

To je velmi dlouhý časový výhled. Pětiletky jsem zatím do svého profesního života nezavedla (úsměv). Pracuji na tom, aby se vědělo o každém talentovaném kreativci z naší galerie a věnuji se rozvoji příležitostí, které pro ně budou zajímavé. V tom bych chtěla aktivně pokračovat i nadále.

https://4kagentura.cz/