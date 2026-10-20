McDonald’s otevírá restauraci v Ostrově

Obyvatelé Ostrova a okolí se dočkali. McDonald’s dnes otevírá novou restauraci v Ostrově na Karlovarsku. Nová provozovna přináší oblíbené produkty značky, moderní služby i pohodlné zázemí pro rodiny s dětmi. Díky McDrive, snídaňové nabídce či venkovnímu dětskému hřišti Playland se stane příjemnou zastávkou nejen pro místní obyvatele, ale také pro návštěvníky regionu.
Otevření nové restaurace potvrzuje pokračující expanzi McDonald’s v Česku a snahu přibližovat své služby zákazníkům také v menších městech a regionech. Ostrov leží na úpatí Krušných hor, severovýchodně od Karlových Varů. Je známý svým renesančním zámkem a také výraznou architekturou z 50. let. Nová restaurace McDonald’s tak vítá nejen místní obyvatele, kteří dosud za oblíbenými produkty značky museli dojíždět, ale i výletníky mířící na Klínovec, za lyžováním nebo do nedalekých lázní.
„Restaurace nestojí jen na dobrém jídle, ale hlavně na lidech. Jsem hrdý, že jsme v Ostrově vytvořili zhruba šedesát pracovních míst a postavili tým z místních. Věřím, že se k nám lidé budou rádi vracet, ať už ráno na snídani, odpoledne s dětmi, nebo cestou z výletu,“ říká franšízant Jan Pastyřík.
Moderní prostředí pro pohodlnou návštěvu
Nová restaurace nabízí příjemné zázemí pro rychlý oběd, rodinné posezení i zastávku na cestách. Interiér je navržen v designovém konceptu Classic Spectrum, který vytváří moderní a útulné prostředí. Uvnitř je hostům k dispozici 93 míst k sezení, během teplejších měsíců je doplňuje venkovní terasa s dalšími 64 místy.
Od snídaně po pozdní večeři
Restaurace nabízí kompletní menu včetně snídaní, které jsou k dispozici už od sedmé hodiny ranní. Samostatné McCafé součástí provozovny není, kávové nápoje a dezerty si však hosté mohou objednat v rámci klasické nabídky u hlavního pultu.
Objednávat lze tradičně u pultu, nebo prostřednictvím čtyř samoobslužných kiosků, které celý proces zrychlují. K dispozici je také služba Table Service, díky níž obsluha přinese objednávku přímo ke stolu, a možnost objednat a zaplatit předem v mobilní aplikaci McDonald’s.
McDrive pro řidiče a Playland pro nejmenší
Díky své poloze nabízí nová restaurace praktické zázemí také motoristům. Ti mohou využít službu McDrive, která umožňuje pohodlné objednání a vyzvednutí jídla přímo z vozidla. Plynulejší obsluhu zejména během vytížených hodin podporuje systém Fast Forward, který pomáhá zefektivňovat vydávání objednávek.
Ostrovský McDonald’s myslí i na rodiny s dětmi. Součástí exteriéru je venkovní Playland, který dětem nabídne prostor pro hru a pohyb, zatímco rodiče si mohou odpočinout na terase.
Restaurace i McDrive v Ostrově jsou otevřené každý den od 7 do 23 hodin. Hodí se pro ranní kávu cestou do práce, rodinné odpoledne i krátkou zastávku na cestách.