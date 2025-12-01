Loketská Dvorana naděluje exkluzivní zážitky

Podzimní sezona Dvorany v Lokti je v plném proudu a v unikátních prostorách památkově chráněné budovy nabízí kulturu mnoha žánrů. Zajít si tak můžete na divadelní představení, výstavu, koncert i taneční zábavu. Mezi pestrým program vybíráme ale tři pořady, které byste si rozhodně neměli nechat ujít.
První vánoční dárek si mohou návštěvníci rozbalit už den po Mikuláši, 6. prosince. Dvoranu rozezní projekt P.S. Iveta, za nímž stojí Fredy Bittner Band a zpěvačka Šárka Vaňková. Publikum čeká jedinečný večer plný největších hitů Ivety Bartošové – od Hej, pane diskžokej až po Víš, lásko. Koncert není pouhou imitací, ale srdečným poděkováním za odkaz jedné z nejvýraznějších osobností české popové scény. Autoři dlouho hledali zpěvačku, která by dokázala Ivetiny písničky zazpívat s citem, pokorou a přirozeností. Až se nakonec cesty kapely protnuly s Šárkou Vaňkovou, kterou si mnoho lidí pamatuje z první řady Superstar. Šárka v sobě nese stejnou lehkost, jemnost a dívčí kouzlo, jaké si lidé spojovali právě s Ivetou.
Začátek roku bude patřit klasice. Novoroční koncert nabídne 11. ledna slavnostní atmosféru s oblíbenými melodiemi z oper, muzikálů i filmů. Na pódiu se představí držitelka ceny Thálie Soňa Godarská, mezzosopranistka Jolana Slavíkova, klavíristka Lenka Navrátilová a barytonista Miguelangelo Cavalcanti - mimořádně talentovaný zpěvák, mezinárodního významu, který svou kariéru vybudoval na silných základech klasické hudby a opery. Jeho hluboký, charismatický hlas a emotivní interpretace upoutávají nejen publikum, ale i odbornou veřejnost. Společně se všemi třemi dámami pak vytvoří nezapomenutelný kulturní zážitek, který posluchače naladí na celý rok.
Na své si v zimní nabídce přijdou i nejmenší diváci. Metropolitní divadlo Praha přijede do Lokte s dětským muzikálem Sněhová královna v Ledovém království, který je inspirovaný motivy Sněhové královny Hanse Christiana Andersena a slavné pohádky Frozen. V muzikálu tedy nebude chybět zlá Sněhová královna Ledového království se srdcem z ledu, princ Kryštof a jeho mladší sestřičky Ella a Anna z Království slunce ani roztomilý sněhulák Olík. Na konec, tak jak už to v pohádkách bývá, všechno dobře dopadne.
Aktuální přehled všech akcí naleznete na webu Kulturního domu Dvorana (www.dvoranaloket.cz) a samozřejmě na facebookových a instagramových stránkách. Vstupenky je možné zakoupit osobně na vybraných prodejních místech (Infocentrum Krajské knihovny Karlovy Vary, Infocentrum MDK Sokolov, Infocentrum Chodov, Městská knihovna Loket nebo přímo v kanceláři KD Dvorana) nebo on-line na portále SMSticket.
Dvorana letos oslavila 130 let. Budova byla postavena v roce 1895 jako internát místní reálné školy a kulturní zařízení se společenským sálem. Po 2. světové válce zde sídlil národní výbor. Ještě v osmdesátých letech byla vyhlášeným místem pro společenské akce. Na začátku devadesátých byla prodána do soukromých rukou a vystřídala několik majitelů. A chátrala. Od roku 2002 je zpět v majetku města. V roce 2015 byla Dvorana prohlášena kulturní památkou. Následně proběhla rozsáhlá rekonstrukce, která Dvoraně vynesla 1. místo v soutěži Stavba Karlovarského kraje 2022 a cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.
Prostor kulturního domu, především velký sál a malý konferenční sál včetně salonku, je možné si také pronajmout k pořádání či spolupořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Fotogalerie je ke zhlédnutí na www.dvoranaloket.cz