Kreativci zvou na punč, originální tvorbu i svítící plankton

Nabídnout lidem ručně zhotovené výrobky, které mají přidanou hodnotu, a zároveň představit zajímavé projekty a místní tvůrce širší veřejnosti. To jsou hlavní cíle Vánoční burzy, kterou na 6. prosince přichystala do karlovarského komunitního centra Výměník agentura 4K. Akci v rámci agentury připravuje grafická designérka a kurátorka výstav Barbora Burianová. Ta se do Karlových Varů vrátila po studiu v Singapuru a věří, že i v regionu může být pro kreativce dostatek prostoru pro úspěšnou seberealizaci. „Díky propojení s agenturou 4K jsem lépe poznala místní kreativní komunitu,“ potvrzuje organizátorka Vánoční burzy.

Na 6. prosince chystáte Vánoční burzu. Na co se mohou návštěvníci těšit?

Na Vánoční burze ve Výměníku v Karlových Varech bude možné nakoupit dárky od místních kreativců a také se potkat v ne příliš formální atmosféře. Akce dále přinese vánoční workshopy od Dizajnparku a Artstudia Carlsbad. Ty budou dopoledne připravené pro děti, odpoledne pro širokou veřejnost. Představí se také projekty z programu OVACE, které vznikly ve spolupráci s Inovačním centrem INION. O příjemnou atmosféru se postará DJ SilentCut. Pro nejmenší bude připravený dětský koutek od Hraní k mání. Na zahřátí nebude chybět punč a čaj (úsměv).

Jak jste vybírali, která řemesla a výrobky budou na burze zastoupeny?

Dali jsme prostor rozmanitosti. Na burze se objeví řemeslné produkty například ze skla nebo vlny, obrazy, šperky, grafiky, fotografie, oblečení i designové produkty. Hlavním kritériem pro výběr bylo, aby se nejednalo o průmyslově vyráběné produkty, ale o ty, které jsou buď ručně vyrobené, nebo mají originální přístup autora. Na Vánoční burze bude dokonce možnost pořídit si i hodně nevšedního domácího mazlíčka – svítící plankton. Ten si můžete vypěstovat z bioluminiscenčního kitu od Jana Šugara.

Má burza přesah, který souvisí s posláním agentury 4K?

Vánoční nákupy mnozí z nás často odbydou v supermarketech, a tak jsme chtěli podpořit udržitelnější přístup. Nejenže si budete moc koupit originální výrobky s duší, které v komerčních obchodech nenajdete, ale také podpoříte ty, kteří v kraji žijí a tvoří.

Myslíte, že Vánoční burza pomůže kreativcům dostat jejich tvorbu více do povědomí veřejnosti?

Je to skvělá příležitost poznat místní kreativce. Myslím, že osobní navázání kontaktů je pro tvůrce stále jedním z nejlepších způsobů, jak se zviditelnit.

Jak jste se dostala ke spolupráci s agenturou 4K?

Po návratu ze zahraničí jsem se s ní propojila a začala spolupracovat na některých kulturních a kreativních projektech. I díky tomuto propojení jsem lépe poznala místní kreativní komunitu.

Studovala jste prestižní školu v Singapuru. Čím vás studium nejvíce zaujalo a jak je využitelné pro činnost v agentuře?

Studium Muzejních studií a kurátorství na Nanyang Technological University v Singapuru mi dalo jiný pohled na umění a kulturu, než jaký jsem znala ze západního prostředí. Pozornost není tolik upřena na jedince, k tvorbě se přistupuje více komunitně a důraz je kladen na proces tvorby, což mi bylo velmi sympatické. V místních podmínkách se to snažíme rozvíjet i u nás (úsměv). Po studiu jsem pracovala ve společnosti Gallagher & Associates, která se specializuje na design muzeí a galerií všeho druhu. Zkušenosti z výstavního designu jsou pro mě osobně přínosné a uplatňuji je svým způsobem ve vlastních projektech i agentuře 4K. Ovšem v našich podmínkách je zatím těžší je plně využít, protože takto specializované odvětví v Čechách není příliš rozvinuté.

Překvapuje mě, že jste se po získání tohoto vzdělání vrátila do Karlovarského kraje. Nezvažovala jste zůstat v zahraničí, či například pracovat v Praze?

Uvažovala jsem o tom velmi intenzivně a nevylučuji, že někdy v budoucnu ještě nevyzkouším jiné místo. Karlovarský kraj jsem ale vždy vnímala jako domov. Po návratu na začátku tohoto roku jsem měla silný pocit, že právě teď je čas být tady. Motivací mi byli lidé, kteří se sem také vracejí a vnímají, že je důležité myslet sice světově, ale působit lokálně. Oproti zahraničí nebo Praze je tu sice méně příležitostí, ale zase máme výhodu, že tu zajímavé kulturní projekty a iniciativy tak snadno nezapadnou.

Jste kurátorka výstav, grafická designérka, kreativní tvůrkyně. Která z činnosti vás nejvíce baví? Můžete připomenout nějakou zajímavou výstavu, na které jste se podílela?

Umění, design a řemeslo jsou sice často navzájem propojené, ale v praxi vyžaduje každá z těchto činností trochu jiný přístup. To mi ale osobně vyhovuje, protože jsem se nikdy nedokázala zaměřit jen jedním směrem, a tak v tom nacházím rovnováhu. U výstav se snažím, aby návštěvníky co nejvíce vtáhly, a ti nebyli jen pasivními přihlížejícími. Zaměřuji se na interaktivní expozice a experiment. Například Sound Laboratory byla výstava zvukového umění v Galerii Ladislava Sutnara v Plzni, spojující devět mladých umělců, kteří se zabývají médiem zvuku. Na všechny objekty, ať už mechanické nebo využívající sensory a jiné technologie, bylo možné hrát, nebo je jinak aktivovat. V grafickém designu je to pro mě o něčem jiném. Tady je důležité najít ten správný vizuální jazyk, který co nejlépe vystihne podstatu projektu a bude jasně srozumitelný. Tento přístup je tedy spíše systematický. Nyní se také spíše okrajově věnuji řemeslné výrobě z kůže a dřeva. Ta mi dává pocit klidu, protože se mohu plně koncentrovat na každý krok výroby a tolik u toho nepřemýšlet. Kreativita je tedy pro mě prací, zájmem i odpočinkem.

Je nějaká vysněná výstava, kterou byste chtěla organizovat?

Mám spoustu nápadů na expozice, které bych chtěla v budoucnu realizovat. Nyní ale už můžu říct, že na začátek příštího roku připravujeme s fotografem Davidem Těšínským výstavu s názvem Life is good!. Je to série silných i satirických fotografií z různých koutů světa, která nabourává stereotypy každodenního života. Plánujeme ji uspořádat zase spíše netypickým způsobem, v netradičních prostorách v Karlových Varech.