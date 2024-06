Kdo se stane seniorem roku? Nominovat ho můžete i vy

Podpořit aktivní stárnutí našich obyvatel a posílit postavení seniorů ve společnosti, to je cílem každoročně vyhlašované ankety Senior roku. Nominace do soutěže, kterou již osmým rokem vyhlašuje Karlovarský kraj, jsou přijímány až do 12. srpna 2024.