Karlovarská karta online

Dopravní podnik Karlovy Vary, tradiční poskytovatel městské hromadné dopravy, se rozhodl výrazně rozšířit své portfolio služeb. Společnost, která denně zajišťuje dopravu tisícům obyvatel a návštěvníků regionu, tak potvrzuje svou pozici jednoho z nejvýznamnějších dopravních subjektů v Karlovarském kraji. Kromě samotné městské dopravy ve Varech dopravní podnik zajišťuje také příměstské linky po celém Karlovarském kraji a provozuje MHD v Ostrově, Chebu a Jáchymově. Mezi její služby patří také dálková mezinárodní zájezdová doprava. Se svými téměř 400 zaměstnanci disponuje silným technickým i personálním zázemím – součástí podniku jsou rozsáhlé autodílny, odtahová služba, veřejné osvětlení, ale také provoz dvou lanových drah a turistického autovláčku. Dopravní podnik navíc spravuje více než 1 200 parkovacích míst na území Karlových Varů.
Dopravní podnik rozšiřuje své aktivity, a dokazuje tak dlouhodobý směr společnosti kombinovat spolehlivost, zkušenost a inovaci ve prospěch obyvatel našeho města i návštěvníků celého regionu. Ukazuje, že není jen tradiční dopravce, ale moderní a dynamická společnost, která umí reagovat na potřeby lidí v Karlovarském kraji.
ŽÁDOST ONLINE: Cílem dopravního podniku je zjednodušovat cestování i administrativu spojenou s dopravními kartami. Proto již rok nabízí funkci Karlovarské karty, která cestujícím výrazně ušetří čas i starosti. Je možné podat žádost o Karlovarskou i Chebskou kartu online, a to prostřednictvím oficiálního e-shopu eshop.plzenskakarta.cz.
Cestující si mohou při vyplňování elektronického formuláře zvolit, zda chtějí hotovou kartu zaslat přímo domů, nebo si ji vyzvednout osobně v předprodejní kanceláři. Díky tomu se zkrátí čekací doby a zároveň sníží nápor na přepážkách. Celý proces je navržen tak, aby byl intuitivní, přehledný a pohodlný pro uživatele všech věkových kategorií.
Další moderní alternativou je mobilní aplikace Vary Virtual, která je zcela zdarma. Uživatelé si do ní mohou prostřednictvím stejného e-shopu nahrát měsíční, čtvrtletní, pololetní i roční časové kupony, a to včetně zlevněných variant pro děti, studenty a seniory.
Dopravní podnik tak pokračuje v trendu digitalizace služeb, který zvyšuje komfort cestujících a přináší moderní přístup do veřejné dopravy v Karlových Varech.